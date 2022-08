Wirtschaftsforscher zu Spritpreisen: Tankrabatt kaum noch spürbar

Kartellamt will bei Entwicklung der Spritpreise „ganz genau hinsehen“

Am 1. September läuft der Tankrabatt aus. Noch ist unklar, ob die Spritpreise an den Tankstellen dann wieder steigen werden. Das Bundeskartellamt hat nun angekündigt, die Entwicklung der Kraftstoffpreise in den kommenden Wochen genau im Blick behalten.