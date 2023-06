Wissings neue Förderung für Elektroautos: was Kundinnen und Kunden jetzt wissen müssen

Mit zwei neuen Förderprogrammen will Verkehrsminister Volker Wissing den Aufbau von Ladestationen für E-Autos voranbringen. Bei einem Kongress in Berlin kündigte der FDP-Politiker ein Komplettpaket für Hausbesitzer an: Der Staat werde Ladestation, Fotovoltaikanlage und Speicherbatterie fördern – wenn es bereits ein E-Auto im Haushalt gibt. Das zweite Programm soll für mehr Schnellladesäulen in Gewerbebetrieben sorgen.

Vor einem Jahr hatte Wissing den zweiten „Masterplan Ladeinfrastruktur“ mit insgesamt 62 geplanten Maßnahmen vorgestellt. „Wir haben im vergangenen Jahr schon bedeutende Meilensteine erreicht“, sagte Wissing nun bei der Ladeinfrastrukturkonferenz seines Ministeriums. Die Auto- und die Energieindustrie kritisieren dagegen nach wie vor, dass der Ausbau des Ladenetzes zu langsam vorankomme und viele Hürden nicht beseitigt seien.

Programm setzt vor allem auf Wallboxen für Elektroautos

„Die Lücke zwischen Angebot und Bedarf wächst“, hat die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, im Frühjahr festgestellt. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) wirft dem Bund vor, selbst zu bremsen. „Wesentliche Maßnahmen des Masterplans II wurden noch nicht umgesetzt“, sagte Anfang der Woche ein BDEW-Sprecher dem „Handelsblatt“. So stelle der Bund bisher keine eigenen Flächen für Ladestationen bereit, obwohl für die Flächenplanung eigens eine Datenbank eingerichtet wurde – in der Länder, Kommunen und Private auch schon Flächen anböten.

Mit den angekündigten Programmen könnte Wissing zwei Punkte des Masterplans abhaken. „Schon bald starten wir zwei weitere Förderangebote“, sagte er am Donnerstag. Insgesamt sind 900 Millionen Euro eingeplant. Im Herbst soll das Programm für die Privathaushalte starten. Es setzt vor allem auf die Wallbox, die mit eigenem Strom vom Dach gespeist wird. Deshalb werden die Box, die Solarzellen und der Stromspeicher im Keller gemeinsam gefördert. „Voraussetzung für die Förderung ist das Vorhandensein eines Elektroautos“, sagte Wissing.

Noch viele Unklarheiten zur Förderung

Insgesamt sind dafür 500 Millionen Euro reserviert. Einzelheiten wie die Förderhöhe oder -bedingungen nannte Wissing nicht. So war im Masterplan vorgesehen, „idealerweise“ bidirektionale Wallboxen zu fördern – also Ladegeräte, die auch umgekehrt überschüssigen Strom aus der Autobatterie ins Hausnetz einspeisen können. Unklar ist auch, ob es das Geld nur für reine Batterieautos oder auch für Plug-in-Hybride gibt. Rechnerisch würde das Budget zum Beispiel für jeweils 10.000 Euro Zuschuss an 50.000 Haushalte reichen. Der Bund hatte 2020 bereits insgesamt 800 Millionen Euro für private Ladestationen bereitgestellt. Die Nachfrage der Wallbox-Käufer war damals sehr groß, der Topf ist inzwischen leer.

Bereits im Sommer soll außerdem das Programm für Gewerbebetriebe starten. Bis zu 400 Millionen Euro stehen dafür bereit, Schnellladesäulen inklusive Netzanschluss für „gewerblich genutzte Pkw und Lkw“ zu errichten. Auch hier gibt es noch keine Einzelheiten.

Lkw-Hersteller und Transportunternehmer werden zunehmend unruhig, weil der Netzausbau in diesem Bereich noch weit hinter dem Pkw-Netz herhinkt. Gleichzeitig beginnt aber auch hier der Abschied vom Diesel: Nach EU-Plänen sollen die CO₂-Emissionen schwerer Lkw bis 2040 um 90 Prozent sinken. Große Hersteller rechnen damit, dass 2030 in Europa mindestens ein Drittel ihrer Fahrzeuge mit alternativem Antrieb verkauft werden. „Besonders viel Arbeit kommt beim Thema E-Lkw auf uns zu, wo wir fast von null auf 100 beschleunigen müssen, um der Branche den Weg in die Klimaneutralität zu ebnen“, sagte Johannes Pallasch von der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur.

Elektroboom des vergangenen Jahres ist schon wieder vorbei

Die Elektromobilität hat auf dem deutschen Markt zuletzt einen Dämpfer bekommen. Nach dem Boom Ende vergangenen Jahres hat das Interesse wieder deutlich nachgelassen. Das liegt vor allem an der Kürzung der Kaufprämien zum Jahreswechsel. Beim Kauf eines rein elektrischen Autos gibt es seitdem deutlich weniger Zuschuss, bei Plug-in-Hybriden gar keinen mehr. So lag der Anteil der reinen Elektroautos an den Neuzulassungen im Mai nur noch bei 17 Prozent, Plug-in-Hybride bringen es nur noch auf 6 Prozent.

Damit liegt Deutschland nach Zahlen der Unternehmensberatung EY im EU-Durchschnitt – allerdings weit hinter Ländern wie Schweden, den Niederlanden oder Dänemark, die 30 bis 40 Prozent erreichen. Die Unterschiede sind europaweit extrem groß: Weit hinten in der EU-Rangliste stehen zum Beispiel Polen, Italien und Spanien mit Anteilen von 5 Prozent und weniger.

Der Anteil der E-Autos hänge maßgeblich von der Förderung beim Kauf ab, sagt EY-Experte Peter Fuß: „Elektro boomt inzwischen wieder – allerdings vor allem dank staatlicher Subventionen.“ So erklärten sich die großen Unterschiede in den verschiedenen Ländern.

