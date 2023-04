﻿Aus dem Bauch heraus entscheiden? Welche Fallstricke dabei lauern

Manchmal fühlt es sich an, als flatterte ein Schwarm Schmetterlinge durch den Bauch. Ein andermal wirkt es, als lagerten in der Körpermitte Steine. Auf solche Bauchgefühle verlassen sich einige Menschen sehr. Beim Denken an Variante A zieht sich der Bauch zusammen, das Ausmalen von Variante B verursacht eine wohlige Wärme: Dann ist die Entscheidung klar – oder?

Was wir umgangssprachlich als Bauchgefühl betiteln, heißt eigentlich Intuition. Darunter versteht das Dorsch-Lexikon der Psychologie eine „eingebungsartige, nicht durch Erfahrung oder Überlegung, sondern durch unmittelbares Erfassen des Wesens einer Wirklichkeit gewonnene [...] Einsicht.“ Oder, grob zusammengefasst: Wer intuitiv entscheidet, sichtet nicht erst die Fakten. Das kann, je nach Situation und Vorwissen, eine gute oder schlechte Herangehensweise sein.

Vorteile des Bauchgefühls

Erst einmal gilt: Das Bauchgefühl hat gegenüber dem rationalen Abwägen einen entscheidenen Vorteil. „Es hilft dabei, Dinge schnell und ohne Einsatz größerer mentaler Kapazitäten abzuwägen“, schreibt das Wissenschaftsmagazin „Spektrum“. Ohne Intuition wäre das Leben eine riesige Denksportaufgabe und dementsprechend erschöpfend.

Die Intuition kann aber nur so gut sein, schreibt „Spektrum“, wie die Umwelt, aus der sie stammt. Es sei also wichtig zu wissen, in welchen Gebieten man genug Expertise hat, um aus dem Bauch heraus zu entscheiden – und wo es Sinn ergibt, weitere Informationen zurate zu ziehen. Eine Ärztin mag mit einer aus dem Bauch heraus gefällten Diagnose richtig liegen. Bei jemanden, der wenig von Medizin versteht, ist die Chance dafür dagegen gering.

Bauchhirn – Was ist das? Das Nervengeflecht im Bauch bezeichnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mittlerweile als Bauchhirn. Damit ist aber nicht gemeint, dass der Mensch in der Körpermitte einen zweiten Klumpen grauer Zellen besitzt, der ganz ähnliche Funktionen erfüllt wie das Gehirn im Kopf. „Viele Menschen stellen sich das so vor: Der Kopf trifft die rationalen, bewussten Entscheidungen, und die Gefühle oder die Intuition stecken im Bauch. So einfach ist das aber nicht“, schreiben die Autoren des Buchs „Darm an Hirn!“. „Wenn uns etwas ‚auf den Magen schlägt‘ oder ‚Schmetterlinge‘ fliegen lässt, dann geht das sehr wahrscheinlich nicht vom Bauchhirn aus.“ Es handele sich dabei lediglich um eine Reaktion des Körpers auf Signale aus dem Gehirn. Die Hauptaufgabe des Bauchhirns sei dagegen, dass die Verdauung autonom läuft – also ohne Einfluss des Gehirns.

Intuition ist kein siebter Sinn

Diese Sicht auf die Intuition stützt eine Aussage des Psychologieprofessors Gerd Gigerenzer. Er beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Bauchentscheidungen. Die Intuition ist laut ihm weder ein siebter Sinn noch eine göttliche Eingebung. Stattdessen brauche sie „Erfahrung, Könnerschaft, Expertise“, sagte er der Zeitschrift „Psychologie heute“.

Gigerenzer ist ein Fan von Heuristiken. Solche Faustregeln für das Entscheiden und Urteilen nutzen Menschen ganz automatisiert, ohne sich darüber bewusst zu sein. Grundsätzlich ist das gut. Denn diese Faustregeln erleichtern den Alltag sehr. Dank ihnen entscheidet man schneller und muss sich beim Denken weniger anstrengen als jemand, der alle möglichen Alternativen und deren Wahrscheinlichkeiten miteinbeziehen will. Stattdessen vertraut man darauf, dass es schon passen wird.

Was sind Heuristiken?

Heuristiken führen oft zu einem Ergebnis, das für das alltägliche Leben ausreichend bis gut ist. Allerdings vereinfachen sie Zusammenhänge, die eigentlich komplexer sind. Man sollte sich nicht bei Themen, von denen man keine Ahnung hat, auf das Bauchgefühl verlassen. Manchmal hat man zwar Glück und die Intution weist in die richtige Richtung – zufällig. Oft sind die Folge solch einer Vorgehensweise aber auf Dauer schlechtere Entscheidungen.

Die Psychologen Amos Tversky und Daniel Kahneman haben sich ausführlich mit Heuristiken beschäftigt. Zu den bekanntesten zählen folgende. Wer von ihnen weiß, kann etwas besser einordnen, ob die eigene Intuition ihm oder ihr gerade einen Streich spielt.

