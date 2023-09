Steueranreize, weniger Bürokratie, keine schärferen Energiestandards: Mit 14 Punkten gegen die Wohnungsnot

Berlin. Mit einem 14-Punkte-Programm will die Bundesregierung für mehr bezahlbaren Wohnraum sorgen. Kanzler Olaf Scholz und Bauministerin Klara Geywitz legten am Montag ihre Pläne vor, die die Wohnungskrise in Deutschland stoppen soll. Es seien 14 Maßnahmen, die „viel verändern und viel möglich machen“, sagte Geywitz (SPD) am Montag vor Journalisten.

Scholz und Geywitz hatten für den Tag zum Wohnungsgipfel geladen. Das Spitzentreffen im Kanzleramt war mit Spannung erwartet worden. Die Wohnungsnot in Deutschlands wird immer dramatischer, bereits jetzt fehlen laut Berechnungen des Pestel-Instituts mindestens 700.000 Wohnungen.

Vor dem Gipfel hatten zwei Verbände abgesagt

Um gegenzusteuern, hat die Ampel bereits einige Schritte eingeleitet: So wurden Förderprogramme hochgezogen, die Mittel für den Sozialwohnungsbau erhöht und Steueranreize in Aussicht gestellt. Doch der nötige Schub blieb bislang aus, während die Zahl der Baugenehmigungen weiter einbricht. Geywitz initiierte zudem das „Bündnis bezahlbarer Wohnraum“, das aus Vertretern der Kommunen, Sozialverbänden sowie Akteuren der Bau- und Immobilienbrache besteht und das am Montag tagte.

„Dass wir heute hier wieder zusammenkommen, ist ein gutes Zeichen“, sagte Scholz bei der Pressekonferenz. Zwei wichtige Akteure waren allerdings gar nicht erst erschienen. Im Vorfeld des Gipfels hatten Bundesverband deutsche Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW) sowie der Eigentümerverband Haus & Grund ihre Teilnahme abgesagt. Angesichts der „dramatischen Situation“ könne es nicht sein, dass wieder nur ein Paket mit kleinteiligen Maßnahmen präsentiert werde, hieß es. Die Stimmung bei den von vom GdW vertretenen Unternehmen sei mittlerweile „unterirdisch“ kritisierte GdW-Präsident Axel Gedaschko.

14 Punkte, um mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen

Der Gipfel hatte auch aus anderen Gründen für Unmut gesorgt. So hatte der Mieterbund etwa beklagt, dass das Thema Mietrecht nicht vorkomme. Allerdings waren die Erwartungen an das Treffen teilweise hoch: Die Gewerkschaft IG BAU etwa forderte einen „Doppelwumms“. Jetzt müsse wirklich etwas geschehen, forderte IG-Bau-Chef Robert Feiger.

Dass sich etwas tut, will die Bundesregierung nun zeigen. Das 14-Punkte-Papier setzt an mehreren Stellen an, verspricht Steueranreize, niedrigere Öko-Standards, geringere Hürden bei Förderprogrammen. „Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum ist eine der drängendsten sozialen Fragen unserer Zeit“, heißt es in dem Papier, das dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt. Angesichts der schwierigen Lage am Bau bedürfe es weiterer Anstrengungen, um die Bau- und Wohnungswirtschaft zu stabilisieren.

Förderprogramm für Familien wird ausgebaut

So will die Bundesregierung beispielsweise aus strengere Öko-Standards verzichten. In dem Papier rückt sie von dem Vorhaben ab, den Standard EH 40 bei der Dämmung von Neubauten ab 2024 einzuführen. Zudem soll der Klimabonus für den Tausch aller Heizungen erhöht werden. Bewegung gibt es auch bei den Förderprogrammen, die beispielsweise Familien beim Bau oder Kauf eines Hauses unterstützen sollen.

Dauerkrise im Wohnungsbau: Gipfeltreffen im Kanzleramt soll Antworten bringen Kurz vor dem Wohnungsbaugipfel im Kanzleramt hat sich die Bundesregierung auf mehrere Schritte zur Schaffung von mehr Wohnraum geeinigt.

