„Nicht begeistert, aber vertragstreu“: Habeck legt entschärftes Klimaschutzgesetz vor

Berlin. Nach der Ampel-Einigung im Heizungsstreit hat Wirtschaftsminister Robert Habeck den Weg für das neue Klimaschutzgesetz freigemacht. Am Mittwoch gab der Grünen-Politiker die lange erwartete Gesetzesnovelle sowie ein Programm zum Einsparen von Treibhausgasen in die Ressortabstimmung.

Die Überarbeitung des Klimaschutzprogramms hatten die Ampelparteien bereits in ihrem Koalitionsvertrag beschlossen und dann bei der berühmten Marathon-Sitzung des Koalitionsausschusses im März konkretisiert. Vor allem die FDP hatte darauf gedrängt, von den noch zur Zeit der Großen Koalition beschlossenen strengen CO₂-Minderungsvorgaben für einzelne Sektoren wie Energie, Gebäude oder Verkehr abzurücken und stattdessen auf eine Gesamtbetrachtung zu setzen.

Hauptnutznießer könnte der liberale Verkehrsminister Volker Wissing sein, dessen Sektor die Vorgaben bereits zum zweiten Mal in Folge nicht erfüllt hat, und der nun darauf hoffen darf, dass Teile seiner Probleme künftig von der gesamten Bundesregierung gelöst werden.

Scharfe Kritik von Klimaschützern

Klimaschützer hatten bis zuletzt scharfe Kritik an dem Vorhaben geübt und vor einer Aufweichung des Gesetzes gewarnt. Habeck räumte am Mittwochabend ein, dass weder er noch die Grünen begeistert über diesen Teil der Reform seien. „Aber es war ein Aushandlungsprozess, und wir sind vertragstreu.“

Die zweite wichtige Neuerung im Klimaschutzgesetz ist, dass die Einhaltung der Ziele nicht mehr rückwirkend, sondern anhand von Prognosen für die Zukunft kontrolliert werden soll. Er finde das „richtig“, weil die Rückwärtsbetrachtung „immer verfälscht“ gewesen sei, sagte Habeck und nannte als Beispiel den sinkenden CO₂-Ausstoß während der Corona-Jahre, der der Regierung ohne Anstrengungen in den Schoß gefallen sei.

Man werde „volle Transparenz“ darüber herstellen, ob die Sektoren auf dem richtigen Pfad sind oder nicht, versprach Habeck. Dazu werde auch der gestärkte Expertenrat beitragen, der die Klimapolitik kontrolliert. Außerdem gebe es künftig eine Gesamtverantwortung der Bundesregierung, betonte der Minister.

Habeck: „Da kann man schon ein bisschen stolz sein“

Unterm Strich stellte Habeck seiner Klimaschutzpolitik ein gutes Zeugnis aus. Er habe von der Großen Koalition eine „Klimalücke“ in der Größenordnung 1,1 Milliarden Tonnen CO₂ geerbt, die bis 2030 eingespart werden müsste, betonte Habeck. In den vergangenen eineinhalb Jahren sei es gelungen, diese Lücke um etwa 80 Prozent zu schließen. „Das Ziel, bis 2030 die Klimagas-Emissionen um 65 Prozent zu senken, ist erstmals in Reichweite gerückt“, sagte der Vizekanzler. „Da kann man schon ein bisschen stolz darauf sein.“

Der klimaschutzpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Andreas Jung, übte dagegen scharfe Kritik und warnte vor einer Nichteinhaltung der Klimaziele. „Als Klimapolitiker unterschiedlicher Parteien haben wir lange für die Verbindlichkeit eines Klimaschutzgesetzes gekämpft“, sagte der CDU-Vizevorsitzende dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Die Pflicht zum sofortigen Nachsteuern bei einer Zielverfehlung ist dabei das Herzstück. Nur so kann verhindert werden, dass sich eine größere Klimalücke aufbaut“, betonte Jung und beklagte, dass die Ampelpartner diese Verpflichtung nun streichen würden. „Das Klimaschutzgesetz wird dadurch an entscheidender Stelle aufgeweicht, ihm werden die Zähne gezogen: Klimaschutz wird aufgeschoben statt im Sinne der Generationengerechtigkeit verlässlich umgesetzt.“

Auch das vorgelegte Klimaschutzprogramm sei nicht ausreichend, sagte Jung. „Anstelle das Gesetz mit dem seit über einem Jahr fälligen Klimaschutzsofortprogramm einzuhalten, schleift die Ampel die gesetzliche Grundlage und setzt auf das Prinzip Hoffnung“, sagte der CDU-Politiker. „Ein Sammelsurium längst bekannter Überlegungen mit völlig offener Wirkung ersetzt nicht ein glaubwürdiges Programm mit wirklich zusätzlichen Maßnahmen.“