ZEW-Umfrage: Finanzexperten erwarten spürbar sinkende Inflation im Euroraum

„Noch diesen Monat“

Rheinmetall beginnt bald Panzerwartung in der Ukraine

Noch im August will der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall mit der Wartung von Panzern in der Ukraine starten. 24 ukrainische Mitarbeiter würden dafür in Deutschland ausgebildet, so Vorstandsvorsitzende Armin Papperger am Samstag. Rheinmetall sprach sich auch für eine Produktion von Panzern in der Ukraine aus.