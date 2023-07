﻿Zwei Jahre nach der Katastrophe: „Die Menschen bauen wieder gefährlich nah am Fluss“

Herr Dr. Roggenkamp, 2012 schrieben Sie Ihre Diplomarbeit zur „Rekonstruktion historischer Hochwasser der Ahr“. Haben Sie damals damit gerechnet, selbst eine Jahrhundertflut der Ahr zu erleben?

Mir war klar, dass solche Hochwasser eher selten vorkommen, aber möglich sind. Ich habe nicht damit gerechnet, dass solch ein Fall schon neun Jahre nach meiner Arbeit eintritt. Das Ausmaß der Katastrophe war für mich schockierend. Die vielen Toten und diese gewaltige Zerstörung hatte ich in der Gegenwart nicht erwartet.

Was hat Sie damals als Forscher am Ahrtal gereizt?

Es war spannend herauszufinden, welches Potenzial in so einem kleinen Fluss steckt. Und das Ahrtal liegt quasi bei mir um die Ecke.

Gab es schon früher mit der Jahrhundertflut 2021 vergleichbare Ereignisse im Ahrtal?

Ja, 1804 gab es im Ahrtal ein nahezu identisches Hochwasser. Es trat auch im Juli ein. Die Entstehung ähnelte der Flut von 2021: Starkregen, gesättigte Böden durch Niederschläge an den Tagen zuvor, ein sehr plötzliches Auftreten der Hochwasserwelle. Die Menschen wurden in ihren Häusern überrascht. Viele starben und viele Häuser wurden zerstört. Das Hochwasser 1910 war von der Wassermenge her etwas kleiner, die Folgen waren jedoch ebenfalls katastrophal.

Dr. Thomas Roggenkamp ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Geografischen Institut der Universität Bonn und ausgewiesener Ahrtalexperte. Der 38-jährige Geograf beschäftigt sich bereits seit mehr als zehn Jahren mit der Flussregion. © Quelle: RND

Wie wurde nach 1910 reagiert?

Es existieren gut dokumentierte Überlegungen, wie man mit der Hochwassergefahr im Ahrtal umgehen sollte. Es ging um die beschädigten oder zerstörten Brücken, wo sich wie 2021 viel aufgestaut hatte. Pläne wurden geschmiedet, um die Wassermengen durch Stauseen oder -becken zurückzuhalten. Sie wurden nicht umgesetzt, weil sie letztlich zu groß waren für das strukturschwache Ahrtal.

Das Potenzial war schon früher gegeben, es steckt einfach in diesem Fluss. Dr. Thomas Roggenkamp Geograf an der Universität Bonn

Und dann gerieten sie in Vergessenheit?

Man darf die beiden Weltkriege und die dazwischenliegende Wirtschaftskrise nicht ausblenden. Richtig ist, dass nach solchen Katastrophen schnell wieder die Gefahr aus dem Auge verloren wird und das Risikobewusstsein abnimmt.

Gibt es denn große Unterschiede zwischen den Fluten in der länger zurückliegenden Geschichte und dem Hochwasser 2021 im Ahrtal?

Nein. Selbst wenn man den Klimawandel bemüht. Denn das Potenzial war schon früher gegeben, es steckt einfach in diesem Fluss. Die entscheidenden Punkte für die Entstehung beider Hochwasser – also 1804 und 2021 – waren zum einen der starke Niederschlag im oberen Einzugsgebiet und zum anderen die topografischen Bedingungen. Wir haben teilweise sehr, sehr enge und sehr steile Täler sowie sehr viele Seitenbäche. Wasser, das dort als Niederschlag herunterkommt, wird dann sehr schnell kanalisiert in diesen Bächen. Und die Böden im Ahrtal haben nur ein sehr geringes Schwammpotenzial. Das Wasser läuft also oberflächlich ab und kann sich schnell zu einer Hochwasserwelle addieren.

Wie könnte die Vorsorge oberhalb des Tals im günstigsten Fall aussehen?

Es gibt immer noch die Pläne aus den Jahren nach 1910. Klar ist es unrealistisch, ganze Seitentäler zu fluten, um dort Staubecken zu errichten. Aber Retentionsbecken für Wasser wären schon denkbar. Die müssten jedoch an vielen Bächen errichtet werden – ein gigantisches Projekt. Zumal sie nicht garantieren können, dass Katastrophen vermieden werden. 1804 und 1910 befand sich das Niederschlagsgebiet über dem südlichen Einzugsgebiet der Ahr. 2021 befand es sich über dem nördlichen Einzugsgebiet. Rückhaltebecken an den südlichen Bächen hätten also nichts genutzt, weil der Großteil des Wassers aus Norden kam.

Nach der Flut 2021 hieß es schnell, der Mensch müsse sich vom Ufer der Ahr zurückziehen. Die Realität 2023 sieht aber anders aus, oder?

