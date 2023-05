﻿Beruflich erfolgreich, im Alltag überfordert

Laura Becker ist eine erfolgreiche Frau. Sie arbeitet in einer leitenden Position im IT-Bereich und verdient gutes Geld. Große Augen, symmetrisches Gesicht – sie entspricht dem gängigen Schönheitsideal. Sie setzt gekonnt Gestik ein, um ihre Worte zu unterstreichen. Kolleginnen und Kollegen bewundern sie für ihren Erfolg und ihre Intelligenz, erzählt sie. Doch diese Bewunderer hält sie auf Abstand. Mit hoher, immer wieder stockender Stimme sagt sie: „Ich bin im Beruf sehr erfolgreich, alles andere funktioniert bei mir nur schlecht.“

Der Grund liegt in den Genen

Alles andere, das ist ihr anderes Leben. In dem sie es nur schafft, regelmäßig zu essen und zu schlafen, weil ihr Mann sie daran erinnert. In dem sie die Briefe, die sie bekommt, nicht versteht, ohne dass er sie ihr erklärt. Denn Laura Becker ist autistisch und gleichzeitig hochbegabt. Autismus heißt offiziell Autismus-Spektrum-Störung. Es ist keine Krankheit, denn niemand kann davon „geheilt“ werden.

Das Spektrum ist groß: Es gibt autistische Menschen, die im Alltag nicht auf Unterstützung angewiesen sind, andere brauchen intensive Pflege. Ob autistische Menschen offiziell einen Grad der Behinderung haben, hängt immer vom Einzelfall ab. Ausschlaggebend ist hier zum Beispiel, wie selbstständig sie ihren Alltag bewältigen können. Viele autistische Menschen haben sehr spezielle Interessen und strikte Routinen. Die allermeisten haben große Probleme, bestimmte Formen der Kommunikation zu verstehen. Das betrifft vor allem Dinge, die nur aus einer Situation heraus verständlich sind, wie zum Beispiel ein Small Talk über das Wetter. Besonders schwer verständlich ist für autistische Menschen meist jede Form von Körpersprache. Wieso Menschen autistisch sind, ist unklar. Während bis in die 1960er-Jahre eine gefühlskalte Mutter noch als Grund für Autismus galt, sehen Forschende heute oft in den Genen mögliche Erklärungen.

Laura Becker will nicht, dass ihr Arbeitgeber von ihrem Autismus weiß. (Symbolbild) © Quelle: picture alliance / Zoonar

Unterm Bett warten, dass die Welt weniger grausam erscheint

Von Laura Beckers Autismus wissen nur ihre Schwester, ihre Mutter und ihr Mann. Damit das auch so bleibt, will sie ihren Namen nicht veröffentlicht sehen. Deshalb steht hier auch nicht, welchen Job sie genau hat. Sie meint: „Ich würde wahrscheinlich gefeuert werden, wenn mein Arbeitgeber von meinem Autismus wüsste.“ Es sei ohnehin schwierig, sich im IT-Bereich als Frau durchzusetzen. Am Telefon wird sie oft für die Sekretärin gehalten. Ginge sie mit ihrer Diagnose offen um, hätte sie kaum eine Chance – da ist sie sich nach eigenen Worten ziemlich sicher. Offiziell ist sie als schwerbehindert eingestuft worden, eine Kündigung wäre also mit großen Hürden verbunden. Doch bei der Arbeit weiß niemand von diesem Status. Sie hat auch Angst, dass ihre Behinderung ihre Leistungen überdecken würden, wenn sie damit öffentlich umginge. Dass sie nur noch „die Autistin“ wäre.

Die Doppelrolle erschöpft

Damit niemand merkt, dass sie anders ist, arbeitet Laura Becker hart. Vor dem Spiegel übt sie Mimik. In der Uni belegt sie freiwillig Psychologiekurse, weil sie lernen will, soziales Verhalten zu verstehen. Doch ihre ständige Doppelrolle erschöpft Laura Becker. „Ich will manchmal einfach nur noch sterben, wenn ich über einen längeren Zeitraum Mimik zeigen musste“, sagt sie. Dann legt sie sich unter ihr Bett und wartet, dass die Welt etwas weniger grausam erscheint.

