Der Wirecard-Brief des flüchtigen Jan Marsalek hilft nur einem

Seit drei Jahren ist Jan Marsalek als Hauptverdächtiger im Wirecard-Betrugsskandal untergetaucht. Zuletzt wusste man nicht einmal, ob er überhaupt noch lebt. Jetzt hat er sich spektakulär zu Wort gemeldet über ein Schreiben seines Münchner Rechtsanwalts. Menschen, die den Brief gelesen haben, halten ihn für authentisch. Aus ihm spreche Marsalek. Ob auch stimmt, was er zu sagen hat, ist freilich eine andere Frage.

Misstrauisch macht schon einmal, dass sich mit dem 43-Jährigen ein Flüchtiger meldet, der bislang alles getan hat, um unsichtbar zu bleiben. Zweitens spricht er nicht in eigener Sache zu seiner Schuld oder Unschuld. Er will sich auch nicht stellen. Was aber ist dann die Motivation des Briefeschreibers?

Marsaleks Brief passt perfekt zu Brauns Verteidigungsstrategie

Er lässt mitteilen, dass der Kronzeuge Oliver Bellenhaus ein Lügner sei und dass, anders als die Staatsanwaltschaft es glaubt, milliardenschwere TPA-Geschäfte in Asien doch existiert hätten. Sollte das stimmen, müsste allerdings Marsaleks Bande das Geld geraubt haben.

Nichts erklärt, was der angeblich genialische Betrüger Marsalek mit seiner Wortmeldung bezwecken will. Höhnt er nur aus seinem unbekannten Exil, umgeben von geraubten Milliarden? Will der international gesuchte Straftäter in einem Anfall von Läuterung plötzlich der Wahrheit und Gerechtigkeit Genüge tun?

Oder kommt sein Brief nicht ganz zufällig zu einem Zeitpunkt, wo die Verteidigung des Hauptangeklagten Markus Braun besonders energisch bemüht ist, diesen aus der Täterrolle herauszuholen und als Opfer darzustellen? Zu Brauns Verteidigungsstrategie passt der Brief von Kumpel Marsalek jedenfalls perfekt.