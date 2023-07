Für die EZB kommen die Ferien zur rechten Zeit

Mit einer weiteren Zinserhöhung hat sich der EZB-Rat in die Sommerpause verabschiedet. Erst in zwei Monaten stellt sich die Frage nach dem weiteren Vorgehen erneut, und das ist unter den aktuellen Bedingungen eine glückliche Fügung. So sorgt gewissermaßen der Kalender für eine Pause, die sich die Zentralbank in ihren offiziellen Zinsbeschlüssen noch nicht erlauben könnte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Notenbanken – nicht nur die EZB, sondern auch die Fed – mühen sich immer noch um ihre Glaubwürdigkeit als Inflationsbekämpfer. Zwar füllen sie diese Rolle seit einem Jahr überzeugend aus, aber sie begannen zu spät und nach vielen Jahren entgegengesetzter Politik. So ist die Reputation wacklig, und die Linie muss gehalten werden. Außerdem lassen zumindest in Europa die Daten tatsächlich noch kein Nachlassen zu – bei rund sechs Prozent Inflation kann eine Zentralbank nicht einfach zusehen.

Gleichzeitig ist klar, dass die mittlerweile neun Leitzinserhöhungen verzögert und zunehmend Wirkung entfalten – in Form einer gebremsten Wirtschaft. Das Risiko, des Guten zu viel zu tun, ist nicht von der Hand zu weisen. Deshalb schwoll die Diskussion um eine Zinspause schon vor der jüngsten Sitzung an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im EZB-Rat wird man froh sein, dass sie jetzt ein wenig ferienbedingten Aufschub bekommt. Im September wird die Wirkung der bisherigen Schritte erheblich besser einzuschätzen sein – und damit die Frage, ob weitere nötig sind oder möglicherweise mehr schaden als nützen. Präsidentin Christine Lagarde hat erstmals eine Zinspause für möglich erklärt, ließ sich aber partout nicht festlegen. Das mag nach Herumeiern klingen. Es ist aber sehr vernünftig.