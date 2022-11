Trübe Aussichten – Wirtschaft erwartet ein schwaches WM-Geschäft

Nicht an langen Sommerabenden, sondern in der tristen Jahreszeit findet die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar statt – und noch dazu in der Energiekrise und während der Inflation. Das sonst so gute WM-Geschäft für die Wirtschaft könnte sich dieses Mal zerschlagen.