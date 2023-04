Zerschlagung von Unternehmen möglich: Das Kartellamt bekommt Zähne

Berlin. Die Vorstellung hat Robert Habeck von Beginn an fasziniert: Das Bundeskartellamt, eine etwas angestaubte und nicht gerade furchteinflößende Behörde in Bonn, zu einem wehrhaften Wächter des Wettbewerb umzubauen - das ist so ein Projekt, an dem der grüne Wirtschaftsminister seine Freude hat. An diesem Mittwoch ist Habeck seinem Ziel ein ganzes Stück nähergekommen. Mit Justizminister Marco Buschmann (FDP) hat er sich auf eine Reform des Wettbewerbsrechtes geeinigt, die dem Kartellamt weitreichende neue Kontroll- und Eingriffsrechte einräumt.

So soll die Behörde bei erheblichen und fortwährenden Störungen des Wettbewerbs das Recht bekommen, Marktzugänge für Konkurrenten zu erleichtern, Konzentrationstendenzen zu stoppen und in Extremfällen marktbeherrschende Unternehmen zu zerschlagen. Außerdem kann das Kartellamt künftig Unternehmensgewinne abschöpfen dürfen, die ihren Ursprung in nicht funktionierenden Märkten haben. Darüber hinaus soll es auch um die Umsetzung des europäischen „Digital Markets Act“ kümmern, also die Macht der großen Online-Plattformen begrenzen.

Habeck: Größte Reform seit Ludwig Erhard

Es sei „die größte Reform des Wettbewerbsrechts seit vielen Jahrzehnten“, sagte Habeck bei der Vorstellung der Pläne am Mittwochmittag, „vielleicht sogar die größte Reform seit Ludwig Erhard.“ Es gehe um nicht weniger als das „Grundgesetz der Sozialen Marktwirtschaft“. Der letzte Wirtschaftsminister, der sich an einer Reform versucht habe, sei Rainer Brüderle von der FDP gewesen, so Habeck. Doch dessen Reform haben nicht geklappt, weil der Widerstand zu groß oder die „politische Schlagkraft nicht groß genug“ gewesen sei.

Es ist ein cleverer Satz, in dem sowohl eine Spitze gegen die FDP steckt, als auch ein Lob für Habeck selbst. Er bedeutet, dass Habeck seine eigene politische Schlagkraft und die der Grünen als deutlich größer einschätzt als die des liberalen Vor-Vor-Vor-Vor-Vorgängers.

FDP-Justizminister Buschmann, der bei der Pressekonferenz neben Habeck auf der Bühne stand, blieb nichts anderes übrig, als gute Miene zum aus seiner Sicht bösen Spiel zu machen. Es gehe um den Wettbewerb, sagte der Liberale, dieser sorge für wirtschaftliche Freiheit, Innovationen und günstige Preise, und deshalb brauche es zu seinem Schutz auch eine schlagkräftige Behörde. Dass man das Wettbewerbsrecht dazu regelmäßig anpassen müsse, sei ja klar, so Buschmann. Nicht umsonst sei es schon die elfte Novelle, die man vorlege. Das klang eher nach „Business as usual“ als nach Jahrhundert-Reform.

Auch „schneidige Instrumente“ müssten „rechtsstaatlich sauber“ sein, sagte Buschmann. Darauf zu achten, sei sein Job gewesen. Es gebe da aber gar keinen Interessengegensatz mit Habeck.

Kartellamtschef Andreas Mundt, der einst für die FDP-Bundestagsfraktion gearbeitet hat, sieht das offenbar ein wenig anders. Mundt lobte die neuen Befugnisse zwar im Grundsatz, bedauerte aber, dass der Anwendungsbereich im Vergleich zum ambitionierten Entwurf des Wirtschaftsministeriums durch die Ressortabstimmung doch ein ganzes Stück enger geworden.

Debatte über Spritpreise

Ausgangspunkt für die aktuelle Reform war die Debatte über hohe Spritpreise in Deutschland vor gut einem Jahr gewesen. Sowohl Buschmann als auch Habeck betonen heute, dass man kein Gesetz mit Blick auf einen einzelnen Fall vorlege. „Dafür ist es Gesetz zu groß und zu wichtig“, sagte Habeck.

Aus der Wirtschaft kam laute Kritik. Der Chefjustitiar der Deutschen Industrie- und Handelskammer, Stephan Wernicke, sprach von einem Paradigmenwechsel hin zur staatlichen Marktgestaltung als letztes Mittel. „Rechtmäßiges Handeln schützt Unternehmen nicht mehr vor staatlicher Intervention, sobald das Bundeskartellamt in seinem weiten Ermessen den Wettbewerb über einen längeren Zeitraum als gestört ansieht.“ Damit verlasse die Bundesregierung die bewährten Grundprinzipien des Europäischen Wettbewerbsrechts.

Iris Plöger, Mitglied der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der Deutschen Industrie, kommentierte: „Deutschland ringt derzeit an vielen Stellen um seine internationale Wettbewerbsfähigkeit. Mit diesem nationalen gesetzgeberischen Alleingang schwächt die Bundesregierung den Standort weiter.“

Mit Material von dpa