Das im Sommer vorgestellte Programm „Wohneigentum für Familien“ wird ausgeweitet. Künftig liegen die Einkommensgrenzen dort höher, sodass mehr Familien Anspruch haben. Zudem soll es „Jung kauft Alt“-Programm Anreize geben, Bestandsgebäude zu kaufen. Eine weitere Stellschraube sieht die Bundesregierung bei leerstehenden Büros. Die Idee sei so „einleuchtend wie naheliegend“, sagte Geywitz: Für die Umwandlung in Wohnraum sollen künftig Fördermittel fließen.

Steueranreize für Investoren in Aussicht gestellt

Das 14-Punkte-Papier sieht zudem Steueranreize für Investoren vor. Ein Augenmerk liegt auch auf den Kommunen und Ländern. So sollen die Bauordnungen entschlackt werden und Ländern eine flexiblere Gestaltung der Grunderwerbsteuer ermöglicht werden.

Die Bau- und Immobilienbranche reagierte überwiegend positiv. Es seien viele wichtige Punkte aufgegriffen worden, sagte Tim-Oliver Müller, Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie. Das Paket könne eine Perspektive für die Branche eröffnen, es sei umfangreicher als erwartet. Viele Punkte hingen aber auch an den Bundesländern. Scholz müsse die Bundesländer in einer zügig einberufenen Ministerpräsidentenkonferenz in die Pflicht nehmen, forderte Müller.

Länder reagieren gemischt auf den Gipfel

Aus den Ländern kamen gemischte Reaktionen. Karen Pein, Hamburgs Senatorin für Wohnen und Stadtentwicklung, sprach von einem „Rückenwind für den Wohnungsbau“. Die Maßnahmen seien das richtige Signal in Richtung Wohnungswirtschaft, Bauindustrie und die Menschen im Land, sagte die SPD-Politikerin dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Frau Geywitz, wann kommen endlich die guten Nachrichten vom Bau? Deutschlands Bauministerin will den Wohnungsbau mit Steuer­anreizen ankurbeln, erwartet für 2024 aber noch ein hartes Jahr für die Branche. Im RND-Interview spricht sie über ihre Pläne, über Fehler in der Heizdebatte – und über die Reformen im Mietrecht.

Nordrhein-Westfalens Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) sagte hingegen über den Wohnungsgipfel: „Was es braucht, ist weniger Show und mehr Schub.“ Insgesamt drehe sich viel um Symptome und wenig um die Ursachen. Die Immobilienwirtschaft brauche politische, rechtliche und finanzielle Verlässlichkeit. „Darüber ist erneut wenig gesprochen worden.“

Deutsche Umwelthilfe kritisiert das Paket scharf

Kritik hagelte es von Umweltschützern. „Es ist erschreckend, mit welcher Geschwindigkeit die Ampelregierung übers Wochenende alle Maßnahmen abgeräumt hat, die Klimaschutz und Bezahlbarkeit bringen können“, sagte Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe (DUH). Metz kritisierte unter anderem die gelockerten Energieeffizienz-Standards bei Neubauten. „Werden die Energiestandards jetzt nicht angehoben, bedeutet das den Bruch aller Klimaziele im Gebäudebereich“, sagte sie.

Auch der Eigentümerverband Haus & Grund erneuerte seine Kritik. „Bereits vor einem Jahr war klar, dass die Bundesregierung nicht zügig die Weichen für ein deutlich größeres Wohnungsangebot stellt“, sagte Präsident Kai Warnecke. „Eigentlich notwendige Maßnahmen haben wir der Regierung mehrfach vorgetragen.“ Sie habe sie schlicht ignoriert. „Unsere Gipfel-Absage soll ein weithin sichtbares Zeichen dafür sein, dass wir dringend eine andere Wohnungspolitik benötigen, die weit über das Bündnis bezahlbarer Wohnraum hinausgeht.“