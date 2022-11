﻿„Es würde Tage dauern, bis alles wieder funktioniert“

In seinem Roman „Blackout“ hat Marc Elsberg schon vor zehn Jahren die Gefahren eines wochenlagen Stromausfalls in Europa geschildert. Seit der Energiekrise zählt genau das zu den größten Ängsten einiger Menschen. Im Gespräch mit dem RND erklärt Elsberg, welche Szenarien tatsächlich zu einem Blackout in Europa führen könnten und welche nicht.

Herr Elsberg, Ihr Roman „Blackout“ wurde ein riesiger Erfolg. Er schildert ein Katastrophenszenario – einen wochenlangen Stromausfall in ganz Europa. Verkauft sich das Buch wieder besser, seit die Energiekrise in aller Munde ist?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Verkaufszahlen waren immer gut. Blackout ist das, was man einen „Longseller“ nennt. In den letzten Monaten ist die Nachfrage aber tatsächlich noch einmal wieder etwas gestiegen.

Bei der Angst vor Stromausfällen gerät in der öffentlichen Wahrnehmung vieles durcheinander. Zum Beispiel spielt Gas bei der Stromversorgung eine eher untergeordnete Rolle, es wird hauptsächlich zum Heizen verwendet.

Gas ist vor allem wichtig, weil Gaswerke in Spitzenzeiten des Stromverbrauchs kurzfristig zugeschaltet werden können. Hat man kein Gas, dann können Instabilitäten in solchen Zeiten schlechter abgefedert werden. Das heißt, es hat schon eine wichtige Funktion, auch wenn nur ein prozentual kleiner Teil des Stroms aus Gaswerken stammt. Und es kann durch Atomkraft auch nicht ersetzt werden. Insgesamt ist es aber wichtig, drei verschiedene Szenarien klar voneinander abzugrenzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Marc Elsberg ist das Pseudonym des österreichischen Autors Marcus Rafelsberger. Ehe er mit dem Schreiben von Büchern Erfolg hatte, war der Schriftsteller als Texter und Kreativdirektor in der Werbebranche tätig. Vor zehn Jahren erschien sein Roman „Blackout“. Darin kommt es in Europa zu einem wochenlangen Stromausfall mit katastrophalen Folgen. © Quelle: Clemens Lechner

Welche meinen Sie?

Im kommenden Winter könnte in Europa kurzzeitig die Nachfrage nach Strom das Angebot übersteigen. Das liegt zum Teil an der Gasknappheit, aber auch an den Wartungsarbeiten in französischen Atomkraftwerken. So eine Mangellage lässt sich jedoch vorhersehen und man kann sich darauf vorbereiten. Die Lösung ist, dass einige Unternehmen freiwillig zu bestimmten Zeiten für einige Minuten oder Stunden auf Strom verzichten. Nur im schlimmsten Fall würde das auch Privathaushalte betreffen. Das zweite Szenario wäre, dass es in dieser instabilen Lage zusätzlich durch menschliches oder technisches Versagen oder wetterbedingt zu einem Störfall kommt, der dann in größeren Gebieten einen „Blackout“ auslösen könnte. Auch so eine Störung ließe sich aber innerhalb weniger Stunden oder schlimmstenfalls innerhalb von zwei bis vier Tagen beheben.

Es war nie mein Ziel, Panik zu verbreiten.

Sind nicht schon mehrere Tage ziemlich hoch gegriffen? Beim letzten größeren Störfall in Europa 2006 war die Versorgung innerhalb von zwei Stunden wieder hergestellt.

Das ist natürlich nur der schlimmste anzunehmende Fall. Nach einem größeren Ausfall muss die Versorgung erst langsam wieder aufgebaut werden. Das könnte in einigen Gebieten schneller gehen und in anderen etwas länger dauern. Und auch wenn der Stromausfall selbst nicht so lange dauert, würde es einige Tage in Anspruch nehmen, bis alles andere wieder funktioniert, wie zum Beispiel der Verkauf von Lebensmitteln im Supermarkt. Was ich in meinem Buch schildere, ist jedenfalls ein drittes, fiktives Szenario, das mit der Energiekrise nichts zu tun hat: ein gezielter terroristischer Anschlag auf die Stromversorgung, der diese europaweit wochenlang unterbricht und zwar in Form einer Cyberattacke.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Auswirkungen der Cyberattacke sind im Roman auch deshalb so schlimm, weil die europäischen Länder bei der Stromversorgung eng vernetzt sind. Der Angriff bringt daher das ganze Netz auf einmal zum Kollabieren. Aber ist nicht gerade die Vernetzung ein Sicherheitsfaktor bei der europäischen Stromversorgung – weil sich die Länder bei Problemen gegenseitig aushelfen können?

