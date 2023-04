﻿„Es gibt nicht das typische weibliche oder männliche Gehirn“

Kostenfrei bis 07:32 Uhr lesen

Solaranlage für E-Flugzeuge

E-Flugzeuge im Kommen: Der Flughafen Kiel-Holtenau passt sich mit hohen Investitionen an den Wandel in der Luftfahrt an. Bereits in wenigen Jahren sollen Lufttaxis & Co regelmäßig starten und landen.