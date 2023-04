Graue Wohnungsnot: Deutschland fehlen Millionen Unterkünfte für Senioren

In Deutschland fehlen 2,2 Millionen altersgerechte Wohnungen. Das ist eines der Ergebnisse einer am Montag vorgestellten Studie. Dabei wird sich die Situation wohl noch zuspitzen: Die Babyboomer gehen bald in Rente – und der Bedarf steigt. Das Pestel-Institut warnt vor einer drohenden Altersarmut durchs Wohnen.

Berlin. Die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt spitzt sich auch für ältere Menschen immer weiter zu. Rund 2,8 Millionen Haushalte mit Seniorinnen und Senioren benötigen eine altersgerechte Wohnung. Allerdings verfügen nur 600.000 dieser Haushalte über Wohnungen, die für Rollstuhl oder Rollator geeignet sind – 2,2 Millionen altersgerechte Wohnungen fehlen also.

Das ist eines der Ergebnisse der am Montag in München vorgestellten Studie „Wohnen im Alter“, die vom Pestel-Institut im Auftrag des Bundesverbandes Deutscher Baustoff-Fachhandel (BDB) durchgeführt und angesichts der am Montag gestarteten Messe Bau vorgestellt wurde. Weil in den kommenden Jahren die Babyboomer-Generation in Rente geht, droht eine noch größere Wohnungsnot für ältere Menschen, so der Tenor. „Deutschland rast gerade mit 100 Sachen in die ‚graue Wohnungsnot‘“, warnt Institutsleiter Matthias Günther.

Pestel-Institut: In 20 Jahren mehr als 21 Millionen in Altersgruppe 67 plus

Laut den Erhebungen werden in 20 Jahren mehr als 21 Millionen Menschen zur Altersgruppe 67 plus gehören – 3,6 Millionen mehr als heute. Laut Günther sei aber nicht nur der Mangel an altersgerechten Wohnungen ein Problem, sondern auch die Altersarmut durch das Wohnen. Künftig sei zu befürchten, dass zwei Drittel der Seniorenhaushalte, die in einer Mietwohnung leben, sich bei steigenden Wohnkosten immer mehr einschränken müssten, weil die Rente für den bisherigen Lebensstandard nicht reiche. „In Zukunft werden deutlich mehr Menschen als heute auf staatliche Unterstützung angewiesen sein, um überhaupt ein Dach über dem Kopf zu haben“, so die düstere Prognose. „Und so bitter es ist: Auch ein dramatischer Anstieg der Altersobdachlosigkeit ist zu erwarten“, so Günther.

Als „Armutsrisiko Nummer eins″ sieht die Studie die Pflegebedürftigkeit im Alter. Die monatliche finanzielle Belastung eines Pflegebedürftigen in der stationären Pflege liegt nach Berechnungen des Instituts schon jetzt zwischen 1600 Euro (Sachsen-Anhalt) und fast 2600 Euro (Nordrhein-Westfalen). Mehr als die Hälfte der Seniorenhaushalte habe allerdings weniger als 2000 Euro netto im Monat zur Verfügung. Damit Menschen so lange wie möglich zu Hause leben können, bräuchte es wiederum mehr altersgerechte Wohnungen. Doch ein Alterswohnprogramm für die geburtenstraken Jahrgänge sei weit und breit nicht in Sicht.

Halbe Milliarde Euro für Altes Wohnen gefordert

Günther bemängelte etwa, dass es kein realistisches Förderprogramm der staatlichen KfW-Bank gebe. Außerdem müsse es Förderprogramme für die Aufteilung von Ein- und Zweifamilienhäusern geben. „Es geht darum, beispielsweise in einem klassischen Einfamilienhaus zwei Wohnungen unterzubringen, mindestens eine davon seniorengerecht.“

Die Bundesregierung hat das Förderprogramm „Junges Wohnen“ aufgelegt, das jährlich 500 Millionen Euro beispielsweise in Wohnheimplätze für Studierende steckt. „Mindestens in dieser Größenordnung“ – also eine halbe Milliarde Euro – brauche es auch ein Programm für Altes Wohnen, forderte der Studienleiter.

Erst Anfang des Jahres warnte das Verbändebündnis Soziales Wohnen vor einer „drastischen Wohnungsnot“ und prognostizierte für 2023 einen Mangel von 700.000 Wohnungen. Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) hat das Ziel ausgegeben, jährlich 400.000 neue Wohnungen zu bauen, musste aber inzwischen einräumen, dass dieses Ziel frühestens 2024 erreichbar sei.

Caren Lay, die wohnungspolitische Sprecherin der Linksfraktion, schlug anlässlich der Studie vor, eine Option auf Wohnungstausch von Senioren und jungen Familien im Mietrecht zu verankern. „So können Senioren in eine kleinere Wohnung ziehen, ohne am Ende mehr Miete zu zahlen“, sagte sie gegenüber t-online. Außerdem forderte sie mehr Geld für den sozialen Wohnungsbau.

Auch der Mieterbund sieht die Bundesregierung in der Pflicht. „Der Mangel an bezahlbaren und altersgerechten Wohnungen in Deutschland ist enorm“, sagte Mieterbund-Präsident Lukas Siebenkotten dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Die Ampel hat zwar die Förderung für den sozialen und barrierearmen Wohnungsbau auf insgesamt 14,5 Milliarden Euro bis 2026 erhöht, nötig sind aber Investitionen von bis zu 50 Milliarden Euro“, so Siebenkotten.

GdW: enormer Nachholbedarf bei altersgerechtem Umbau

Unter den aktuellen Bedingungen sei es nicht möglich, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen oder den Bestand zu modernisieren, sagte Axel Gedaschko, Präsident des Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW), dem RND. „Gerade beim altersgerechten Umbau gibt es enormen Nachholbedarf, denn der Bedarf an barrierearmen und barrierefreien Wohnungen auf dem Markt ist hoch“, so Gedaschko. „Und spätestens, wenn die Babyboomer-Generation in Rente geht, wird dies zu einem drängenden Problem.“

Um mehr altengerechten Wohnraum zu schaffen, brauche es deshalb sowohl im Bestand als auch im Neubau eine auskömmliche und verlässliche Förderung. „Wir hoffen, dass das aktuelle Gutachten unserer langjährigen Forderung nach höherer Förderung durch den Bund mit verbilligten Krediten und mit direkten Zuschüssen zusätzlich Gehör verschafft.“