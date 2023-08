110 Millionen Euro-Spende wegen Yeezy: Adidas und das schwierige Erbe von Kanye West

Herzogenaurach. Es ist eine komplizierte Operation. „Wir haben etwa ein Fünftel des Warenwerts an Yeezy-Produkten verkauft“, erklärt Adidas-Vorstand Harm Ohlmeyer zur Vorlage einer Zwischenbilanz in Herzogenaurach. Weil das der hochwertigste Teil der auf Lager liegenden Kollektion von US-Skandalrapper Kanye West war, seien damit beim Endkunden 400 Millionen Euro umgesetzt worden, ergänzt Firmenchef Björn Gulden.

Adidas selbst hat damit wiederum rund 150 Millionen Euro Gewinn erzielt. Zehn Millionen Euro dieser und künftiger Yeezy-Gewinne habe Adidas bereits gespendet, weitere 100 Millionen Euro seien dafür zurückgestellt worden, erklärt das Managerduo. „Wir werden auch in Zukunft spenden“, sagt Gulden noch vage. Das ist der aktuelle Zwischenstand des Yeezy-Debakels.

Kanye West: zweifelhafter Geschäftspartner

Denn Adidas hatte sich mit Kanye West und damit einem zweifelhaften Geschäftspartner verbündet. Als sich dieser immer massiver antisemitisch geäußert sowie Nazis verherrlicht hatte und Adidas-intern gegenüber Frauen sexistisch aufgetreten war, zog der Sportartikler spät die Reissleine und kündigte die Verträge mit West, der sich heute nur noch kurz Ye nennt.

Das Problem: In den Lägern lagen Schuhe der gemeinsam mit West produzierten Submarke Yeezy im Produktionswert von einer halben und Endverkaufswert von 1,2 Milliarden Euro. Die Frage war, was Adidas mit diesem toxischen Warenbestand tun sollte, um den Schaden in Grenzen zu halten - sowohl finanziell als auch hinsichtlich des eigenen Rufs. Die Ware vernichten, verschenken oder verkaufen und den Erlös spenden, waren die wichtigsten Optionen.

Adidas hat sich für Letzteres entschieden und dazu im vergangenen zweiten Quartal 2023 einen ersten Bestand an Yeezy-Schuhen exklusiv über firmeneigene Onlinekanäle angeboten. „Die Nachfrage war sehr hoch“, stellte Gulden klar. Vielen Verbrauchern war es offenkundig völlig egal, ob sie Schuhe eines ausgewiesenen Antisemiten und Nazi-Fans erwerben. Möglicherweise haben sie auch gerade deswegen gekauft. Adidas wurde die Skandalware jedenfalls aus den Händen gerissen. Über soziale Plattformen werden Yeezy-Schuhe derzeit teils weiterverkauft.

Auch Adidas hat erst einmal davon profitiert. Das Fünftel des im zweiten Quartal verkauften Yeezy-Bestands hat 400 Millionen Euro Umsatz und 150 Millionen Euro operativen Gewinn gebracht, was die Aussichten für 2023 verbessert. Statt schlimmstenfalls 700 Millionen Euro Verlust bis Jahresende sind jetzt nur noch maximal 450 Millionen Euro Verlust zu erwarten. Die Umsätze werden wohl statt um maximal ein Zehntel schlimmstenfalls nur um fünf Prozent schrumpfen. Aber zu diesem schlimmsten Fall kommt es voraussichtlich nicht. Denn seit Anfang der Woche verkauft Adidas gerade einen zweiten Teil der Yeezy-Ware.

Die Tantiemen an Kanye West sind geheim

Was der an neuen Extra-Umsätzen und Sondergewinnen bringen könnte, wollte Gulden nicht abschätzen. Es sei weniger hochwertige Ware als bei der ersten Tranche. Zudem werde nicht mehr nur über Adidas-eigene Online-Kanäle verkauft, sondern auch über die von Handelspartnern. Das verteilt Gewinne auf mehrere Parteien. Der Adidas-Chef wollte deshalb auch nicht abschätzen, welchen Teil des auf Yeezy-Produkte entfallenden Gewinns sein Konzern am Ende an Organisationen spenden wird, die sich gegen Antisemitismus und Hass im Internet engagieren. Das sind die Anti-Defamation League, das Philonise & Keeta Floyd Institute for Social Change und die Robert Krafts Foundation to Combat Antisemitism.

Komplett geheim ist, wie hoch die Tantiemen ausfallen, die West jetzt noch einmal einstreicht. In dieser Frage streiten er und Adidas sich auch gerade vor Gericht. Andere haben indessen weniger Hemmungen als der Sportartikler, auch künftig noch mit dem Judenhasser zu kooperieren.

Der von Twitter jüngst in X umbenannte Kurznachrichtendienst des US-Milliardärs Elon Musk hat das dort zuletzt gesperrten Ye-Profil soeben wieder freigeschaltet. Ye habe versichert, sich dort nicht mehr antisemitisch zu äußern, hatte das Wall Street Journal berichtet. Bei Adidas gibt es für ihn kein Zurück mehr.