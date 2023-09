Wohnungsgipfel im Kanzleramt: Das sind die Reaktionen

Berlin. Mit einem 14-Punkte-Programm will die Bundes­regierung den Wohnungsbau ankurbeln. Bundeskanzler Olaf Scholz und Bauministerin Klara Geywitz präsentierten anlässlich des Wohnungs­gipfels am Montag ihre Pläne. Sie beinhalten einen Ausbau der Förder­programme und Steueranreize für Investoren und sehen vor, dass Energie­standards nicht weiter verschärft werden. Die Reaktionen auf das Spitzen­treffen im Kanzleramt fallen gemischt aus.

Es seien viele wichtige Punkte aufgegriffen worden, sagte Tim-Oliver Müller, Haupt­geschäfts­führer des Haupt­verbandes der Deutschen Bauindustrie. Das Paket könne eine Perspektive für die Branche eröffnen und es sei umfangreicher als erwartet. „Wichtig für die Branche ist nun die Prüfung eines attraktiveren Zinsverbilligungs­programms, wie es in dem Papier durch die Bundes­regierung vorgesehen ist“, sagte Müller. Viele Punkte hingen aber auch an den Bundesländern. Scholz müsse die Bundesländer in einer zügig einberufenen Minister­präsidenten­­konferenz in die Pflicht nehmen.

Luczak: Papier ist zu zaghaft bei Senkung der Baukosten

Auch die Opposition macht Druck, dass nun schnell etwas passieren muss. „Es ist gut, dass Bauministerin und Bundeskanzler nun endlich aufgewacht sind und die dramatische Situation beim Neubau angehen“, sagte Jan-Marco Luczak, baupolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion. Viele Punkte seien aber noch sehr vage und unbestimmt oder müssten erst erarbeitet werden.

„Eine Leerstelle in Maßnahmen­katalog ist, dass der Energieeffizienz­standard EH55 im Neubau weiter nicht gefördert wird“, kritisierte Luczak. „Das Papier ist auch zu zaghaft bei der Senkung der Baukosten“, sagte der CDU-Politiker dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND). Er forderte, dass die Ampel angesichts des Maßnahmen­pakets nun bei der Haushalts­planung seriös bleiben und gegebenenfalls Prioritäten zugunsten der Bauwirtschaft setzen müsse. „Wichtig ist, dass das Maßnahmen­paket nicht ein bloßer Papiertiger bleibt“, sagte Luczak. „Das muss jetzt sehr schnell umgesetzt werden, der Kanzler muss liefern, er ist persönlich in der Verantwortung.“ Daran werde man ihn messen. „Bauen muss Chefsache werden und bleiben.“

Grünen-Politikerin Steinmüller: Wichtige Impulse

Hanna Steinmüller, Bericht­erstatterin für Wohnungs- und Mietenpolitik der Grünen-Fraktion, sprach von wichtigen Impulsen für Investitionen in bezahlbares Bauen. „Gleichzeitig stärkt das Paket den Fokus auf den Bestand sowie auf einfaches und schnelles Bauen“, sagte sie dem RND.“ Und mit der Einführung der neuen Wohn­gemeinnützigkeit im kommenden Jahr legen wir endlich den Grundstein für eine – dringend benötigte – fundamentale Veränderung des Wohnungs­markts und ermöglichen den Bau von dauerhaft bezahlbaren Wohnungen.“

Die Gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) begrüßte zwar das Paket, „aber es ist im Klein-Klein geblieben, der große Schub zur Ankurbelung des Wohnungsbaus bleibt aus“, sagte der Bundes­vorsitzende Robert Feiger. „Das 14-Punkte-Paket ist ein Gemischtwaren­laden aus längst bekannten Maßnahmen, finanziell überschaubaren Aufstockungen von einigen Förder­programmen, etwas Deregulierung sowie Ankündigungen ohne große Substanz.“ Es hätte ruhig etwas mehr sein können, sagte Feiger.

„Klimapolitisches Desaster“: Umwelthilfe geht mit Ampel hart ins Gericht

Von Umwelt­schützern gab es deutliche Kritik. Die Deutsche Umwelthilfe sprach von einem „klimapolitischen Desaster“, das die Ampel­regierung nun manifestiere. „Es ist erschreckend, mit welcher Geschwindigkeit die Ampel­regierung übers Wochenende alle Maßnahmen abgeräumt hat, die Klimaschutz und Bezahlbarkeit bringen können“, sagte Bundes­geschäfts­führerin Barbara Metz.

Sie kritisierte unter anderem die gelockerten Energie­effizienz­standards bei Neubauten. „Werden die Energie­standards jetzt nicht angehoben, bedeutet das den Bruch aller Klimaziele im Gebäude­bereich“, sagte sie. Die Umwelthilfe kündigte an, ihre Mitarbeit im Bündnis für bezahlbaren Wohnraum aufzukündigen.