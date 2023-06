„Air Defender 23″: Diese Auswirkungen hat die Luftwaffenübung auf die Tierwelt

Seit dieser Woche läuft die Luftwaffenübung Air Defender. An der Übung nehmen 25 Nationen teil – darunter vor allem Nato-Mitgliedstaaten. Bei dem Manöver soll die eigene Verteidigungsfähigkeit geprobt werden. Noch bis zum 23. Juni trainieren bis zu 10.000 Übungsteilnehmende mit 250 Luftfahrzeugen im europäischen Luftraum, heißt es auf der Website der Bundeswehr. Folgen hat das nicht nur für die zivile Luftfahrt – in betroffenen Regionen ist mit Flugverspätungen zu rechnen. Auch Reisende spüren die Konsequenzen. Und welche Auswirkung hat die Luftwaffenübung auf die Tierwelt?

Übung könnte Scheuchwirkungen zur Folge haben

„Die Übungen dürften vor allem da Auswirkungen haben, wo normalerweise nicht so ein Luftverkehr herrscht, da die Tiere nicht daran gewöhnt sind“, sagt Martin Rümmler, Vogelschutzexperte beim Naturschutzbund Deutschland (Nabu). Und Magnus J. K. Wessel, Leiter Naturschutzpolitik und ‑koordination beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), ergänzt: „Das Flugverhalten spielt auch eine große Rolle.“

Laut Bundeswehr beträgt die Flughöhe der Übungen in der Regel zwischen 2500 und 15.000 Metern – einzelne Manöver werden aber offenbar in einer Flughöhe von nur 300 Metern geübt. So soll unter anderem ein Hafenangriff über Rostock simuliert werden. Vögel, die nicht an derartigen Fluglärm gewöhnt seien, könnten die Übungen laut Nabu-Tierschutzexperte Rümmler als Gefahr wahrnehmen.

Eine Folge könnten Scheuchwirkungen sein, erklärt Wessel. Diese Wirkung kann zwar auch Hirsche oder Rehe betreffen, die sich beispielsweise bei einem Überschallknall erschrecken. „Bei Luftübungen werden aber vor allem Vögel gestört“, sagt Wessel. Vor allem betreffe das die Brutzeit – dann reagierten die Tiere besonders sensibel.

Vögel könnten Nest und ihre Brut verlassen

In der Brutzeit sieht auch Rümmler eine Problematik. „Bei besonders hohem Stress – etwa ausgelöst durch sehr niedrige Flieger – kommt es zu visuellen und akustischen Reizen“, sagt er. Das könne dazu führen, dass die Vögel ihr Nest kurzzeitig oder im schlimmsten Fall dauerhaft verlassen. In diesem Fall könnten die Jungen auskühlen oder von Raubvögeln gefressen werden, erklärt Wessel. Grund für das Fluchtverhalten der Vögel sei ein eingeprägtes Reaktionsmuster. Die Tiere haben bei Begegnungen mit Raubvögeln gelernt, dass sie sich bei Gefahr in Sicherheit bringen müssen. Die Begegnung mit einem Tiefflieger könnte daher ein ähnliches Verhalten hervorrufen. Das Verlassen des Nests und der Brut ist allerdings nicht das einzige Problem.

„Eine Flucht kostet mehr Energie, im Umkehrschluss muss das Tier mehr fressen“, erklärt Wessel. Das könne schwierig sein, wenn nicht genug Futterquellen vorhanden sind. Zu diesem Ergebnis kommt auch eine Studie, die unbemannte Flugsysteme als Störungsquelle für Wildtiere untersucht hat. Dort heißt es auch, dass als Folge einer Flucht der Lebensraumverlust, ein verminderter Aufzuchterfolg oder sogar auch eine erhöhte Mortalität drohen.

Brut- und Rastplätze von Tieren am besten meiden

Wessel zufolge komme es hier ganz darauf an, wie dauerhaft die Störung sei und ob sie regelmäßig passiere. An eine wiederkehrende Störung – da sind sich Wessel und Rümmler einig – können sich die Wildtiere sogar gewöhnen. Ein gutes Beispiel hierfür seien etwa Tiere, die in der Nähe von Windkraftanlagen oder Flughäfen lebten.

Rümmler rät dennoch dazu, während der Übungen mögliche Brut- und Rastplätze von Tieren zu meiden, um diese nicht noch zusätzlichem Stress auszusetzen. Dabei gehe es nicht nur um Vögel, sondern auch um Hasen oder Rehe.

Rümmler und Wessel empfehlen darüber hinaus, Hunde beim Gassigehen unbedingt anzuleinen, damit sie nicht schreckbedingt entlaufen. Auf den Straßen sei außerdem erhöhte Vorsicht angesagt. Wessel warnt davor, dass Wildtiere auf der Flucht auch einmal auf die Straße laufen könnten – Autofahrerinnen und Autofahrer sollten in den entsprechenden Regionen daher während der Übungen noch vorsichtiger fahren.

Bundeswehr will Umwelt möglichst wenig belasten

Bei der Planung der Luftwaffenübung Air Defender wurden Umweltbelange der Bundeswehr zufolge aber durchaus beachtet. So teilte eine Sprecherin des Air Defender Media Teams auf Anfrage mit, dass für die Übung, „um Belastungsspitzen für die Umwelt so gering wie möglich zu halten“, drei unabhängige Lufträume definiert wurden, die abwechselnd und nur für einige Stunden am Tag am Stück genutzt würden. Nachts und am Wochenende würden außerdem keine Flüge stattfinden.

Und dennoch: Belastungen von Tieren und Umwelt können bei den Übungen nicht gänzlich ausgeschlossen werden. „Diese Übungen zeigen eigentlich sehr gut, wie sehr kriegerische Auseinandersetzungen nicht nur Leid beim Menschen, sondern auch beim Rest der Umwelt auslösen“, sagt Wessel. Eine friedliche Welt nutze nicht nur den Menschen, sie ist auch der beste Umweltschutz, den wir leisten können.