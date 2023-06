Woher kommt dieser Mythos, dass Frauen an den Unternehmensspitzen scheitern?

Es gibt einen Mythos, der ist so alt wie die Anwesenheit von Frauen in Unternehmensführungen: Es klappt nicht, sie scheitern. Jedes Mal, wenn im Abstand weniger Wochen mehrere Frauen ihren Vorstandsposten abgeben, bekommt die Allbright-Stiftung mit schlafwandlerischer Sicherheit die Medienanfrage: Warum scheitern die alle?

Niemand erzählt so die Geschichte der Männer, die schnell wieder gehen. Niemand fragt, ob sie als Mann gescheitert sind: Drei Männer sind gegangen, um Gottes Willen – steckt dahinter ein System? Männer gehen als Individuum, Frauen immer auch als Frau.

Frauen tun, was Männer seit jeher tun

Wie bei allen Mythen hilft es, sie mit Zahlen und Fakten abzugleichen. Im letzten halben Jahr haben fünf Frauen in den 160 Börsenunternehmen ihr Vorstandsmandat abgegeben – parallel dazu sind aber auch 50 Männer gegangen. Das sind 5 Prozent aller weiblichen und 8 Prozent aller männlichen Vorstandsmitglieder. Männer gehen also häufiger, stehen aber nicht so stark unter Beobachtung. Es gibt einfach so viele, dass ihr Ausscheiden weniger auffällt.

Und für die vorzeitige Beendigung eines Vorstandsmandats kann es viele Gründe geben, auch ein attraktives Angebot der Konkurrenz. Frauen sind zurzeit besonders nachgefragt, es ist sozusagen ein Markt der Topmanagerinnen. Wenn also ein Vorstand eine wenig inklusive Kultur hat oder die Frauen nicht die Möglichkeit bekommen, ihre Vorstellungen umzusetzen, müssen sie das nicht um jeden Preis mitmachen. Sie können sich auch umsehen, wo sie bessere Möglichkeiten finden. So wie Männer das seit jeher tun.

Scheinwerfer auf jede einzelne Frau

Die Frauen an der Spitze sind jetzt schon etwas mehr als noch vor ein paar Jahren, daher sehen wir jetzt immer öfter auch Frauen gehen. Gewöhnen wir uns einfach daran.

Wahrscheinlich ist es so: Erst wenn es genauso viele Frauen wie Männer in den Vorständen gibt, wird es nicht mehr möglich sein, den Scheinwerfer auf jede einzelne zu richten. Und dann können die Frauen endlich machen, was sie eigentlich wollen – einfach nur ihre Arbeit.

