Teile der Amazonaswälder sind schon jetzt durch die Klimakrise bedroht. Dies betrifft vor allem Regionen im Süden des Verbreitungsgebiets, in Bolivien und Brasilien, wie ein Forschungsteam in der Fachzeitschrift „Nature“ berichtet. Zwar seien die Bäume dort besser an trockene Bedingungen angepasst als an anderen Stellen der Amazonasregion, doch ihr Sicherheitsspielraum bei der Versorgung mit Wasser sei geringer, erläutern die Wissenschaftler um Julia Tavares von der University of Leeds.

„Viele Menschen halten das Amazonasgebiet für einen einzigen großen Wald – aber das ist es nicht“, sagte Tavares. Es bestehe aus zahlreichen ganz verschiedenen Waldregionen, die sich über verschiedene Klimazonen erstreckten, von extrem nassen bis hin zu bereits sehr trockenen Standorten. Untersuchungen zum Wasserhaushalt der Bäume wurden bisher meist im zentralen und östlichen Bereich des Amazonas-Regenwalds durchgeführt, wo es überwiegend sehr feucht ist. Tavares und Kollegen haben nun Proben aus Gebieten mit ganz unterschiedlichen geografischen und klimatischen Bedingungen sowie Artenzusammensetzungen gesammelt und analysiert.

Forschende untersuchen Äste von Regenwald-Bäumen

An elf Stellen in Peru, Bolivien und Brasilien schnitten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Äste von 540 Bäumen ab, die 129 verschiedenen Arten zugeordnet wurden. Diese Arten machen den Angaben zufolge etwa 24 Prozent der Baumbiomasse, abgesehen von Palmen, in der Amazonasregion aus. Anhand der Äste untersuchten sie, wie die Bäume auf Wassermangel reagieren, wenn etwa die Hälfte des üblichen Wasserflusses unterbunden wird. Die Forscher kombinierten den für jeden Baum typischen Wert mit dem atmosphärischen Dampfdruck und dem Bodenwasserstatus, um den noch verfügbaren Sicherheitsspielraum bei der Wasserversorgung zu errechnen.

Mithilfe dieses Maßes, so stellten die Forscher bei ihren statistischen Analysen fest, kann die Menge der Biomasse, die der Wald in einem bestimmten Zeitraum hinzugewinnt, vorhergesagt werden: Baumgemeinschaften mit einem geringen hydraulischen Sicherheitsspielraum bringen weniger Biomasse hervor als solche mit hohem. Das Maß könne 70 Prozent der Unterschiede zwischen den Probenahmestellen und 67 Prozent der absoluten Biomassebilanz (Gewinn/Verlust) erklären.

In feuchten Standorten reagieren Bäume empfindlich auf Trockenheit

Das Team um Tavares fand heraus, dass an den feuchten Standorten die meisten Bäume sehr empfindlich auf Trockenheit reagierten; sie waren also nicht an ein trockenes Klima angepasst. Trotzdem hatten sie einen größeren hydraulischen Sicherheitsspielraum als die Baumgemeinschaften in trockeneren Regionen, weil sich die Klimakrise an den feuchten Standorten bisher kaum bemerkbar macht. Bei ihnen ist die Wasserversorgung auf absehbare Zeit gesichert. An trockeneren Standorten, vor allem im Süden des Gebiets, ist der Sicherheitsspielraum sehr viel geringer, obwohl dort mehr Bäume an trockene Bedingungen angepasst sind. Die dortigen Wälder seien möglicherweise jetzt schon an der Grenze ankommen, an der sie überhaupt noch überleben können, schreibt das Team.

In Gebieten, in denen die Wälder weniger stark dem Risiko dürrebedingter Sterblichkeit ausgesetzt sind, binden die Bäume mehr Kohlenstoff als in Gebieten mit größerem Dürrerisiko. Die Forscher gehen davon aus, dass ihre Erkenntnisse dazu beitragen werden, die durch die Klimakrise am stärksten gefährdeten Regionen des Regenwaldes zu identifizieren, sodass Maßnahmen gezielt auf diese Gebiete ausgerichtet werden könnten.