Das stimmt leider. Die Baugebiete im Ahrtal reichten tatsächlich bis an die Ahrufer heran. Da war kein Abstand mehr zwischen Fluss und Gebäuden. Abstand ist jedoch das Gebot des Flusses. Klar ist: Wir können nicht das Ahrtal gänzlich zurückbauen. Trotzdem sollte man zumindest dort, wo die Ahr Häuser nicht nur beschädigt, sondern massiv zerstört hat, keine Häuser mehr bauen. Das lässt sich von mir natürlich einfach sagen, ich wohne nicht dort. Doch bei allem Verständnis für den Wunsch, den Status quo wiederherzustellen: Die Menschen begeben sich damit in einen vulnerablen Raum.

Die Gesetzgebung ist unscharf und hält zu viele Ausnahmemöglichkeiten in Hochrisikogebieten bereit. Dr. Thomas Roggenkamp Geograf an der Universität Bonn

Sehen Sie besonders kritische Stellen?

Ich verstehe nicht, dass nach dem Hochwasser Flächen, die vorher gar nicht bebaut waren, zur Bebauung freigegeben werden. Dabei dürfte die oft zitierte Hochwasserdemenz noch gar nicht eingetreten sein, die Katastrophe liegt erst zwei Jahre zurück. Ich kenne Projekte in Bad Neuenahr, wo auf einer Wiese direkt an der Ahr zwei Mehrfamilienhäuser gebaut werden. Auch in Bad Bodendorf gibt es so ein Bauprojekt, das gerade durch den Stadtrat gewunken wird. Da wurde offensichtlich nichts aus alten Fehlern gelernt.

Wie ist das zu erklären?

Das hat viel mit lokaler Politik zu tun und mit Investoren aus der Region, die in der lokalen Politik eine große Rolle spielen. Doch auch die Gesetzgebung ist unscharf und hält zu viele Ausnahmemöglichkeiten in Hochrisikogebieten bereit.

Und die Ausnahmen bestätigen dann die Regel?

Den Eindruck kann man bekommen, ja. Also in einem konkreten Fall in Bad Bodendorf ist es zum Beispiel so, dass an der Ahr ein ziemlich massives größeres Gebäude mit Tiefgarage entsteht. Diese Tiefgarage wird jetzt als Retentionsraum deklariert. Damit ist dieses Bauprojekt offiziell ein positiver Beitrag zum Hochwasserschutz, weil in dieser Tiefgarage Wasser gespeichert werden kann. Unglaublich, oder?

Ist der von der Politik schnell zugesagte Bestandsschutz für beschädigte Häuser das Problem?

Das kann man nicht generell sagen. Die Menschen wollten nach der Flut schnell Klarheit, wie es weitergeht und die Politik hat zum Teil aktionistisch gehandelt. Das ist aus damaliger Sicht verständlich und aus der Perspektive des Hochwasserschutzes problematisch. Man darf aber auch nicht vergessen, dass 9000 beschädigte Gebäude eine unglaublich hohe Zahl ist. So viele Menschen für Enteignungen zu entschädigen und umzusiedeln ist äußerst schwierig. Lediglich 34 Gebäude, die sich im besonderen Gefährdungsbereich befanden, dürfen nicht mehr aufgebaut werden. Das stand schon im Oktober 2021 fest, also sehr schnell. Heute denke ich, man hätte sich hier für Überlegungen mehr Zeit lassen sollen.

Gibt es denn überhaupt Möglichkeiten, der Ahr in Zukunft mehr Raum zu geben?

Nicht wirklich, also keine realistischen Möglichkeiten. Das heißt aus meiner Sicht, dass es weniger wichtig ist zu überlegen, wie mehr Wasser in der Fläche gehalten werden kann. Stattdessen müssen wir besser auf Hochwasser vorbereitet sein. Die Menschen, die in solchen Räumen leben, müssen lernen, mit der Gefahr umzugehen. Also, wie verhalte ich mich persönlich, wenn so ein Hochwasser kommt? Da hat es auch mit Sicherheit ganz viele individuelle Fälle gegeben, in denen Menschen einfach nicht besser wussten, in welche Gefahr sie sich begeben, wenn sie zum Beispiel noch schnell ihr Auto aus der Tiefgarage holen wollten. Außerdem gibt es bis heute kein stringentes Konzept zum Hochwasserschutz in der Region. Dazu zählen gezielter Rückbau, Renaturierung und – ganz, ganz dringend – die Ausarbeitung von wirksamen Katastrophenplänen.

Viele Menschen im Ahrtal halten trotz ihrer Erfahrung eine Wiederholung solch einer Katastrophe wie 2021 für unwahrscheinlich. Und Sie?

Das war ein Jahrhunderthochwasser, aber niemand kann erwarten, dass jetzt 100 Jahre Ruhe ist. Die Frage ist gar nicht ob, sondern nur wann. Wir kennen aus der Historie vergleichbare Hochwasser. Wir kennen das Hochwasser von vor zwei Jahren. Wir haben also gesehen, was in diesem Fluss steckt.