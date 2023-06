Sterbehilfe: Welche Regelungen gibt es in anderen Ländern?

Seit einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Februar 2020 ist assistierter Suizid in Deutschland theoretisch möglich. Eine klare gesetzliche Regelung gibt es jedoch bislang nicht, weswegen Parlamentarier nun eine Neuregelung anstreben. Außerdem ist es nach wie vor weiterhin selbst für Menschen mit tödlich verlaufenden, unheilbaren Erkrankungen nur schwer möglich, todbringende Medikamente zu bekommen. Über eine liberalere Gesetzesänderung soll Anfang Juli entschieden werden. Doch wie sieht es in anderen Ländern aus?

Aktive, passive, indirekte Sterbehilfe - wo liegt der Unterschied?

Zunächst ist zwischen aktiver, passiver und indirekter Suizidhilfe zu unterscheiden. Die gezielte Herbeiführung des Todes einer Person auf deren Wunsch hin, also die Tötung auf Verlangen, wird als aktive Sterbehilfe bezeichnet und ist in den meisten Ländern verboten. In diesem Fall wird der freitodwilligen Person das beispielsweise todbringende Medikament direkt von jemandem verabreicht. Eine Sonderform der aktiven Sterbehilfe ist der ärztlich assistierte Suizid bei dem auf Wunsch der freitodwilligen Person ein todbringendes Medikament etwa durch einen Sterbehilfe-Verein bereitgestellt wird. In diesem Fall nimmt der Patient oder die Patientin das Medikament selbst ein.

Bei der indirekten Sterbehilfe geht es primär um die Schmerzlinderung. Bewirkt hierbei ein Medikament, dass die Lebensdauer der Person verkürzt wird, wird dies dem Therapieziel untergeordnet und in Kauf genommen. Die passive Sterbehilfe bezieht sich auf lebensverlängernde Maßnahmen wie beispielsweise den Verzicht auf Beatmung, Ernährung oder Bluttransfusion.

Aktive Sterbehilfe in Europa zum Teil erlaubt

In den meisten Ländern Europas ist aktive Sterbehilfe verboten, lediglich in den Niederlanden, in Luxemburg, Belgien und in Spanien ist sie legal. Die Niederlande und Belgien gelten dabei als liberale Vorbilder: Aktive Sterbehilfe ist hier seit 2002 erlaubt. Allerdings muss die Person den Suizidwunsch freiwillig äußern und sich in einer medizinisch ausweglosen Situation befinden. In Belgien, den Niederlanden und Luxemburg dürfen zudem auch Minderjährige Sterbehilfe in Anspruch nehmen, wobei in den Niederlanden und in Luxemburg dafür die Zustimmung der Eltern benötigt wird.

In Spanien ist aktive Sterbehilfe durch einen Arzt oder eine Ärztin seit 2021 für unheilbar Kranke erlaubt. Psychische Erkrankungen sind von der Sterbehilfe ausgenommen. Im Mai 2023 billigte auch das Parlament in Portugal einen Gesetzesentwurf zur aktiven Sterbehilfe. Auch in Kanada und Kolumbien ist die Verabreichung eines todbringenden Medikaments auf Wunsch hin erlaubt oder gerichtlich zugelassen.

Ärztlich assistierte Suizidhilfe

In der Schweiz ist aktive Sterbehilfe nicht ausdrücklich erlaubt, aber auch nicht ausdrücklich verboten. Im Strafgesetzbuch steht als Bedingung nur: Wenn jemand einen Suizid durch „selbstsüchtige Beweggründe“ unterstützt, drohen ihm bis zu fünf Jahre Haft oder eine Geldstrafe. Ein Gesetz, das die Bedingungen regelt, gibt es in der Schweiz nicht. Die Schweiz gilt darüber hinaus als das prominenteste Land in Europa, in dem Beihilfe zum Suizid legal ist. Auch in Deutschland, Finnland und Österreich ist ärztlich assistierte Sterbehilfe unter bestimmten Bedingungen zugelassen.

In Neuseeland sowie in Australien ist ärztlich assistierte Sterbehilfe ebenfalls zugelassen, in den australischen Bundesstaaten Victoria und Queensland ist auch aktive Sterbehilfe unter bestimmten Bedingungen erlaubt.

In Frankreich steht eine Legalisierung der Sterbehilfe noch aus. Präsident Emmanuel Macron hatte in seinem Wahlkampf versprochen, aktive Sterbehilfe oder Beihilfe zum Suizid nach dem Vorbild von Belgien oder der Schweiz zuzulassen. Eine Bürgerkonvention stimmte bereits für das Vorhaben ab, welche dem Präsidenten als Empfehlung dienen soll. Bis Ende 2023 will Macron ein neues Gesetz zur Sterbehilfe umsetzen.

Unterschiedliche Regelungen in den USA

Ähnlich wie in Europa handhaben auch in den USA die einzelnen Staaten den sogenannten „Death with Dignity“ (dt. würdevoller Tod) sehr unterschiedlich. In allen Bundesstaaten ist aktive Suizidbeihilfe verboten. Der ärztlich assistierte Freitod ist hingegen in sechs Bundesstaaten erlaubt. Oregon ist dabei Vorreiter: Bereits seit 1997 gilt hier das Recht auf einen assistierten Suizid. Auch in Washington, New Mexico, Vermont, Montana und Kalifornien ist dies möglich.

Passive Sterbehilfe

Passive und indirekte Sterbehilfe sind hingegen in den meisten europäischen Ländern legal, in Schweden, Italien, Ungarn, Irland oder Norwegen jedoch nur unter strengen Bedingungen.

In arabischen und asiatischen Ländern gilt Sterbehilfe jeglicher Art aufgrund kultureller oder religiöser Hintergründe als Tabuthema. Auch in Polen ist jegliche Beihilfe zum Suizid oder passive Sterbehilfe verboten. In Indien wurde hingegen 2018 passive Sterbehilfe unter strengen Bedingungen erlaubt.

Haben Sie Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern:

Telefonhotline (kostenfrei, 24 Stunden), auch Auskunft über lokale Hilfsdienste: (0800) 111 0 111 (ev.) (0800) 111 0 222 (rk.) (0800) 111 0 333 (für Kinder / Jugendliche)