Zahl der Insolvenzen auf Sieben-Jahres-Hoch

Plöner Stadtbuchtfest

Drei Tage Party am, im und auf dem See

Ob Drachenbootrennen, Unterhaltung, viel Musik oder Kulinarisches – das Plöner Stadtbuchtfest hat wieder eine Mischung zu bieten, die drei Tage lang auf das Gelände an der Eutiner Straße locken wird – direkt am Großen Plöner See. Am Freitag, 7. Juli, wird das Fest eröffnet.