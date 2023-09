﻿Jetzt doch: Gestrichene Schichten und Kurzarbeit bei VW in Wolfsburg

Wolfsburg. Im Wolfsburger Werk werden ab dem 11. September Schichten in der Fertigung ausfallen und auch das Schreckgespenst Kurzarbeit kehrt zurück. Diese ist für den 11. bis 29. September beantragt worden. Darüber informierten Unternehmen und Betriebsrat jetzt am 4. September die Belegschaft der betroffenen Produktionsbereiche, teilte ein Volkswagen-Sprecher auf Anfrage der „Wolfsburger Allgemeinen Zeitung“ (AZ/WAZ) mit. Welche Linien betroffen sind, darüber machte man noch keine detaillierten Angaben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Um im Bedarfsfall reagieren zu können, nutzt Volkswagen die rechtlichen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme von Kurzarbeit“, heißt es dazu lapidar in einem Statement der Marke Volkswagen. Es könnten also Szenarien drohen wie während der Halbleiter-Krise, als immer wieder ganze Produktionslinien aufgrund der Lieferprobleme stillstanden.

Hintergrund für die jetzt aufgetretenen Probleme: In Folge des Hochwassers in Slowenien ist ein Unterlieferant für Motorkomponenten zurzeit nur eingeschränkt lieferfähig. Bisher konnte Volkswagen die fehlenden Teile noch durch das Lieferantennetzwerk auffangen, das ist aber jetzt nicht mehr möglich. Konkret fehlen Zahnkränze für Motorbauteile. Daher wurde der Schichtplan in Wolfsburg für den September jetzt angepasst. Betroffen ist auch das Werk in Emden. Im portugiesischen Matorell steht das Werk sogar komplett still. Auch bei Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover fallen Schichten aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dieser Artikel ist zuerst in der „Wolfsburger Allgemeinen Zeitung“ erschienen.