Fünf-Punkte-Plan und Investitionsagenda: Was tun gegen die Wirtschaftsflaute?

Berlin. Im April hatte der Bundeswirtschaftsminister „erfreuliche Nachrichten“ dabei: Die deutsche Wirtschaft habe sich im schwierigen Winter 2022/23 als robust erwiesen, um 0,4 Prozent werde sie in diesem Jahr wachsen. Auf einer Tafel hatte Robert Habeck die Kurve der Industrieproduktion dabei, die seit Dezember unwiderstehlich nach oben zeigte. Die Regierung habe die Rezession vorerst abgesagt, befanden Expertinnen und Experten hinterher.

Gut drei Monate später steht sie wieder auf der Agenda. Die Industrieproduktion ist im Juni gefallen – um überraschend deutliche 1,5 Prozent. „Der vorsichtige Optimismus aus dem Frühjahr ... hat sich verflüchtigt“, hat die Chefvolkswirtin der staatlichen KfW Bank, Fritzi Köhler-Geib, jüngst festgestellt. Der Internationale Währungsfonds (IWF) sagt Deutschland in diesem Jahr eine um 0,3 Prozent schrumpfende Wirtschaft voraus.

Fahimi: Spitzensteuersatz sollte steigen

Doch in Unternehmen und Verbänden fürchtet man mehr als ein paar schwache Monate. Mit den enttäuschenden Zahlen wird das Grummeln über schlechte Rahmenbedingungen und strukturelle Fehlentwicklungen lauter. Der Präsident des Chemieverbands VCI, Markus Steilemann, beklagte jüngst ein „Klumpenrisiko“ aus hohen Energiepreisen und Steuern, schlechter Infrastruktur, Fachkräftemangel, Digitalisierungsstau und zu viel Bürokratie.

Manche Kritik teilen die Gewerkschaften, sie sehen aber noch andere Baustellen: „Wir sind im Pflegenotstand, wir laufen auf eine Bildungskatastrophe zu, wenn nicht endlich mehr investiert wird“, sagte DGB-Chefin Yasmin Fahimi. Quer zu den Industrieforderungen liegt sie bei der Finanzierung: Der Spitzensteuersatz solle steigen, gleichzeitig müssten untere Lohngruppen durch einen höheren Grundfreibetrag entlastet werden. Damit liegt auch die Frage nach der Einhaltung der Schuldenbremse auf dem Tisch.

Union hat Fünf-Punkte-Plan erarbeitet

Habeck traf die Debatte in der Sommerpause. „Natürlich nicht gut“ seien die jüngsten Konjunkturdaten, sagte er der ARD. Doch der Standort sei stark: „Wir kriegen die Energiepreise runter, die Leute sind top ausgebildet, die Unternehmen haben eine Standorttreue und ein Tag wie heute, wo große Förderbescheide überreicht wurden, zeigt auch, dass in der Zukunft hier wieder ordentlich produziert wird.“

Der Union reicht das nicht aus. Mit einem Fünf-Punkte-Plan erhöht sie den Druck auf Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Es werde Zeit, dass Scholz die Wirtschaftskrise zur „Chefsache“ mache, sagte Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder der „Bild am Sonntag“.

Energiepreise und Grunderwerbsteuer senken

Das Sofortprogramm sieht vor, dass Stromsteuer und Netzentgelte zum 1. Oktober gesenkt werden. Weil es in der Krise keine neuen Belastungen geben dürfe, müssten zudem alle „neuen Gesetze, die Bürokratie verursachen“ gestoppt werden.

Die Union fordert „mehr Respekt für Arbeit und Fleiß“: Überstunden sollten sofort steuerfrei gestellt werden. Unter dem Punkt „Respekt für Eigentum“ pochen die Christdemokraten neben einer Senkung der Grunderwerbsteuer darauf, das umstrittene Heizungsgesetz doch noch zu stoppen.

