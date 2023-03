﻿Autorin Anna Mayr: „Ich weiß nicht, ob man glücklich sein darf, wenn man viel Geld besitzt“

Frau Mayr, Sie sind in einer Familie aufgewachsen, in der es nicht viel Geld gab. Heutzutage geben Sie 200 Euro für eine Katzentherapeutin aus. Wie fühlt sich das an?

Ich finde, das Schönste am Geldhaben ist die Möglichkeit, sich Sorgen weg zukaufen. Es macht das Leben 1000 Prozent besser, wenn man Dinge, die bei alltäglichen Problemen helfen, einfach bezahlen kann. Gleichzeitig ist es aber auch ein krasses Gefühl. Als ich ein Kind war, gab es auch schon Menschen, die 200 Euro für eine Katzentherapeutin ausgegeben haben – und ich war trotzdem arm. Diese Gleichzeitigkeit ist für mich schwer zu ertragen. Geld ist so relativ.

Wie meinen Sie das?

Auch reiche Menschen machen sich Sorgen um Geld. Auch sie können sich von Jobverlust oder von steigenden Preisen bedroht fühlen. Klar, diesen Familien könnte man auch sagen, sie sollen sich eben einen halb so teuren Urlaub leisten. Das sind ganz andere Relationen, wie wenn Geld den Alltag bestimmt, weil man arm ist. Aber der Punkt ist: Alle Menschen fühlen ähnliche Dinge zum Thema Geld.

Anna Mayr wurde 1993 in einer Mittelstadt am östlichen Rand des Ruhrgebiets geboren. Heute ist sie Redakteurin im Politikressort der „Zeit“ und lebt in Berlin. Zuletzt erschien von ihr bei Hanser Berlin „Die Elenden“ (2020) über Armut und Arbeitslosigkeit. © Quelle: Anna Tiessen

Wie hat sich Ihr Umgang mit Geld verändert – jetzt, wo Sie sich keine Sorgen mehr darum machen müssen?

Ich denke immer häufiger, dass Dinge, die ich kaufe, logische Ausgaben sind. Dass mir das zusteht und dass es auch gar nicht anders geht, weil ich nicht auf diese Dinge verzichten könnte. Noch merke ich das und kann mich in der nächsten Sekunde fragen: „Ist das wirklich wahr?“ Aber ich habe das Gefühl, ich verliere diese Perspektive.

Ich glaube ja, man muss sich zum Teil den finanziellen Umständen seiner Umgebung anpassen. Sonst ist man immer ein bisschen unglücklich. Aber natürlich weiß ich gleichzeitig, wie die Welt wirklich ist und habe große Empathie für Menschen, die das jeden Tag ertragen müssen. Ich weiß nicht, ob man glücklich sein darf, wenn man viel Geld besitzt. Ich weiß aber auch nicht, wie man sonst leben soll.

Viele Menschen bleiben ein Leben lang in dem sozialen Umfeld, in dem sie aufwachsen. Wer arm ist, bleibt beispielsweise oft arm, Reichtum wird dagegen weiter vererbt. Bei Ihnen war das nicht so. Wie unterscheiden sich Menschen, die in unterschiedlichen Milieus gelebt haben, von denen, die das nicht getan haben?

Das ist individuell. Ich glaube schon, dass diese Fremdheitserfahrung besonders ist. Das Gefühl, dass jede Realität nur eine von vielen ist. Ich habe dadurch gelernt, mehrere Facetten der Welt gleichzeitig zu betrachten. Ich weiß aber nicht, ob ich die Erfahrung glorifizieren will. Man kann das auch anders lernen. Ich kenne einige Menschen, die sich ihr Leben lang nicht fremd gefühlt haben in ihrem Milieu – und die trotzdem eine große Empathie für andere Realitäten besitzen.

Haben sich die 223 Euro für die Katzentherapeutin denn gelohnt?

225 Euro. Und ja. Sie hat mir genau gesagt, was ich falsch mache und was ich anders machen kann, damit mein Kater nicht mehr aufs Sofa pinkelt. Insofern würde ich sagen: Das war gut investiertes Geld. Aber nun frage ich mich: Woher kommt mein Bedürfnis, überhaupt Katzen zu halten – in einer Stadtwohnung? Ist das nicht eigentlich schon eine Form von Wohlstandsverwahrlosung?

600 Euro für einen Umzug oder 5 Euro für ein Glas Wein: In Ihrem neuen Buch „Geld spielt keine Rolle“ listen Sie Ihre und Ausgaben von Bekannten auf – wie in einem Haushaltsbuch. Führen Sie auch im Alltag eins?

