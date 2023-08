Wirecard-Prozess: Das vielsagende Schweigen der Händler

München. Die Wogen im Münchner Wirecard-Prozess haben sich wieder geglättet. Nachdem jüngst der Anwalt des flüchtigen Hauptverdächtigen Jan Marsalek im Namen seines Mandanten einen Brief an das Gericht geschickt hatte, war dort hitzig über dessen Gehalt gestritten worden. Inzwischen weiß man, dass er die Aufregung kaum wert war.

Gewichtiger ist, was jetzt ein Mitarbeiter der früheren Wirecard-Compliance vor Gericht erklärte. Das ist die Abteilung, die firmenintern für Einhaltung von Recht und Gesetz zuständig war. Außerdem hat der 57-jährige Zeuge nach der Wirecard-Pleite 2020 für Insolvenzverwalter Michael Jaffe an Themen gearbeitet, die auch im Zentrum der Anklage gegen Ex-Firmenchef Markus Braun und seine Mitangeklagten stehen. Was er zu sagen hatte, war alles andere als entlastend.

Es geht um die Kernfrage des Prozesses, ob angeblich hochlukratives Wirecard-Drittpartnergeschäft in Asien jemals existiert hat oder nur Lug und Trug war. Um das zu verifizieren, hat der 47-jährige Ex-Wirtschaftsprüfer 89 Händlern in Asien nachgespürt, die angeblich an Wirecard vermittelt worden waren. „Das Ergebnis war - nichts“, fasst er seine Recherche zusammen. Kein einziger Händler sei vermittelt worden, keine einzige Händler-Email auffindbar gewesen. Der im Prozess mitangeklagte Ex-Chefbuchhalter Stefan E. hatte dagegen von regelmäßigen Kontakten zu Händlern berichtet. Der Compliance-Experte, der intensiv nach solchen Kontakten gesucht hat, widerspricht dem entschieden.

Prozess im Wirecard-Skandal geht in die nächste Runde Im Wirecard-Prozess um den wohl größten Betrugsfall in Deutschland seit 1945 geht es mit einer wichtigen Zeugin weiter. © Quelle: dpa

Auch nach dem Wirecard-Kollaps im Juni 2020 sei erwartbares Chaos durch Händler ausgeblieben, die ihren bargeldlosen Zahlungsverkehr angeblich über den früheren Dax-Konzern abgewickelt haben. „Es hat sich keiner gemeldet, ich kenne nicht einen angeblichen Händler“, stellte der Zeuge klar. Erschüttert hat er auch einen angeblichen Hauptgrund, Wirecard-Geschäfte in Asien über Drittpartner zu steuern.

Das sei vor allem auch geschehen, weil Wirecard dort abgeblich Zahlungsdienste für Anbieter von Glücksspiel und Pornografie erledigt hatte und derartige Geschäfte aus Prestigegründen nicht über eigene Bücher hatte laufen lassen wollen. „Pornografie war ganz normal bei uns“, stellte dagegen der Zeuge klar. „Glücksspiel war auch kein Problem“, betonte er weiter. Die Wirecard-internen Prüfabteilungen für Revision und Compliance dagegen waren im Urteil des eigenen Managements „etwas, das es eher nicht braucht“.

Auch in Singapur läuft nun ein Wirecard-Prozess

Behauptungen von Braun und dessen Verteidigern, das Drittpartnergeschäft habe doch existiert, dessen Gewinne seien aber von Dritten ohne Wissen Brauns gestohlen worden, konnte der Zeuge in keinem Punkt stützen. Am Ende ist der seit Ende 2022 laufende Mammutprozess aber noch lange nicht. Termine gibt es mittlerweile bis Februar 2024. Weit schneller dürfte es dagegen bei einem zweiten Wirecard-Prozess in Singapur gehen.

Dort wird seit kurzem unter anderem verhandelt, weil es im südostasiatischen Stadtstaat angebliche Wirecard-Treuhandkonten über 1,9 Milliarden Euro gegeben haben soll. Bei der Wirecard-Pleite waren die zu dem Zeitpunkt schon auf die Philippinen transferierten Treuhandkonten aber leer. In Singapur auf der Anklagebank wegen Anstiftung zur Fälschung von Finanzdokumenten sitzt der Brite James Henry O‘Sullivan, der über die Firma Senjo einen maßgeblichen Teil des angeblichen Drittpartnergeschäfts abgewickelt haben soll. Ihm drohen bis zu zehn Jahre Haft. Im Münchner Prozess würde man O‘Sullivan gerne als Zeugen hören. Theoretisch ist das möglich. Denn der Prozess in Singapur könnte schon beendet sein, bevor der in München nach seiner Sommerpause Ende August wieder beginnt. Nicht überall mahlen die Mühlen der Justiz langsam.