Stimmt etwas nicht mit Laura Becker, oder ist sie einfach nur anders als die meisten Menschen? Die allermeisten Medizinerinnen und Mediziner betrachten Autismus als Störung. Autismus-Spektrum-Störung ist der Begriff, den ICD-11 und DSM‑5 benutzen. Das sind die beiden wichtigsten Kataloge, in denen Expertinnen und Experten festgelegt haben, was normal, gestört oder krank ist. Und wer krank oder gestört ist, dem fehlt etwas. Aber es gibt auch eine andere Sichtweise: Autistische Menschen sind anders, aber keinesfalls gestört oder eingeschränkt. Manche Dinge können sie besser als die Mehrheit der Menschen, andere fallen ihnen schwerer.

Was ist eigentlich normal?

Judy Singer stellte fest, dass ihre Mutter, eine Holocaust-Überlebende, sich oft benahm, „als wäre sie von einem anderen Planeten“. Singer suchte nach Antworten für ihr Verhalten und fand heraus, dass ihre Mutter autistisch ist. Das Thema lässt sie nicht mehr los. Die Soziologin beobachtet, wie sich im Internet autistische Menschen vernetzen und infrage stellen, was normal ist. So nennen sie zum Beispiel nicht autistische Menschen „neurotypisch“ statt normal. Aus dieser Sicht bezeichnen Ärztinnen und Ärzte autistische Menschen nur als „gestört“, weil sie seltener sind. Es gibt also eigentlich keine besseren oder schlechteren Gehirne – sie sind nur unterschiedlich.

Heute gilt Singer als Ikone der Neurodiversitätsbewegung. Die Bewegung ist vielfältig. Einige Gruppen haben sich dem Kampf gegen Vorurteile verschrieben, andere wollen Autismus gar nicht mehr pathologisieren, also gar nicht mehr als Störung sehen. Solche Forderungen stellten in der Vergangenheit viele Minderheiten. Und von denen schaut sich die Bewegung einiges ab. „Man ist nicht behindert, sondern man wird behindert – diese Annahme hat die Neurodiversitäts­bewegung von der Behinderten­bewegung übernommen“, erklärt Historiker Rüdiger Graf. Ein anderes Beispiel ist Homosexualität, die lange ganz offiziell als Krankheit galt. Autismus sollte auf ähnliche Weise normalisiert werden, so weite Teile der Neurodiversitäts­bewegung.

Andreas Croonenbroeck hasst das Bild von Autismus als Störung. Seine Schulzeit bezeichnet er als Albtraum. Immer wieder versuchte er, zu anderen Kindern Kontakt aufzunehmen, doch scheiterte. Er wünschte sich, von Mitschülern besucht zu werden, doch das passierte nie. Er war das, was Lehrer als „auffälliges Kind“ bezeichnen. „Es war, als gäbe es eine unsichtbare Wand zwischen mir und anderen Menschen“, erzählt er. Diese unsichtbare Wand hatte damals noch keinen Namen, denn Croonenbroeck erhielt erst als Erwachsener seine Diagnose. Bis dahin macht er insgesamt fünf Therapien. Doch die bewirken nicht, was sie sollen, sondern vermitteln ihm das Gefühl, von Grund auf falsch zu sein. Er sieht es so: Die Ärzte haben versucht, ihn wieder leistungsfähig zu machen, ohne zu sehen, wieso er eigentlich leidet. Durch die Therapien sei es ihm sogar insgesamt schlechter gegangen.

Wenn ich Musik höre, ist es, als könnte mir nichts passieren. Andreas Croonenbroeck

Croonenbroeck entwickelt schon als Kind Depressionen, die ihn bis heute begleiten. In dieser schwierigen Zeit beginnt er, sich für Musik zu begeistern: David Bowie, Joy Division, New Order. Bis heute hört er fast täglich Platten. „Wenn ich Musik höre, ist es, als könnte mir nichts passieren“, sagt er.

