Tiefseebergbau: Konzern will Manganknollen abbauen – aber warum?

In der Tiefsee liegt vielleicht die Zukunft der Energiewende. Sie ist rund, braun bis schwarz und wenige Zentimeter groß: die Manganknolle. „Batterien in einem Stein“ nennt sie der kanadische Konzern The Metals Company. Er will die Knollen in Zukunft in 4000 bis 6000 Metern Tiefe vom Meeresboden abbauen. Einen Sponsor hat die Firma für ihr Vorhaben auch schon: Der pazifische Inselstaat Nauru hatte Ende Juni 2021 angekündigt, einen entsprechenden Antrag auf Tiefseebergbau zu stellen.

Doch was macht die Manganknollen für den Konzern so attraktiv? Und inwiefern könnten sie wirklich zur Energiewende beitragen?

Die wichtigsten Fragen zu Manganknollen











Was sind Manganknollen?

Wie Kartoffeln auf einem Acker bedecken Manganknollen Tausend Quadratkilometer der Tiefseeebenen. Sie liegen einfach lose auf dem Meeresboden, manchmal sind sie auch von einer dünnen Sedimentschicht bedeckt, und bieten Lebensraum für Tiere wie Schwämme oder Korallen. Laut dem Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung in Kiel bilden Manganknollen „die wichtigste potentielle marine Rohstoffquelle“. Denn sie enthalten Metalle, vor allem – wie der Name schon sagt – Mangan, aber auch Eisen, Nickel, Kupfer, Titan oder Kobalt. Deshalb gerieten die kleinen Knollen erstmals in den 1960er und 1970er Jahren ins Visier von Industrienationen, die sie als wichtige Rohstoffquelle identifizierten.

Wie entstehen Manganknollen?

Manganknollen sind sogenannte Agglomerate, also Anhäufungen. Sie entstehen, indem sich im Meerwasser gelöste Metallverbindungen nach und nach an einer Art Keim am Meeres­boden ablagern. Der Keim kann alles Mögliche sein – ein Haifischzahn zum Beispiel oder Muschelsplitter.

Das Wachstum von Manganknollen ist extrem langsam: Pro Million Jahre wachsen sie nur um wenige Millimeter. „Daraus folgt, dass sich Manganknollen nur dort bilden konnten, wo über derart lange Zeiträume gleiche Umweltbedingungen herrschten“, heißt es im World Ocean Review. Der Bericht nennt vier Faktoren, die entscheidend dafür sind, damit Manganknollen wachsen:

eine geringe Ablagerung (Sedimentation) von Schwebstoffen, damit die Knollen nicht überdeckt werden; einen steten Zufluss von antarktischem Tiefenwasser, das feine Sedimentpartikel fortschwemmt; eine gute Sauerstoffversorgung; wässriges Sediment.

Wie hoch der Metallgehalt in den Manganknollen ist, ist wiederum davon abhängig, wo die Knollen wachsen.

Klima-Check

Wo kommen Manganknollen vor?

Es gibt vier Meeresregionen, in denen Manganknollen vermehrt vorkommen.

Die Clarion-Clipperton-Zone ist das weltweit größte Manganknollengebiet. Es erstreckt sich von der Westküste Mexikos bis nach Hawaii und ist rund neun Millionen Quadratkilometer groß – also in etwa so groß wie Europa. Etwa halb so groß ist das Peru-Becken, das vor der peruanischen Küste liegt. Hier gebe es pro Quadratmeter durchschnittlich 10 Kilogramm Manganknollen, erklärt der World Ocean Review. Sie enthalten am meisten Mangan. Ein weiteres Gebiet ist das Penrhyn-Becken, das sich mehrere Tausend Kilometer östlich von Australien befindet. Es hat eine Fläche von 750.000 Quadratkilometern. Das vierte und letzte Manganknollen-Gebiet ist der Indische Ozean. Hier ist die Menge an Manganknollen jedoch gering: Pro Quadratmeter finden sich dort nur fünf Kilogramm.