Zudem müsse es einen Turbo für Innovation und Forschung geben – weniger Steuern also auf einbehaltene Gewinne und bessere Abschreibungen. Nicht alle Punkte sind neu, andere überschneiden sich mit Ampelforderungen. Sicherlich dürfte der Fünf-Punkte-Plan aber gut in den Landtagswahlkampf passen: In Bayern und Hessen wird am 8. Oktober gewählt.

SPD: Industriepolitik mit gezielten Anreizen

Die Ampelkoalition selbst hat es sich zum Ziel gesetzt, in ihrer zweiten Halbzeit die Wirtschaftspolitik stärker in den Fokus zu rücken. „Aktive Industriepolitik mit gezielten Anreizen ist das Rezept gegen die Rezession“, sagte die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Verena Hubertz dem RND. Ihre Fraktion will dabei an den Standortbedingungen ansetzen. Das umfasse Investitionen in Schlüsseltechnologien und zentrale Infrastruktur, Bürokratieabbau, die Mobilisierung von Fachkräften – und günstigeren Strom.

Die Sozialdemokraten pochen dabei auf einen „Transformationsstrompreis“, der Unternehmen zu günstigerer Energie verhelfen soll. „Zeitlich befristet könnte er eine zentrale Brücke sein, bis die Strompreise in Deutschland wettbewerbsfähig sind“, meint Hubertz. Finanzieren ließe sich das etwa über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF).

Grüne: Industriestrompreis und milliardenschwere Investitionen

Auch die Grünen setzen auf einen Industriestrompreis, für den sich Wirtschaftsminister Habeck starkmacht. Die Spitze der Bundestagsfraktion hat zudem eine Investitionsagenda erarbeitet, die dem RND exklusiv vorliegt. Darin setzt sie unter anderem auf gezielte Investitionen für Zukunftstechnologien, in die soziale Infrastruktur und in den Gebäudebereich.

„Wir gehen als Bund kräftige Schritte voran und stellen die dringend notwendigen Investitionen von insgesamt 30 Milliarden Euro zur Verfügung“, heißt es in dem Arbeitspapier, das die Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge gemeinsam mit den Fraktionsvizes Andreas Audretsch und Julia Verlinden erarbeitet hat. Die Finanzierung soll in besonderem Maße über den WSF sichergestellt werden.

Die Grünen-Politiker setzen dabei auf drei Säulen. Durch Investitionen in Zukunftstechnologien und einen Industriestrompreis soll der Standort gesichert werden. Durch Investitionen in öffentliche Infrastruktur, in die Schiene, in Brücken und in die Modernisierung von Gebäuden soll sichergestellt werden, dass das Land funktioniert. Außerdem geht es um Investitionen in die Menschen, die den Wohlstand schaffen – etwa durch ein Tariftreuegesetz.

„Wir brauchen einen Investitionsimpuls für Wirtschaft, Jobs und Klima“, sagte die Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge. „Deshalb schlagen wir ein Investitionsprogramm zur Stärkung der Bauwirtschaft und Industrie vor, indem wir insbesondere die staatliche Förderung für den sozialen Wohnungsbau und die energetische Gebäudesanierung deutlich erhöhen und den sozialen Wohnungsbau vorantreiben.“

FDP setzt auf Senkung der Stromsteuer

Die FDP pocht auf das Wachstumschancengesetz, das ihr Parteivorsitzender und Finanzminister Christian Lindner vorgelegt hat. Damit werde die Liquidität von Unternehmen erhöht und starke Anreize für Investitionen gesetzt, sagte der wirtschaftspolitische Fraktionssprecher, Reinhard Houben.

„Grüne und SPD sollten den Gesetzentwurf im Bundeskabinett unterstützen“, forderte er. Das gelte auch für das Bürokratieentlastungsgesetz. Die Liberalen pochen außerdem auf niedrigere Energiepreise. Mittel der Wahl sei jedoch kein Industriestrompreis, sagte Houben, sondern eine Senkung der Stromsteuer.