Die Vernetzung trägt in jedem Fall zur Stabilität bei, sie kann aber auch zum Risikofaktor werden, wenn schon kleine regionale Störfälle europaweit durchschlagen können. Wie 2006: Damals sollte eigentlich nur eine Leitung bei der Meyer-Werft in Papenburg kurzzeitig abgeschaltet werden, um ein Schiff passieren zu lassen. Versehentlich wurden schließlich mehrere Millionen Haushalte von der Versorgung abgeschnitten. Das Problem ist nicht die Vernetzung an sich – sondern, dass die Netze aus Kostengründen nicht genug auf Sicherheit ausgelegt sind. Das müsste sich ändern. Aber natürlich würde dann auch Strom teurer.

Unbezahlbar Unser Newsletter begleitet Sie mit wertvollen Tipps und Hintergründen durch Energiekrise und Inflation – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Nach Corona und neben dem Krieg in der Ukraine ist die Energiekrise etwas, was vielen Menschen extrem große Sorgen bereitet. Macht da ein Buch wie „Blackout“ nicht unnötig Angst? In der neuesten Auflage wurden sogar Rezepte zum „Kochen ohne Strom“ hinzugefügt...

Es war nie mein Ziel, Panik zu verbreiten, das Buch gibt es ja auch schon länger. Und natürlich wird derzeit vieles dramatisiert, vor allem in den Medien. Man muss nicht immer vom Schlimmsten ausgehen. Aber trotzdem kann man ja mit einfachen Mitteln vorsorgen. Ich selbst halte mich an die Empfehlung, unter anderem Wasser und Konserven für einige Tage vorrätig zu halten. Wenn jeder das tut, entlastet das die Behörden im Notfall und sie können sich dann besser um andere wichtige Dinge kümmern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch in Deutschland scheint es mittlerweile immer mehr „Prepper“ zu geben: Menschen die sich mit viel Aufwand darauf vorbereiten, sich langfristig autonom zu versorgen und sich noch dazu Waffen zulegen oder den Nahkampf trainieren.

Das ist für einen normalen Blackout übertrieben und sicher auch nicht die Lösung. Im Ernstfall können wir Probleme sowieso nur als Gemeinschaft lösen. Wir sind aufeinander angewiesen und es kann eben gerade nicht funktionieren, wenn jeder nur an sich selber denkt.

Hinter dem Anschlag steckt in Blackout eine Gruppe von Öko-Aktivisten und -Aktivistinnen, die außerdem von einer gerechteren Weltordnung träumen. Ein wenig fühlt man sich an die Ziele von „Fridays for future“ oder der „Letzten Generation“ erinnert. Allerdings ist der Gruppe im Buch wirklich jedes Mittel recht. Ihre Ziele sind irgendwie sympathisch, nicht aber, wie sie diese erreichen wollen.

Genau so ist es. Die „Letzte Generation“ oder Fridays for future“ gab es übrigens noch nicht, als ich das Buch geschrieben habe. Zum Teil hat mich aber das Manifest „Der kommende Aufstand“ inspiriert, auf das ich bei meinen Recherchen gestoßen war. Darin wird zum Beispiel der Waffengebrauch gerechtfertigt, um eine neue, alternative Gesellschaftsordnung herbeizuführen. Ich persönlich bin nicht nur gegen Gewalt, ich finde es auch nicht erstrebenswert, wenn wir auf den technischen Stand der 50er Jahre zurückfallen, wie von der Terror-Gruppe in meinem Buch geplant.

Haben Sie keine Lust, in einem Buch mal eine gänzlich positive Zukunftsvision zu entwerfen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch wenn es in meinen Büchern zum Teil um negative Szenarien geht, bringe ich ja schon Ideen für eine bessere und gerechtere Welt ein. In „Gier“ zum Beispiel werden Konzepte für eine nachhaltigere Wirtschaftsordnung vorgestellt. In „Der Fall des Präsidenten“ wird ein ehemaliger amerikanischer Präsident vor dem Internationalen Strafgerichtshof wegen Kriegsverbrechen angeklagt. Im kommenden Buch wird es auch um Utopien gehen – wobei des einen Utopie jemandes anderen Dystopie sein kann. Mehr verrate ich aber nicht.