Warum sollen Manganknollen abgebaut werden?

Manganknollen abzubauen war schon in den 1970er Jahren ein großer Traum der Industrie; doch damals scheiterte er an der Technik. Diese musste in Tiefen von mehreren Tausend Metern reibungslos funktionieren – und das war das Problem.

Heute ist die Technologie weiter und der Wunsch, die Knollen abzubauen, noch immer groß. Denn die Metalle, die sie enthalten, kann der Mensch gut gebrauchen. Aus ihnen ließe sich eine Vielzahl an alltäglichen Dingen herstellen wie Smartphones, Tablets oder E-Bikes. Je mehr die Nachfrage nach Elektronik steigt, desto größer wird der Bedarf an den Metallen. In der Erdkruste kommen sie jedoch nur selten vor, deshalb könnte mit den Manganknollen eine neue Rohstoffquelle erschlossen werden. Doch klar ist: Auch diese Quelle wäre nicht unerschöpflich.

Manganknollen abzubauen könnte zudem Risiken bergen. Forscherinnen und Forscher vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven berichteten im Mai in der Fachzeitschrift „Scientific Reports“, dass natürlich vorkommende Uranisotope in Manganknollen beim Zerfall Strahlen abgeben würden, die ernste Gesundheitsrisiken bergen könnten.

Könnte der Manganknollenabbau zum Problem für die Tiefsee werden?

Genau das fürchten Forscherinnen und Forscher. Zum einen bieten die Manganknollen Lebensräume für Tiere, die durch den Abbau verloren gehen würden. Die Bestände der Tierarten könnten schrumpfen und schlimmstenfalls sogar ganz schwinden.

Untersuchungen des europäischen Forschungsprojekts MiningImpact über die Bergbau-Tests von The Metals Company und des belgischen Unternehmens GSR am Meeresboden in der Clarion-Clipperton-Zone zeigten zudem: Die Panzer-ähnlichen „Kollektoren“ saugen nicht nur die Manganknollen auf, sondern auch andere Organismen, die auf ihnen sowie in und auf dem Sediment leben. Zudem richte die entstehende Sedimentwolke großflächige Schäden an.

Zwei Jahre lang hatte die Weltgemeinschaft Zeit, den Tiefseebergbau zu regulieren. Die Frist ist inzwischen verstrichen. Damit stellt sich die Frage, wie ohne ein Regelwerk über Anträge auf kommerziellen Abbau von Rohstoffen am Boden internationaler Gewässer entschieden wird, die nun bei der Internationalen Meeresbodenbehörde ISA gestellt werden können. Diese Frage will der ISA-Rat bei einer zweiwöchigen Sitzung auf Jamaika versuchen, zu klären. Die Bundesregierung plädiert derweil dafür, die zu erwartenden Anträge nicht zu genehmigen, bis mehr über die Umweltfolgen des Tiefseebergbaus bekannt ist.

Die eigentlich entscheidende Frage ist jedoch eine ganz andere, nämlich: Braucht es die Manganknollen überhaupt? Müssen sie unbedingt abgebaut werden? Sind die Tiefseebergbauarbeiten notwendig?

Nach Berichten des Öko-Instituts im Auftrag von Greenpeace und der Umweltstiftung WWF ist der Tiefseebergbau für die Energie- und Verkehrswende nicht unbedingt nötig. Bei Rohstoffen wie Lithium oder Graphit, die für Batterien benötigt werden, könne er keine Abhilfe schaffen. „Die in den Tiefseevorkommen enthaltenen Metalle Kobalt und Nickel gelten zwar auch als versorgungskritisch für Lithium-Ionen-Batterien, hier ist aber eine Entwicklung hin zu anderen Materialien und Rohstoffen zu erkennen“, erklärt das Öko-Institut. So werden inzwischen Batterien hergestellt, die ohne Kobalt und Nickel auskommen. „Dieser Trend wird sich angesichts der schnell fortschreitenden Batterieforschung in den nächsten Jahren sehr wahrscheinlich fortsetzen.“

