Die Konjunktur ist nicht das Problem

Als Andrew Grove den Chipkonzern Intel zum Weltmarktführer gemacht hatte, schrieb er sein Erfolgsrezept nieder. „Only the paranoid survive“, hieß das Buch – nur die Paranoiden überleben. Vielleicht ist dies auch das ökonomische Erfolgsrezept der Deutschen, denn kaum eine andere Nation fühlt ihrer Wirtschaft ähnlich angstvoll den Puls. Die Furcht vor materiellem Abstieg, abgelesen an der Nachkommastelle des BIP-Wachstums, ist tief verwurzelt.

Leistung unter Stress

Einerseits hat sich das bewährt. Stress kann zu Hochleistung führen. So wurden ganz im Sinne von Grove immer wieder Krisen zu Chancen gemacht, Geschäfte optimiert, Fehler korrigiert. Andererseits führt es gelegentlich zu wirren, nahezu panischen Untergangsdebatten, deren wahrer Kern in all dem Blitz und Donner kaum noch zu erkennen ist – so wie jetzt.

Der wohl größte Irrtum der vergangenen Wochen: Die absehbare Schrumpfung der deutschen Wirtschaft in diesem Jahr sei das größte Problem, und die Bundesregierung müsse es durch ein Konjunkturprogramm verhindern. Nein, genau das soll sie bitte nicht tun. Es gehört zu den guten Ergebnissen der Meseberger Kabinettsklausur, dass die Ampelkoalition dieser Versuchung widerstanden hat.

Wer Inflation bekämpfen will, kann nicht gleichzeitig das Wachstum antreiben. Der Sinn der Leitzinserhöhungen ist eine Dämpfung der Nachfrage und damit der Preisentwicklung. Befeuern Regierungen aber mit Ausgabenprogrammen die Nachfrage, tun sie genau das Gegenteil, und die Zentralbanken können ihre Bemühungen im Grunde einstellen. So ist es keine angenehme, aber unvermeidliche Erkenntnis: Da müssen wir jetzt mal durch.

Die Unternehmen stehen vor schwierigen Entscheidungen

Der relevante Teil der Debatte ist dagegen die Frage, wie es weitergeht, wenn hoffentlich irgendwann im nächsten Jahr das Gröbste bei Inflation und Konjunkturschwäche überstanden ist. Denn viele Unternehmen sind in einer verzwickten Lage: Ihnen stehen Umwälzungen bevor, sie müssen weitreichende Entscheidungen treffen – von klimaneutralen Prozessen über KI-Einsatz bis zur Sicherung globaler Lieferketten.

Entscheiden müssen sie sich in einer wirtschaftlich unsicheren Situation, mit einer zuletzt schlingernden Regierung und wenig belastbarem Wissen darüber, wie Energieversorgung und -preise in fünf Jahren tatsächlich aussehen werden. Das sind schlechte Voraussetzungen, um jetzt Geld in Deutschland zu investieren.

Der Plan für Vertrauen…

Der in Meseberg beschlossene Plan soll den Unternehmen das verloren gegangene Vertrauen zurückzugeben. Es sind gute und richtige Elemente dabei wie die Investitionsprämie. Manches ist zumindest gut, wenn man es glaubt – der zum x-ten Mal versprochene Bürokratieabbau, etwa.

…hat eine Lücke

Eins aber fehlt, und das ist fatal: Eine klare verlässliche Perspektive für ihre Energieversorgung und deren Kosten bekommen die Unternehmen nicht, nur den bekannten Hinweis auf den Hoffnungswert Ökostrom und zum Beispiel diesen Satz: „Die Bundesregierung arbeitet an einer konsistenten und belastbaren Strategie für die zukünftige Energieversorgung in Deutschland, auch für bezahlbare Strompreise.“

Wer in den Chefetagen energieintensiver Betriebe noch gelassen genug ist, wird schmunzeln: ach, schon? Doch viele werden sich fragen, ob sie das Ergebnis dieses Strategieprozesses abwarten können.

Das dringendste Problem ist ungelöst

Offensichtlich liegt die Koalition beim Industriestrompreis und dessen Alternativen weiterhin ebenso über Kreuz wie der Kanzler mit seiner eigenen SPD-Fraktion. Da war es arbeitsökonomisch sinnvoll, die Erfolg versprechenderen Themen in den Mittelpunkt zu stellen. Doch damit bleibt nicht nur das für viele Unternehmen dringendste Problem ungelöst. Auch der Nachweis der Handlungsfähigkeit, den die Koalition in Meseberg unbedingt erbringen wollte, bleibt dünn.