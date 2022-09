Wohnungswirtschaft sagt Kündigungsschutz in der Energiekrise zu

Corona und Kfz-Versicherung: Wie Sie die Beiträge für nicht gefahrene Kilometer zurückbekommen

Matthias Urbach

Die Höhe einer Kfz-Versicherung bemisst sich nicht zuletzt an der Zahl der gefahrenen Kilometer – und diese muss man in der Regel im Vorhinein angeben. Doch in der Corona-Pandemie sind viele Menschen viel weniger gefahren als sonst. In seiner Kolumne „Der Haushälter“ verrät Matthias Urbach, welche Versicherungen zu viel gezahlte Beiträge erstatten – und welche nicht.