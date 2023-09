Ex-Aufsichtsrätin von Wirecard erhebt schwere Vorwürfe gegen Angeklagten Markus Braun

München. Sie erzählt von Beschwichtigungen, Schockmomenten und Fassungslosigkeit. Mit Vuyiswa M’Cwabeni sagt im Münchner Wirecard-Prozess erstmals eine neue Kategorie von Zeugin aus. Sie war Aufsichtsrätin im 2020 kollabierten Dax-Konzern, gegen dessen Ex-Chef Markus Braun und zwei Mitangeklagte seit gut neun Monaten am Münchner Landgericht verhandelt wird.

Was die 45-Jährige zu sagen weiß, macht es für Braun noch schwieriger, sich als unschuldig darzustellen. Sie berichtet von zunehmend misstrauischen Aufsehern, die bei Aufklärungsversuchen immer wieder von Braun selbst ausgebremst wurden.

So zum Beispiel auch bei einem Prüfbericht der Anwaltskanzlei Rajah Tann, die fragwürdigen Wirecard-Geschäften nachspüren sollte und mehr Fragen als Antworten hinterließ. „Braun wollte nicht, dass wir direkt mit ihnen in Kontakt treten und hat es verboten“, sagte M’Cwabeni mit Blick auf die Expertinnen und Experten der Anwaltskanzlei. Bei einer Sonderprüfung der KPMG-Wirtschaftsprüfung schließlich habe sich Braun offen gegen den Aufsichtsrat gestellt, eine unwahre Adhoc-Mitteilung an die Börse veröffentlicht und so schwere Anschuldigungen unterdrückt.

Prozess im Wirecard-Skandal geht in die nächste Runde

KPMG sollte 2020 endlich klären, ob ein fragwürdiges Drittpartnergeschäft (TPA) und angeblich hohe Summen auf Treuhandkonten in Asien wirklich existieren. Die Prüferinnen und Prüfer erklärten, das sei mangels Informationen durch Wirecard und deren angebliche Partner unmöglich. Braun machte in seiner Adhoc-Mitteilung einen Freispruch daraus. Es gebe keine Hinweise für Betrug. „Der Aufsichtsrat war durchgängig schockiert“, beschrieb M’Cwabeni die Reaktion des Gremiums auf Brauns Alleingang. „Es ging um unrichtige Darstellung von Tatsachen“, beschuldigte sie Braun als Zeugin vor Gericht.

Der frühere Wirecard-Vorstandschef Markus Braun (Mitte) steht im Februar 2023 zwischen seinen Anwälten Alfred Dierlamm (links) und Nico Werning (rechts) im Gerichtssaal. Im größten Betrugsfall der deutschen Nachkriegsgeschichte sind Braun und zwei weitere frühere Wirecard-Manager wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs angeklagt. © Quelle: Angelika Warmuth/dpa

Pleite kam Brauns Kündigung zuvor

Das verärgerte Gremium habe von Braun eine korrigierte und der Wahrheit entsprechende Adhoc-Mitteilung verlangt. Braun weigerte sich. Dem Aufsichtsrat sei damals klar gewesen, dass es mit Braun und anderen Vorständen nicht mehr weitergehe. Man habe ihn und seinen heute flüchtigen Vorstandskollegen Jan Marsalek feuern und neue Vorstände bestellen wollen. Aber die Wirecard-Pleite kam dazwischen.

Seit Juni 2016 war M’Cwabeni Aufsichtsrätin. In dieser Zeit sei sie immer misstrauischer geworden, ob bei Wirecard alles mit rechten Dingen zugehe. Da war zum Beispiel das stetige Wachstum auch zu Corona-Zeiten. „Der Rest der Welt zerfällt gerade, wie kann es da sein, dass wir stabil bleiben?“, habe sie sich und auch Braun gefragt. Man habe sehr robustes und gesundes Digitalgeschäft, das Schwächen im stationären Handel kompensiere, lautete die Antwort. Wirecard war Zahlungsdienstleister für bargeldlose Transaktionen, was das erst einmal plausibel klingen ließ.

Verstorbener Wirecard-Aufsichtsratschef spielt eine fragwürdige Rolle

Aber das Misstrauen der Aufseherinnen und Aufseher blieb. Als das Gremium einmal nachforschte, wer der Treuhänder von fast 2 Milliarden Euro war, die auf Konten in Asien ruhen sollten, wurde eine „schillernde Person mit dunkler Vergangenheit“ identifiziert. Als Wirecard pleite ging, waren die Milliarden weg. Ermittelnde glauben, dass sie nie existiert haben. Auch für den Aufsichtsrat war es schwierig mit der Wahrheitsfindung: Wollte er einen Verantwortlichen für das TPA-Geschäft sprechen, hatte niemand einen Termin frei, die Person wurde plötzlich krank oder sein Computer funktionierte gerade nicht, erzählt M’Cwabeni. Wurden Unterlagen angefordert, gab es auch gegenüber Wirtschaftsprüfern immer Verzögerungen und Ausreden, warum das gerade nicht gehe. Eine fragwürdige Rolle spielt in den Aussagen der Zeugin auch der langjährige, aber inzwischen verstorbene Wulf Matthias als Ex-Aufsichtsratschef.

Der habe lang und eng mit Braun zusammengearbeitet und sich immer wieder auf seine Seite gestellt, wenn es um konkrete Informationen und Prüfungen ging. „Matthias hat sich leicht von Braun lenken lassen“, erinnert sich M’Cwabeni. Erst Anfang 2020 schied er aus dem Gremium aus und starb ein Jahr später.

Dreistellige Millionensummen aus Unternehmen geschleust

In ihrer Zeit bei Wirecard habe sie ein nicht endendes Chaos erlebt, schildert M’Cwabeni weiter. So habe Wirecard Darlehen an mutmaßliche Partner vergeben, bevor der Aufsichtsrat informiert wurde. Ermittelnde gehen davon aus, dass so dreistellige Millionensummen aus dem Konzern geschleust wurden, um sie zu unterschlagen.

Kopf der dafür verantwortlichen Betrügerbande sei Braun gewesen, sagt die Staatsanwaltschaft. Braun sieht sich als Opfer und nicht als Täter. In seiner Version der Wahrheit war Marsalek der wahre Bandenchef. Nach M’Cwabenis Aussage scheint das unwahrscheinlicher denn je.