Arktische Algen stark mit Mikroplastik belastet

Großveranstaltung

Es wird wieder laut am Wochenende, denn der Trecker-Treck der Landjugend Wakendorf II findet statt. Am Sonnabend ab 18 Uhr und am Sonntag ab 9 Uhr müssen die Traktoren zeigen, was sie drauf haben.