„Artemis 1″-Mission erfolgreich: Drei Test-Dummys umrunden den Mond

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat eine „Orion“-Kapsel um den Mond geschickt. Die unbemannte Expedition umrundete den Erdtrabanten in einer Entfernung von rund 130 Kilometern. Weitere Mond-Missionen sind schon in Planung.

Die unbemannte Mondexpedition der Nasa hat ein Etappenziel erreicht: Rund eine Woche nach dem Start ist die „Orion“-Kapsel der Nasa-Mondmission „Artemis 1″ ihrem Ziel erstmals ganz nah gekommen. An diesem Montag erreichte sie den Mond und umrundete dessen Rückseite. Dabei kam sie dem Erdtrabanten bis auf 128 Kilometer nahe. Weil es von der Rückseite des Mondes keine Kommunikationsverbindung zur Erde gibt, wussten die Experten der US-Raumfahrtbehörde im Kontrollzentrum in Houston etwa eine halbe Stunde lang nicht, ob die entscheidende Zündung des Triebwerks funktioniert hatte.

Es war die erste Annäherung einer Kapsel an den Mond seit dem Ende des Apollo-Programms der Nasa vor 50 Jahren. Sie stellte einen wichtigen Meilenstein des am vergangenen Mittwoch gestarteten Testflugs dar. „Orion“, bestückt mit drei Test-Dummys, soll in eine große Umlaufbahn um den Erdtrabanten steuern und im Dezember mit einer Landung im Pazifik auf die Erde zurückkehren. Die Dummys sollen dabei Daten für den nächsten Schritt sammeln, den Flug von Menschen zum Mond.

Nasa-Mondmission „Artemis 1“ gestartet Nach monatelangen Verschiebungen ist die krisengeplagte Nasa-Mondmission „Artemis 1“ am Mittwoch zu einem ersten Teststart aufgebrochen. © Quelle: dpa

Artemis-Mission der Nasa: Eine Woche in Mond-Umlaufbahn

„Das ist einer der Tage, über die man lange, lange Zeit nachgedacht und gesprochen hat“, sagte Flugdirektor Zeb Scoville während des Wartens auf die Wiederherstellung des Funkkontakts. Als die Kapsel wieder auftauchte, sandten die Bordkameras ein Foto der Erde – ein blauer Punkt, umgeben von Finsternis.

Die Mondumrundung war nötig, damit „Orion“ genug Schwung erhält, um in die Mondumlaufbahn einzutreten. Läuft alles nach Plan, wird eine weitere Zündung eines Triebwerks die Kapsel am Freitag in die Umlaufbahn bringen. Dort soll sie knapp eine Woche bleiben. Die Mission wurde von der Nasa „Artemis“ getauft, nach der Zwillingsschwester der griechischen Gottheit Apollo.

Viele Male verschoben

Die „Artemis 1″-Mission war nach monatelangen Verschiebungen Anfang vergangener Woche zu einem ersten Teststart aufgebrochen. Mit der Rakete „Space Launch System“ startete die „Orion“-Kapsel vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida.

Die Mission stand bislang unter keinem guten Stern: Nach Verzögerungen und Kostenexplosionen bei Entwicklung und Bau hatte der Teststart mehrere Male verschoben werden müssen. Mit dem nach der griechischen Göttin des Mondes benannten Programm „Artemis“ sollen eigentlich schon in den kommenden Jahren wieder US-Astronauten auf dem Mond landen, erstmals auch eine Frau und eine nicht-weiße Person.

RND/AP/dpa