Ich könnte Ihnen zu jedem einzelnen Kleidungsstück in meinem Kleiderschrank sagen, was ich dafür bezahlt habe und um wie viel Prozent es runtergesetzt war. Wenn man einmal wenig Geld hatte, speichert man so was ganz automatisch ab. Aber als ich genug verdient habe, war das Erste, was ich gemacht habe: Geld ausgeben, ohne über meinen Kontostand nachzudenken. Und das war so ein tolles Gefühl! Deswegen führe ich kein Haushaltsbuch. Sonst würde ich sehen, wie viel ich für Quatsch ausgebe. Das Privileg, Geld für Quatsch auszugeben, will ich mir aber nicht nehmen lassen. Das habe ich ja gerade erst bekommen.

Anna Mayrs zweites Buch "Geld spielt keine Rolle" erscheint am 20. März. © Quelle: Hanser Verlag Berlin

Ist es für Sie bei jeder Anschaffung wichtig, ob sich das Geld dafür gelohnt hat?

Ja, auf jeden Fall. Wenn ich mir einen Pullover gekauft habe, denke ich darüber nach, wie oft ich ihn im letzten halben Jahr anhatte. Ich rechne dann aus, wie viel ich pro Tragetag für diesen Pullover bezahlt habe. Wenn die Bilanz stimmt, bin ich froh. Das kann ein Effizienzdenken sein, mit dem ich einfach zur Welt gekommen bin. Aber vielleicht ist es auch ein Knacks, der nicht weggehen wird, weil ich arm aufgewachsen bin. So was kann man nicht zurückverfolgen.

Rechnen Sie Ihre Ausgaben noch in Bürgergeld-Regelsätze um?

Ja. Bei der Katzentherapeutin ist es ja relativ leicht. Das Bürgergeld beträgt jetzt knapp 500 Euro. Von dem, was ich für die Therapeutin ausgegeben habe, müsste jemand anderes also einen halben Monat leben, essen und Kleidung kaufen. Da denke ich immer wieder drüber nach.

Was ist für Sie dann Wohlstand?

Meine Idee von Wohlstand besteht mittlerweile daraus, teure Nahrungsmittel zu kaufen. Viele Dinge werden nicht besser, wenn man mehr dafür bezahlt, Markenkleidung reißt genauso schnell wie H&M-Kleidung – aber bei Essen macht es einen Unterschied. Je mehr Kalorien und je mehr Zucker, desto billiger ist Essen. Arme Menschen können sich nicht gegen schlechtes Essen entscheiden. Sie haben keine Wahl. Früher habe ich sehr verteidigt, dass die Menschen essen sollen, was sie wollen, dass man den Armen das billige Fleisch und die Kekse mit Süßmolkenpulver lässt. Den Gedanken finde ich jetzt falsch. Denn es gibt Menschen, die verdienen ihr Geld damit, billiges, schlechtes Essen zu verkaufen. Sie leben sehr gut davon, dass so viele Menschen arm sind und keine Wahl haben.

Was müsste sich ändern?

Wie viel eine Packung Eier im Supermarkt kostet, definiert am Ende, wie hoch der Regelsatz für das Bürgergeld ist. Denn das Bürgergeld orientiert sich ja am billigsten Verfügbaren. Diese Packung Eier kostet aber viel zu wenig: Würde man etwa unter anderem das Tierleid einrechnen, müssten die Eier mindestens das Doppelte kosten. Wir denken immer, wenn wir allen Bürgergeldempfängern 300 Euro mehr im Monat zahlen, dann können die Menschen sich gesünder ernähren. Aber solange billige Ernährung möglich ist, werden die Regelsätze auch nicht erhöht.

Sie schreiben, Schmecken sei politisch. Wie meinen Sie das?

Wir haben alle den Drang, immer besser werden zu müssen. Es fühlt sich komisch an, wenn man einfach nur glücklich verharrt und immer das Gleiche isst und trinkt. Sobald wir also mehr Geld verdienen, haben wir auch das Gefühl, wir müssten mehr Geld ausgeben. Selbst wenn uns etwas vorher sehr gut geschmeckt oder sehr zufrieden gemacht hat, ist es auf einmal nicht mehr gut genug. Der billige Rotwein darf uns also gar nicht mehr schmecken. Würde er das, würde es bedeuten, dass wir unsere Vorteile nicht nutzen. Das ist politisch, weil das Ideal von Wachstum und Verbesserung politisch ist.

Sie schreiben: Eine Mutter sollte ihr Kind trotzdem in eine Kita schicken, deren Essen sie für nicht gesund genug hält. Warum?

