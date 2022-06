Zur Zeit haben wir in der Euro-Zone eine durchschnittliche Teuerungsrate von 6,8 Prozent in diesem Jahr (im März hatten sie noch 5,1 Prozent veranschlagt). Im Mai lag sie die Inflation im Euro-Raum bei alarmierenden 8,1 Prozent. Mit den jetzt eigeleiteten Schritten hofft die EZB, die Inflation 2023 auf 3,5 Prozent zu rücken, 2024 dann auf 2,1 Prozent. Die Zinsen, die es auf Erspartes gibt, werden also langfristig hinter dem Preisanstieg für Konsumgüter hinterherhinken.

Kapitalmarkt: Selten taten sich Experten mit Voraussagen so schwer wie jetzt. Hält der Zinstrend nach oben an, hat es wenig Sinn, Geld jetzt für längere Zeit in Zinspapieren anzulegen. Der Moment ist noch nicht gekommen. Auch Rohstoffe haben ihre Tücken. Echte Industrierohstoffe wie Kupfer oder Lithium sind bereits sehr teuer. Und Gold bewahrt bisher nur mäßig vor der Inflation. Auch hier bremst der Zinsanstieg – denn Gold bringt keine Zinsen. Es bleiben Aktien, die zuletzt aber auch nicht unbedingt Mut machten. Allianz Global Investors hat Geldanlagen in ähnlichen Phasen historisch verglichen, die Parallele etwa zur Ölkrise der Siebziger liegt nahe. Anleihen seien schwach gewesen, sagt Naumer, Edelmetalle durchwachsen. „Historisch haben sich in solchen Lagen Aktien bewährt.“ Natürlich kaufe man sich mit ihnen das Risiko von Kursschwankungen ein, deshalb gelte für die ersten Gehversuche am Kapitalmarkt: „Keine Spezialitäten, breite Streuung: Von Null auf Bitcoin ist die falsche Strategie.“