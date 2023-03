Zahl der Firmenpleiten erstmals seit Finanzkrise im Jahr 2009 wieder gestiegen

Kita in der Turnhalle Kita in der Turnhalle

Nach Bombenfund in Kita in Schwentinental: Erzieher mit den Nerven am Ende

Seit zwei Monaten ist die Kita in der Schulstraße in Schwentinental wegen eines Bombenfundes gesperrt. Die Kinder werden seitdem in der Schwentinehalle betreut. Doch nicht nur bei den Sportlern wächst deswegen der Unmut, auch die Erzieher sind mit den Nerven am Ende.