Das beruht auf einer Mail, die ich bekommen habe, von einer Mutter, die sagte, sie könne nicht arbeiten, weil sie ihrem Kind das Essen in der Kita nicht zumuten wolle. Dabei besitzt sie ein „Privileg des Engagements“, wie ich das bezeichnen würde. Ich saß früher in München als Reporterin in Bezirksverordnetenversammlungen. Wenn da eine gut aussehende Frau mit Hosenanzug, die mitten im Berufsleben steht, sagte: „Wir brauchen Fahrradständer vor der Kita“, dann kümmerte sich die Bezirksverordnetenversammlung um die Fahrradständer. Für Menschen dagegen, die kein Deutsch sprechen, Nachtschicht arbeiten oder kein Geld für Babysitter haben, ist es deutlich schwerer, sich politisch einzubringen. Die wissen unter Umständen gar nicht, wann die Versammlung stattfindet. Und wenn, dann wird ihnen nicht zugehört.

Welche Vorteile gibt es noch, die eher indirekt etwas mit Geld zu tun haben?

Das Netz, das einen immer wieder auffängt. Wenn es um den Fachkräftemangel geht, wird zum Beispiel immer wieder gefordert, dass mehr Menschen Start-ups gründen sollen. Das kann man am besten machen, wenn man reiche Eltern hat. Die Möglichkeit des Scheiterns und des Aufgefangenwerdens ist von staatlicher Seite nicht gegeben. Wenn Mama und Papa investieren, ist es natürlich deutlich leichter.

Es ist generell überhaupt leichter, klüger mit Geld umzugehen, wenn man sich keine Sorgen machen muss. Um Geld zu verdienen, muss man Geld ausgeben. Aber dazu muss man das Geld eben auch erst mal haben.

Sie kritisieren, dass Privilegien zwar reflektiert werden, aber daraus letztlich nichts folgt. Ist es nicht ziemlich widersprüchlich, wenn Sie am Ende des Buches extra keine Handlungsanweisung, keine Forderung formulieren?

Ich sehe „Geld spielt keine Rolle“ als ein Zeitverbringungsobjekt, eine Art Meditationsgrundlage an. Das Buch ist nicht dazu da, eine Revolution anzuzetteln. Es ist dazu da, dass man mit den Gedanken Zeit verbringt. Wenn ein Mensch auf der Welt dann den Schluss daraus zieht, sich politisch zu engagieren, wäre ich glücklich. Aber Forderungen in Büchern bewirken immer das Gegenteil. Die Leserinnen und Leser sagen: „Ja, dann sollte ich das wohl jetzt machen.“ Und dann ist das eine weitere Sache, die man machen sollte – aber nie macht.

Ist der Titel „Geld spielt keine Rolle“ eigentlich ironisch gemeint? Weil Geld eben doch eine Rolle spielt?

Der Titel ist nicht von mir, aber ich fand ihn direkt super. Natürlich ist die Aussage nicht ironisch – sondern ganz wörtlich gemeint – in Situationen, wo ich mir zum Beispiel für viel Geld ein Hochzeitskleid kaufe. Aber irgendwie ist es auch ironisch, weil es Geld natürlich jede Rolle spielt.

Ich stelle mir bei dieser Redewendung immer einen Vater vor, der mit seiner Familie im Restaurant sitzt und sagt „Bestellt euch, was ihr wollt. Geld spielt keine Rolle“. Und indem er das sagt, offenbart er, dass Geld für ihn jede Rolle spielt. Weil er extra sagen muss, dass ihm Geld ganz egal ist.

Sie haben 785 Euro für Ihr Hochzeitskleid bezahlt, das einen einzigen „Tragetag“ hat. Wie passt das zusammen?

Ich liebe dieses Hochzeitskleid. Es ist wirklich ganz hervorragend. Verwerflich sind die Arbeitsbedingungen derjenigen, die diese Sachen nähen. Aber ich finde es nicht verwerflich, sehr viel Geld auszugeben für etwas, das einem nur einen Tag lang sehr viel Spaß macht. Die Frage ist doch: Was für eine Gesellschaft wollen wir sein? Soll ich mich selbst hassen, weil ich an einem sehr teuren Kleidungsstück viel Freude habe? Ich bin dagegen, Spaß zu verbieten. Da hört linke Politik oft auf. Aber wir dürfen den Spaß nicht dem Konservatismus überlassen, denn Spaß ist doch eigentlich das Ziel von allem. Warum kämpfen wir sonst für das Klima? Für eine gerechtere Gesellschaft?