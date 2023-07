Wohnungswirtschaft warnt vor Einbruch: Nur die Hälfte der Neubauziele umsetzbar

Hohe Baukosten, gestiegene Zinsen: Angesichts der schwierigen Lage auf Deutschlands Baustellen hält die Wohnungswirtschaft nur noch etwa die Hälfte des Neubauziels für machbar. „Statt des Regierungsziels von 400.000 neuen Wohnungen muss mit immer weiter abnehmenden Wohnungsbauzahlen bis zu einer Fertigstellungszahl von nur 200.000 neuen Wohnungen jährlich gerechnet werden“, sagte Axel Gedaschko, Präsident des Bundesverbands deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es bewahrheite sich, wovor der Verband seit mehr als einem Jahr warne. „Unter den aktuellen politischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen können die sozial orientierten Wohnungsunternehmen nicht mehr in bezahlbaren Wohnungsbau investieren“, sagte Gedaschko. Der Verband stellte am Montag in Berlin seine Jahresstatistik vor.

Wohnungsunternehmen haben weniger investiert

Und die Zahlen sind düster. Laut dem GdW steht das bezahlbare Wohnen in Deutschland vor einer „nie dagewesenen Krise“. Neben den allgemeinen Preissteigerungen macht der Verband auch politische Vorgaben und ein „Förderchaos“ für die Situation verantwortlich. „Enorm gestiegene Baupreise, Verschlechterungen der Konditionen und Kürzungen in Förderprogrammen sowie die rapide gestiegenen Zinsen fordern ihren Tribut“, sagte Gedaschko etwa mit Blick auf die Investitionstätigkeit. Die unter dem Schirm des GdW und seinen Regionalverbänden organisierten Wohnungsunternehmen haben laut der Statistik im vergangenen Jahr rund 19,5 Milliarden Euro in die Bewirtschaftung und den Neubau von Wohnungen investiert – und damit 4,3 Prozent weniger als im Vorjahr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hauptstadt-Radar Der Newsletter mit persönlichen Eindrücken und Hintergründen aus dem Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Auch die gestiegenen Baupreise machen den Wohnungsunternehmen zu schaffen. Im ersten Quartal 2023 seien die Baupreise bei 160 Wohngebäuden um 15,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, heißt es vom Verband. Für die gleiche Investitionssumme könne nun weniger Wohnraum geschaffen werden. Vergleiche man Mitte 2021 mit Ende 2023, würden sich die Gestehungskosten für eine Wohnung in einem angespannten Wohnungsmarkt um 38 Prozent, in einem entspannten Wohnungsmarkt um 29 Prozent verteuern. Konkret heißt das: Bei gleicher Investitionssumme könnten statt 100 Wohnungen nur noch 73 beziehungsweise 78 Wohnungen entstehen. Dabei bezieht sich der Verband auf eine Kostenprognose der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen (ARGE).

„Das ist erst der Anfang“: Einbruch beim Neubau erwartet

Dieser toxische Mix macht sich denn auch beim Neubau bemerkbar. Baugenehmigungen und Auftragseingänge seien seit Anfang 2022 auf Talfahrt, heißt es in der am Montag vorgestellten Jahresstatistik. Unternehmen würden Bauprojekte verschieben oder ganz stornieren – selbst wenn sie bereits genehmigt sind. Der GdW rechnet damit, dass die Neubauinvestitionen um 19,4 Prozent sinken.

SPD sieht Mieterinnen und Mieter beim Heizungsumstieg geschützt Das Heizungsgesetz soll Vermietern Anreize geben, in eine klimafreundliche Heizung zu investieren. Werden Mieter dabei genug vor steigenden Kosten bewahrt? © Quelle: dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwar haben die im Verband versammelten Unternehmen 2022 noch 32.066 Wohnungen gebaut – und somit 12 Prozent mehr als im Vorjahr. 2023 rechnet der GdW allerdings mit einem Einbruch: Die Unternehmen erwarten einen Rückgang bei den Fertigstellungen um 24 Prozent. „Und das ist erst der Anfang“, sagte Gedaschko und verwies darauf, dass bei aktuellen Projekten die Baugenehmigungen und Bauanträge zwei bis drei Jahre zurückliegen.

Wie viele Wohnungen werden fertiggestellt?

Für ganz Deutschland rechnet der Verband mit einem Einbruch der Fertigstellungen auf 240.000 Wohnungen im laufenden Jahr und auf 214.000 neue Wohnungen im Jahr 2024. Ähnliche Signale gibt es bereits von anderen Verbänden und Gewerkschaften. Die Industriegewerkschaft IG Bau warnt davor, dass „ohne politisches Eingreifen“ dem Wohnungsbau schon ab dem kommenden Jahr eine scharfe Rezession bevorstehe. Wenn jetzt nichts passiere, rauschten die Neubauzahlen noch 2023 unter die Marke von 250.000, sagte IG-Bau-Chef Robert Feiger. 2024 drohe die Zahl der Baufertigstellungen gar unter die 200.000er-Marke abzustürzen.

Um gegenzusteuern, fordert die Wohnungswirtschaft unter anderem eine verlässliche Förderung und mehr Steueranreize – beispielsweise durch ein Herabsenken der Grunderwerbsteuer. Alle staatlichen Ebenen müssten jetzt gemeinsam und koordiniert agieren, um bezahlbares und klimaschonendes Wohnen für alle Menschen zu ermöglichen, sagte Gedaschko. Auch mit Blick auf das Gebäudeenergiegesetz, zu dem es am Montag eine Expertenanhörung im Bundestag gab und auch der GdW eine Stellungnahme abgeben konnte, fordert der Verband eine sozial gerechte Förderung.