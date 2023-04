So will die IG Bau den Baustau schneller beenden

Berlin. Deutschland steuert auf eine handfeste Wohnungskrise zu. Am Donnerstag treffen sich Spitzenvertreter aus Politik, Wirtschaft, Verbänden, Gewerkschaften sowie der Bau- und Immobilienbranche zum Wohnungsbau-Tag, der in diesem Jahr unter dem Motto „Was, wie und wie viel... kann Deutschland noch bauen“ stattfindet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Industriegewerkschaft IG Bau will dabei die sogenannten Bauüberhänge stärker in den Blick nehmen. Dabei handelt es sich um bereits genehmigte, aber noch nicht fertiggestellte Wohnungen. „Wir haben einen Bauüberhang von rund 900.000 Wohnungen“, sagte der Bundesvorsitzende Robert Feiger dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Fast 40 Prozent davon würden in der Genehmigung nur auf Papier existieren. „Da war noch kein Bagger und kein Baufahrzeug auf dem Grundstück“, so Feiger. „Und mit den hohen Finanzierungs- und Baukosten verabschieden sich viele Investoren.“

Feiger: Mit hohen Kosten verabschieden sich viele Investoren

Bauüberhänge sind genehmigte, aber noch nicht gebaute Projekte. Sie sind im Bürokratieprozess also schon deutlich weiter, verlieren aber angesichts der hohen Bau- und Finanzierungskosten nun mitunter ihre Investoren. Genau da würde Feiger ansetzen. „Es wäre eine Möglichkeit, für diese Bauüberhänge eine Umwidmung zu organisieren und das zu fördern“, so der IG-Bau-Chef. „Dann könnten das beispielsweise Baugenossenschaften erwerben und dort sozialen Wohnungsbau betreiben und bezahlbaren Wohnraum schaffen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Würden diese Maßnahmen besonders gefördert, könnte der Wohnungsbau wieder in Gang kommen, so Feiger. Vonseiten der Politik werde oft argumentiert, dass man erst einmal den Bauüberhang abarbeiten müsse. „Aber das passiert ja nicht, weil das so schwierig zu finanzieren ist“, bemängelt er.

Dabei wären die von der Gewerkschaft vorgeschlagenen Schritte eine kreative und relativ günstige Lösung, findet Feiger. „Das wäre ein Instrument, das relativ schnell greifen kann, denn die Genehmigung liegt ja vor.“

Unbezahlbar Unser Newsletter begleitet Sie mit wertvollen Tipps und Hintergründen durch Energiekrise und Inflation – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Branche schlägt schon länger Alarm

Beim Wohnungsbau-Tag wird es wohl auch um die vielen anderen Herausforderungen der Branche gehen. Hohe Energiekosten und gestiegene Zinsen haben das Bauen für viele Menschen deutlich erschwert, die Zahl der Wohnungsgenehmigungen geht zurück. Auch das Ziel der Ampelkoalition, jährlich 400.000 neue Wohnungen zu schaffen, musste Bauministerin Klara Geywitz (SPD) bereits zusammenstreichen. Es sei wohl frühestens 2024 zu erreichen, räumte sie ein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Immer mehr Branchenvertreter schlagen deshalb Alarm. Erst kürzlich warnte ein Branchenbündnis, dem neben der IG Bau auch der Mieterbund und Vertreter der Bau- und Immobilienwirtschaft angehörten, vor einer „Talfahrt im Neubau“. Um den Wohnungsbau anzukurbeln, brauche es beispielsweise eine neue und attraktivere Förderkulisse. Außerdem kritisierte das Bündnis das „zu komplizierte Baurecht“.