Andreas Croonenbroeck bezeichnet seine Schulzeit als Albtraum. © Quelle: Julian Bauer

Weil die Therapien nicht wirken, beginnt er, an sich selbst zu zweifeln. Bildet er sich alles nur ein? Eigentlich fehlt es ihm an nichts: Ist er also eigentlich gesund? Er stürzt sich in Arbeit und versucht, alle Empfindungen zu unterdrücken, wie er erzählt. Nach einem Umzug geht es ihm so schlecht, dass er doch noch mal einen Psychiater aufsucht. Der äußert dann den Verdacht, Croonenbroeck könne autistisch sein.

Bis zur Diagnose dauert es ein ganzes weiteres Jahr. „Die Diagnose hat mir geholfen, mich so zu akzeptieren, wie ich bin“, sagt er. Doch manche Menschen distanzieren sich plötzlich von ihm. Sein Freundeskreis habe sich „aussortiert“. Menschen hören auf, ihm gegenüber Witze zu machen, aus Angst, er könne sie nicht verstehen. Er schließt sich einer Selbsthilfegruppe an und fühlt sich dort das erste Mal so angenommen, wie er ist. Aus der Gruppe heraus gründet er das Magazin „Autismus verstehen“, in dem er zum Beispiel Eltern Tipps für die Hausaufgaben mit ihren autistischen Kindern gibt. Croonenbroeck ist also in vielerlei Hinsicht Autismusprofi: einerseits aus eigener Erfahrung, andererseits, weil er sich viel fachlich mit dem Thema auseinandersetzt. Autismus – das ist für ihn persönlich eine Normvariante. „Autismus ist eine Art zu sein, nicht besser oder schlechter als andere Arten“, so Croonenbroeck.

„,Variante‘ suggeriert schnell, dass nur Verständnis und Toleranz allein gefragt wären“

Psychiater Karl Vogeley und Fabian Diekmann, der Referent bei einem Selbsthilfeverband ist, können diese Sichtweise grundsätzlich nachvollziehen. Vogeley sieht Bezeichnungen wie Normvariante als eine Möglichkeit für autistische Menschen, sich selbst besser zu akzeptieren. Diekmann meint, dass der Begriff für einen Teil des Spektrums zutreffen kann. Und dieser Teil des Spektrums ist besonders stark in der Neurodiversitäts­bewegung vertreten. Denn nur, wer sprechen und mit anderen Menschen in Kontakt treten kann, kann auch politische Forderungen stellen. Aber so ganz korrekt finden beide den Begriff nicht.

„Die Kommunikations­fähigkeit von autistischen Menschen ist so stark eingeschränkt, dass man von einer Störung sprechen kann“, so Vogeley. Mimik und Gestik zu verstehen entspricht einer Norm. Wer auf der Straße eine fremde Person anlächelt, geht davon aus, dass diese das Lächeln als freundliches Signal erkennt. Wer das Lächeln nicht versteht, dem fehlt demnach etwas. Fabian Diekmann meint: „,Variante‘ suggeriert schnell, dass nur Verständnis und Toleranz allein gefragt wären, und das ist verantwortungslos.“ Schließlich seien autistische Menschen oft auf Unterstützung angewiesen. Außerdem seien sie oft gleichzeitig intelligenzgemindert oder hätten psychische Probleme. Anders als Laura Becker, die IT-Fachfrau. Und für autistische Menschen mit solchen Problemen findet er drastische Worte: „Ein Beinbruch hat für einen Profifußballer eine völlig andere Bedeutung als für einen asthmatischen Bürgergeldempfänger, der im fünften Stock wohnt.“ Autistische Menschen werden nach der Meinung von Diekmann durch eine zusätzliche Belastung also viel stärker getroffen, weil sie durch den Autismus eh schon in einer schwierigen Lage sind.

