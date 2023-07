Wirecard-Prozess nach dem Marsalek-Brief: Turbulenzen im Gerichtssaal

Es wird schnell turbulent an diesem Morgen im unterirdischen Gerichtssaal der Justizvollzugsanstalt Stadelheim in München. Strafverteidiger schreien durcheinander, auch Richter Markus Födisch wird laut. Eine Staatsanwältin versucht, sich Gehör zu verschaffen. Für Zündstoff sorgt ein achtseitiger Brief. Verfasst hat ihn Anwalt Frank Eckstein im Auftrag seines zweifelhaft prominenten und flüchtigen Mandanten Jan Marsalek.

Der frühere Wirecard-Vorstand – mutmaßlicher Aufenthaltsort: Russland – ist im Lauf des Prozesses immer mehr zum Hauptverdächtigen eines milliardenschweren Betrugs bei dem einstigen Dax-Konzern geworden. Offiziell bekannt ist der Inhalt des Briefes noch nicht. Je nachdem, wer ihn gelesen hat, wird er als weitgehend belanglos abgetan oder zum Wendepunkt des Prozesses stilisiert.

Marsaleks Brief spaltet die Prozessparteien

„Wir stellen Antrag auf Verlesung des Briefes“, sagt Rechtsanwalt Alfred Dierlamm in einer Verhandlungspause. Er vertritt den ehemaligen Wirecard-Chef Markus Braun und damit den wichtigsten von drei Angeklagten des Münchner Strafprozesses. Für seinen Mandanten, der als angeblicher Boss einer Betrügerbande auf der Anklagebank sitzt, enthält er mutmaßlich Entlastendes.

Zugegangen ist der Brief vorige Woche dem Gericht und der Staatsanwaltschaft, einige Tage später haben ihn auch die Verteidiger der drei Angeklagten bekommen. Neben Braun müssen sich der frühere Chefbuchhalter Stefan E. und Oliver Bellenhaus, einst Wirecard-Statthalter in Dubai, verantworten. Bellenhaus fungiert im Prozess auch als Kronzeuge.

Angeblich hat es das Partnergeschäft gegeben

Aus dem, was die Verteidiger zum Brief sagen, ergibt sich kurz gesagt folgendes Bild: Erstens würde Kronzeuge Bellenhaus demnach in mehreren Punkten nicht die Wahrheit sagen. Zweitens hätte es das so genannte Drittpartnergeschäft (TPA) nach dieser Lesart wirklich gegeben.

Das asiatische TPA-Geschäft steht im Mittelpunkt der Betrugsvorwürfe. Es soll vor dem Kollaps des Skandalkonzerns große Teile des gesamten Umsatzes und den kompletten Gewinn beigesteuert haben. Zumindest war das in den offiziellen Wirecard-Bilanzen so dargestellt.

Die Staatsanwaltschaft, aber auch der Wirecard-Insolvenzverwalter Michael Jaffé sagen, das asiatische TPA-Geschäft habe es nie gegeben. Es sei vorgetäuscht und Teil eines riesigen Schwindels gewesen, den Braun und seine Komplizen inszeniert hätten. Entsprechend habe es auch die 1,9 Milliarden Euro aus dem TPA-Geschäft auf Treuhandkonten nie gegeben. Bei der Pleite waren die Konten leer.

Eine andere Version liefern Braun und seine Verteidiger. Demnach hat es sowohl TPA-Geschäft als auch Treuhandmilliarden gegeben. Das Geld sei aber von einer Bande um Marsalek und Bellenhaus geraubt worden – ohne Brauns Wissen. Der Hauptangeklagte sei damit nicht Täter, sondern Opfer. Vorige Woche hat Anwalt Dierlamm einen sehr umfangreichen Beweisantrag mit über 400 Einzelbeweisen gestellt, der das belegen soll.

Zur eigenen Rolle schweigt Marsalek

In diese Situation platzt nun der Brief von Marsaleks Anwalt. Eigene Schuld gestehe der flüchtige Ex-Vorstand darin nicht ein, sagen alle, die das Schriftstück gelesen haben. Zu seiner eigenen Rolle schweige er. Als Anlass des Schreibens wird darin der bisherige Prozessverlauf und ein jüngster Sachstandsbericht von Jaffé genannt. Der Insolvenzverwalter betont darin, beweisen zu können, dass es die Treuhandmilliarden nie gegeben hat, weshalb sie auch nicht geraubt werden konnten.

Dem tritt Marsalek in seiner ersten Wortmeldung nach drei Jahren Schweigen und Flucht entgegen. Das TPA-Geschäft habe es sehr wohl gegeben, lässt er mitteilen. Belege dazu liefere er nicht, sagen Leser des Briefs. Hätte es die strittigen Geschäfte gegeben, wäre es der Todesstoß für diesen wesentlichen Teil der Anklage, und Braun könnte auf Freispruch hoffen.

Angriff auf den Kronzeugen

Das würde umso mehr gelten, wenn Kronzeuge Bellenhaus als der Lügner überführt werden könnte, zu dem Marsalek ihn im Brief stempelt: „Die Lügen von Bellenhaus werden ganz konkret beschrieben“, betont Braun-Verteidiger Dierlamm.

Richter Födisch und Staatsanwältin Inga Lemmers sehen das allerdings ganz anders. „Einen krassen Gegensatz zu den Einlassungen von Herrn Bellenhaus kann ich schon mal gar nicht erkennen“, sagt Födisch im Zuge eines Wortgefechts mit Dierlamm. „Vor harten Fakten strotzt das Scheiben nicht“, findet auch Lemmers. Zudem sei Marsalek ein international gesuchter Verbrecher. Was so einer sagt, müsse man in puncto Glaubwürdigkeit nicht besonders hoch hängen, soll das wohl heißen.

Hitziges Gefecht im Gerichtssaal

Als Födisch sagt, er sehe eigentlich kaum eine Möglichkeit, das Schreiben ins Verfahren einzuführen, also als Beweismittel zuzulassen, explodiert Dierlamm. „Wollen Sie das im Schreibtisch verschwinden lassen?“, tobt der Verteidiger. Födisch bewege sich hart an der Grenze zur Befangenheit.

Ein hitziger Disput zwischen Verteidiger und Richter folgt, in den sich noch andere Prozessbeteiligte einschalten. Für ein paar Augenblicke ist man als Beobachter froh, dass zwischen allen Beteiligten diverse Tischreihen liegen, die Handgreiflichkeiten erschweren. Die Frage, warum Marsalek sich über seinen Anwalt überhaupt zu Wort gemeldet hat, stellt im Tumult niemand.