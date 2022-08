Artemis‑1: Die Rückkehr zum Mond beginnt

Cape Canaveral. Vor fast 50 Jahren landeten die letzten US-amerikanischen Astronauten auf dem Mond. Es war die Crew der „Apollo 17“-Mission – Eugene Cernan, Ron Evans und Harrison „Jack“ Schmitt –, die im Dezember 1972 ein letztes Mal ihre Fußspuren auf dem staubigen Erdtrabanten hinterließ. Danach stellte die US-Weltraum­behörde Nasa ihre Mond­missionen ein – aus Kosten­gründen, aber auch, weil der politische Rückhalt fehlte. Doch der Traum, eines Tages noch einmal zum Mond zurück­zukehren, blieb bestehen. An diesem Montag soll er endlich in Erfüllung gehen.

Um 14.33 Uhr mittel­europäischer Zeit startet die Nasa ihre Mission Artemis‑1. Dann wird die 98 Meter hohe Schwerlast­rakete SLS (Space Launch System), mit dem Raumschiff „Orion“ an Bord, vom Kennedy Space Center in Florida abheben. Dem Ort, an dem schon die Apollo-Missionen begonnen haben. Der einzige Unterschied ist dieses Mal: Es gibt keine Besatzungs­mitglieder. Lediglich Helga und Zohar, zwei blaue Strahlen­mess­puppen des Deutschen Luft- und Raumfahrt­zentrums (DLR), werden am Flug teilnehmen. Zudem gibt es zahlreiche Mess­instrumente, wissenschaftliche Experimente und Erinnerungs­stücke, die zum Mond reisen sollen.

„Orion“ fliegt mit deutscher Ingenieurs­kunst

Artemis‑1 ist nur ein erster Schritt auf dem Weg zurück zum Mond. Die Mission soll maximal 42 Tage dauern. Mehrere Wochen soll das Raumschiff „Orion“ den Mond umkreisen, zur Erde zurück­kehren und schließlich am 10. Oktober vor der Küste von San Diego im Wasser landen. Angetrieben wird die „Orion“-Kapsel vom sogenannten European-Service-Modul, kurz ESM, gebaut in Deutschland.

„Das ist ein beispiel­loser Vertrauens­beweis der Nasa in die Fähigkeiten unserer Industrie und Deutschland als Partner“, sagte Walther Pelzer, Leiter der Deutschen Raumfahrt­agentur. Das etwa 15 Tonnen schwere ESM beinhaltet das Haupt­triebwerk und liefert über vier Solar­segel den Strom für das Raum­schiff. Außerdem reguliert es das Klima und die Temperatur der Kapsel und lagert Treib­stoff, Sauer­stoff und Wasser­vorräte für die zukünftige Crew.

Das European-Service-Modul wiegt beim Start etwa 15 Tonnen und ist der Haupt­antrieb des Raumschiffs „Orion“. © Quelle: Frank Thomas Koch/Airbus/Flickr/veröffentlicht unter CC BY-NC-ND 2.0

Gleich sechs dieser Module hat die Nasa bei der Europäischen Weltraum­agentur (Esa) bestellt. Denn weitere Mond­missionen sollen folgen: Ende 2023 ist die zweite Artemis-Mission geplant – dann erstmals mit echten Astronautinnen und Astronauten an Bord. Bei der dritten Mission, Artemis‑3, sollen dann endlich wieder Menschen auf dem Mond landen – darunter erstmals eine Frau und ein nicht weißer Astronaut. Zukünftig könnte die Reise zum Mond auch mit einem Zwischen­stopp verbunden sein: Geplant ist, eine Raum­station im Mond­orbit aufzubauen, das sogenannte Lunar Gateway.

