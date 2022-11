„Blackout“-Autor Marc Elsberg ist auf den Notfall vorbereitet

Wann die Leoniden 2022 am besten zu sehen sind

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, den 18. November 2022, wird das Maximum der sogenannten Leoniden-Meteore am Himmel erwartet. Auch in den umliegenden Nächten lohnt sich der Blick zum Nachthimmel. Wie und ob Sie die Leoniden in Deutschland sehen können, erfahren Sie hier.