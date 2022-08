Treibhausgasemissionen in der EU klettern wieder auf Vor-Pandemie-Niveau

Am Ende ist keine Trendwende eingetreten. So stark wie die Treibhausgasemissionen während der Corona-Pandemie gesunken sind, so stark sind sie auch wieder in die Höhe geschossen. Nur zwei Länder in der EU haben einen Rückgang der CO2-Emissionen erzielt.