Neue Rakete, neues Raum­schiff, neue Rekorde

„An alle, die auf den Mond blicken und von dem Tag träumen, an dem die Menschheit auf die Mond­oberfläche zurück­kehrt – Leute, wir gehen zurück!“, verkündete Bill Nelson Anfang August stolz bei einer Presse­konferenz zur Mond­mission. „Diese Reise – unsere Reise – beginnt mit Artemis‑1.“ Für den Nasa-Chef ist die Mission erst der Anfang. Sie ebnet in seinen Augen nicht nur den Weg zurück zum Mond, sondern auch für zukünftige Missionen zum Mars. „Artemis‑1 zeigt, dass wir große Dinge tun können. Große Dinge, die Menschen vereinen; Dinge, die der Menschheit nützen. Dinge wie Apollo, die die Welt inspirieren.“

Die Artemis‑1-Mission könnte zudem gleich mehrere Rekorde brechen. Das Raumschiff Orion wird an der Spitze der stärksten Rakete der Welt ins All starten. „Wenn man sich die Rakete anschaut, sieht sie irgendwie retro aus“, sagte Nasa-Chef Nelson. Sie ähnele der Saturn‑V-Rakete, die für die vergangenen Mond­missionen zum Einsatz gekommen ist. „Aber es ist eine völlig andere, neue, hoch­leistungs­fähige Rakete.“ Mit dieser soll „Orion“ weiter fliegen als jedes für den Menschen gebaute Raum­schiff zuvor. Die Kapsel wird sich während der Mission maximal 450.000 Kilometer von der Erde entfernen, und soll dabei länger im Welt­raum bleiben als alle ihre Vorgänger, ohne an eine Raum­station anzudocken.

Am Mond angekommen, soll sich „Orion“ auf etwa 97 Kilometer dem Himmels­körper nähern und dann seine Schwer­kraft nutzen. So gelangt das Raum­schiff in eine rück­läufige Umlauf­bahn, die rund 64.000 Kilometer am Erdtrabanten vorbei­führt. Diese Entfernung würde 48.000 Kilometer über dem bisherigen Rekord von Apollo 13 liegen und wäre damit die weiteste Entfernung, die ein für Menschen gebautes Raum­schiff im Welt­raum zurück­gelegt hat.

Auch „Orions“ Rückflug ist rekord­verdächtig: Das Raumschiff soll schneller und heißer als je zuvor zur Erde zurück­kehren. Anvisiert ist eine Geschwindigkeit von fast 40.000 Kilometern pro Stunde und Temperaturen von bis zu 2800 Grad Celsius.

Esa-Astronaut Gerst: „aufregende Zeiten“

Mit Artemis‑1 beginnt eine neues Zeitalter der Weltraum­exploration, ist Alexander Gerst überzeugt. Der Esa-Astronaut ist bisher zweimal zur Internationalen Raum­station ISS gereist. Er könne es kaum erwarten, den Testflug mit eigenen Augen zu sehen und das Donnern der Raketen­triebwerke zu hören, schrieb er vergangene Woche auf Twitter. „Wenn er erfolg­reich ist, dann werden die nächsten Starts Menschen zum #Mond und darüber hinaus tragen, unter ihnen wir Europäer:innen. Aufregende Zeiten.“

Der deutsche Astronaut Alexander Gerst blickt erwartungsvoll dem Start der Artemis‑1-Mission entgegen. © Quelle: dpa

Auch Esa-Astronaut Matthias Maurer, der in diesem Jahr von seinem sechs­monatigen ISS-Aufenthalt zurück­gekehrt ist, träumt von einer Reise zum Mond. „Dort gibt es noch viel zu lernen und zu entdecken“, sagte er Anfang Juni im RND-Interview. „Wir wollen nicht nur auf dem Mond landen und wieder zurück­fliegen, sondern wir wollen den Erdtrabanten erforschen.“

Noch ist nicht bekannt, welche Astronautinnen und Astronauten an den kommenden Artemis-Missionen teilnehmen werden. Es sei jedoch an der Zeit, dass mehr Menschen die Gelegenheit bekommen, vom Mond aus auf die Erde zu blicken und den Himmels­körper zu erkunden, meint Gerst. „Unser kosmisches Umfeld zu verstehen, wird eines Tages überlebenswichtig für unsere Spezies sein.“