Auf diese drei Fallstricke sollten Sie achten

Verfügbarkeitsheuristik: Menschen neigen dazu, Urteile mithilfe der Informationen zu fällen, die sie leichter aus dem Gedächtnis abrufen können. Während einer ihrer Studien legten Kahneman und Tversky den Teilnehmenden einen Ausschnitt aus einem Roman vor. Sie baten die Menschen um eine Schätzung. Was taucht im Text öfter auf, Wörter mit dem Anfangsbuchstaben K (wie Katze) oder Wörter, in denen das K an dritter Stelle steht (wie „Imker“)? Die meisten Versuchspersonen entschieden sich dafür, dass Worte mit dem K am Anfang häufiger zu finden seien. Das ist aber falsch. Wie kam es zu diesem Fehlurteil? Nun ja: Menschen fällt es leichter, Worte mit dem Buchstaben K am Anfang aufzuzählen als an Worte zu denken, bei denen das K an dritter Stelle steht.

Repräsentativitätsheuristik: Der Mann hat einen zurechtgestutzten Bart und trägt einen Anzug. Die Frau ist tätowiert und hat eine Jeans und ein T-Shirt an. Wer gewinnt die Wahl? Über die Kompetenz der beiden sagt ihr Aussehen zwar nichts aus. Dennoch macht sich ein Gefühl breit, dass der Mann sich wohl eher eignen würde – denn er sieht so aus, wie sich Menschen stereotyp einen Politiker vorstellen. Bei der Repräsentativitätsheuristik geht es darum, wie typisch ein Exemplar für eine Kategorie ist.

Der Sozialpsychologe Hans-Peter Erb wählt auf seinem Youtube-Kanal ein Beispiel aus der Lotterie, um diese Art der Heuristik zu veranschaulichen. Welche Zahlenreihe führt wahrscheinlicher zu einem Gewinn: „1, 2, 3, 4, 5, 6″ oder „7, 11, 19, 22, 27, 35″? Die erste Variante kommt Menschen komisch vor – denn typischerweise sind die gezogenen Lottozahlen doch wild durcheinander und keine Zahlenreihe von 1 bis 6. Also halten sie „7, 11, 19, 22, 27, 35″ für wahrscheinlicher. Das ist ein Irrtum. Denn die Wahrscheinlichkeiten sind gleich – Variante 2 wirkt lediglich repräsentativer.

Ankerheuristik: Jemand zeigt Ihnen eine Kamera und bittet Sie, zu schätzen, ob diese mehr oder weniger als 300 Euro wert ist. Wie viel würden Sie für die Kamera maximal ausgeben wollen? Ziemlich sicher wären Sie mehr zu zahlen bereit, als wenn dieser Jemand gefragt hätte, ob die Kamera mehr oder weniger als 30 Euro wert ist. Die Geldwerte, 30 und 300 Euro, dienen hier als sogenannte Anker. Als erste Information, die in diesem Kontext vorliegt, richten wir die eigene Schätzung am Anker aus – selbst, wenn die Zahl völlig willkürlich gewählt wurde. Im Alltag begegnen uns solche Anker etwa als „unverbindliche Preisempfehlung“.

Schwierig, eigene Denkfehler zu erkennen

In seinem Buch „Schnelles Denken, langsames Denken“ schreibt der Psychologe Kahneman, dass sich intuitive Denkfehler oftmals nur schwer verhindern ließen – kein Wunder, wenn Menschen sich ganz automatisch an Faustregeln orientieren. Besonders die eigenen Denkfehler nehme man kaum wahr. Dennoch, ganz ausweglos ist es nicht. Menschen könnten lernen „Situationen zu erkennen, in denen Fehler wahrscheinlich sind, und uns stärker darum bemühen, weitreichende Fehler zu vermeiden, wenn viel auf dem Spiel steht“.

In seinem Buch verrät der Psychologe zwei Grundregeln, die dabei helfen, sich nicht von kognitiven Verzerrungen wie Heuristiken in die Irre führen zu lassen.

Sich bewusst machen, wie wahrscheinlich die jeweiligen Fälle grundsätzlich sind. Mal angenommen, es gibt in einem Land 600.000 Ingenieure, aber nur 6000 Fantasy-Autoren. Dann ist es viel wahrscheinlicher, dass jemand als Ingenieur sein Geld verdient – auch, wenn er oder sie als „kreativ und an der Raumfahrt interessiert“ beschrieben wird.

Die Aussagekraft der vorliegenden Informationen hinterfragen. Nur, weil im Bekanntenkreis einigen Menschen eine Laktoseintoleranz diagnostiziert wurde, heißt das nicht, dass die eigene Übelkeit die Folge des Kakaos zum Frühstück ist.

„Ich hab‘ da so ein Bauchgefühl.“ Wer sich das das nächste Mal sagen hört, sollte kurz innehalten und überlegen. Habe ich Ahnung vom Thema? Dann kann die Intuition ein guter Ratgeber sein. Ansonsten empfiehlt es sich – zumindest bei wichtigen Entscheidungen – mehr Informationen einzuholen. Im Großen und Ganzen bleibt die Intuition jedenfalls eine gute Sache. Denn, wie Kahneman schreibt: „Die meisten unserer Urteile und Handlungen sind meistens angemessen. [...] Das Vertrauen, das wir in unsere intuitiven Überzeugungen und Präferenzen setzen, ist in der Regel gerechtfertigt. Aber nicht immer.“