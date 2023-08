Wohnraum als knappes Gut: Worauf wartet die Ampel eigentlich noch?

Berlin. Die Krise am Immobilienmarkt ist bei Europas größtem Vermieter angekommen. Vonovia muss auch im zweiten Quartal seine Immobilien abwerten und dabei einen Milliardenverlust hinnehmen. Die Zinsschritte der EZB machen sich bemerkbar – und das sollen sie ja auch, schließlich ist ihr Ziel, dass der Inflation die Puste ausgeht.

Deutlich besser läuft es für den Dax-Konzern bei der Vermietung: Da konnte der operative Gewinn sogar gesteigert werden. Ob das die Mieterinnen und Mieter beeindruckt, ist allerdings fraglich. Sie dürften momentan ganz andere Sorgen haben. Es ist richtig, dass der Mieterbund darauf pocht, dass es nicht zu Mieterhöhungen kommen darf. Dass Vonovia in diesem Jahr keine Neubauprojekte starten will, ist dabei kein gutes Zeichen. Während die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum immer mehr steigt, bleibt das Angebot knapp.

Alarmrufe vom Wohnungsmarkt werden immer lauter

Das betrifft natürlich nicht nur Vonovia, wie die regelmäßigen Hiobsbotschaften vom Wohnungsmarkt zeigen. Die Alarmrufe werden immer lauter: Viele Menschen wissen nicht mehr, wie sie angesichts der hohen Inflation und Energiekosten ihre Miete zahlen sollen – oder wie sie überhaupt eine Wohnung bekommen. Und das knappe Angebot sorgt wiederum dafür, dass die Mieten immer weiter steigen, wie gerade erst in einer Studie neu bestätigt wurde. Wenn es eine Bestätigung überhaupt noch gebraucht hätte.

Damit zeichnet sich immer weiter ab, was die Bundesregierung derzeit am wenigsten gebrauchen kann: wenig Wohnraum und steigende Mieten. Was helfen könnte, wäre, wenigstens den Koalitionsvertrag umzusetzen – beispielsweise durch eine Senkung der Kappungsgrenze in angespannten Märkten. Allzu viel Zeit sollte sie die Ampel nicht mehr lassen. Irgendwann sind schließlich wieder Wahlen.