Das Gesundheitssystem ist darauf ausgerichtet, Menschen entlang ihrer Mängel zu diagnostizieren. Eigenarten, Varianten oder Abweichungen rechtfertigen noch keine Diagnose. Synästhesie, bei der Betroffene sich zum Beispiel automatisch bestimmte Farben vorstellen, wenn sie Musik hören, ist keine Krankheit oder Störung. Und nur, wer per Diagnose krank oder gestört ist, kann die Unterstützung von der Krankenkasse bezahlt bekommen, die er oder sie vielleicht braucht. Kindergärten, Schulen und Arbeitsplätze sind auf Menschen ausgerichtet, deren Gehirne wie die der Mehrheit funktionieren. Wenn autistische Menschen Hilfe wollen, um in diesem System zurechtzukommen, muss ihnen ein Arzt oder eine Ärztin bescheinigen, eine Störung zu haben.

„Die Mehrheit hat immer recht“

Arne Langmack hat eine gespaltene Meinung zu der Frage, ob Autismus nur eine andere Version von „normal“ ist. Der Mann mit der Glatze und der schwarzen Brille wohnt am Stadtrand von Hannover: rote Backsteinhäuser, akkurat geschnittene Buchsbaumhecken, schwarz-weiß-grüne Hannover-96-Flaggen. Dazwischen befindet sich das Haus von ihm und seiner Frau: ein altes Fahrrad in der Einfahrt, ein verwilderter Garten, viele Blumentöpfe auf der Treppe. Wie sein Haus hier heraussticht, tut es auch Langmack oft mit seinem Verhalten. Er schaut seinem Gegenüber nur selten in die Augen, täuscht keine Mimik vor. Er findet sich selbstbewusst und intelligent – wieso sollte er sich verstellen? Doch mit seiner offen autistischen Art eckt er an. „Ich könnte beruflich sehr viel erfolgreicher sein, wenn Menschen mich nicht seltsam fänden“, so der Buchhalter. In seinem Job bei der Polizeidirektion Hannover ist er Schwerbehindertenvertreter. Alle wissen von seinem Autismus. Er hat seinen Kolleginnen und Kollegen gesagt, dass sie ihm gern Bescheid sagen sollen, falls er sich mal unangemessen verhalten sollte. Doch ihm hat nie jemand einen Hinweis gegeben. Schlimmer noch: Sie behandeln ihn wie ein rohes Ei, findet er. „Behinderte zu schonen heißt, sie zu entmündigen, ohne dass sie sich dagegen wehren können“, so Langmack.

Arne Langmack will sich nicht verstecken. © Quelle: Arne Langmack

Dabei findet er sich selbst gar nicht behindert. Zumindest nicht, wenn er sich nach seinen eigenen Regeln beurteilt. Er findet sich sehr normal und weiß subjektiv nicht, wieso andere Menschen ein Problem mit ihm haben. Doch objektiv betrachtet liegt die Sache anders. Nur entscheidet Langmack nun mal nicht, was objektiv ist. Er drückt es so aus: „Die Mehrheit hat immer recht. Und zu mir sagt die Mehrheit, dass ich behindert bin.“ Und weil die Mehrheit nun mal sehr nette Menschen seien, gewähren sie ihm einen Nachteilsausgleich. Ob es nicht besser wäre, wenn die Mehrheit überdenken würde, was eigentlich gestört und was normal ist? Das glaubt Langmack nicht. „Nein, ich fände es gut, wenn die Mehrheit der Menschen Autisten wären.“ Dann könnte er viel häufiger normale Gespräche führen, denkt er. Mit nicht autistischen Menschen kann er das nämlich nicht wirklich, wie er erzählt.

Laura Becker, die Frau mit dem Doppelleben, fände es schädlich, Autismus nur noch als Abweichung von der Norm zu sehen. Sie glaubt, dass sie dann nicht mehr die Hilfe und Unterstützung bekäme, die sie braucht. Doch das heißt noch lange nicht, dass sie gern ohne Autismus leben würde: „Wenn ich keinen Autismus hätte, würde ich wahrscheinlich die ganzen Sternenbilder und die Leuchtintensität der einzelnen Sterne nicht mehr kennen.“