Wenn wir in stressigen Situationen plötzlich gar nicht mehr wissen, was wir gerade tun oder sagen wollten, dann spricht man von einem Blackout. In dem Moment fühlt sich das Gehirn nicht nur wie ausgeschaltet an, ein Teil des Gehirns tut das sogar tatsächlich, wie ein Neurowissenschaftler erklärt.

Die Hände werden schwitzig, der Atem wird schneller, und die Gedanken kreisen. Wir stehen vor einem wichtigen Moment – und dann passiert es plötzlich: ein Blackout. Wir können uns an nichts mehr erinnern. Das Gehirn fühlt sich wie ausgeschaltet an. Und das meist gerade in Situationen, in denen wir eigentlich abliefern müssten: ob bei einer Prüfung, einem Vortrag oder einem wichtigen Meeting bei der Arbeit. Warum ist das so?

Das Gehirn reagiert auf Stress

Blackouts werden in 90 bis 95 Prozent der Fälle von Stress verursacht, sagt Neurowissenschaftler Josua Kohberg. Beispielsweise bei Prüfungssituationen, Überlastung im Büroalltag oder auch Stress durch familiäre Situationen. „Das Gehirn reagiert dann auf den massiven Stress mit einer hohen Ausschüttung unter anderem von Cortisol“, sagt er. Außer dem Stresshormon Cortisol werden auch weitere Botenstoffe, die sogenannten Glukokortikoide, ausgeschüttet.­­­

Sie versorgen die Muskeln und das Gehirn in erster Linie mit mehr Energie und ermöglichen damit, auf den Stress zu reagieren, sagt Kohberg. „Das Problem ist aber, wenn ich so einen Überschuss habe, müsste ich mich eigentlich bewegen“, sagt er. Denn ursprünglich dienen die Botenstoffe dazu, aus einer Gefahren­situation entkommen zu können. Würde uns beispielsweise ein Löwe angreifen, entstünde erst der Cortisol­überschuss, der uns kurzzeitig leistungsfähiger macht und uns so schneller fliehen lässt, erklärt Kohberg. Durch das Laufen würde dann das Cortisol wieder über die Muskulatur abgebaut werden.

Der Hippocampus geht offline

Da wir aber während einer Prüfung oder eines Vortrags in der Regel nicht einfach weglaufen können, können unser Gehirn und unsere Muskulatur das viele Cortisol nicht abbauen. Der Hippocampus ist dann besonders betroffen. Er ist der Teil im Gehirn, der Kurz- und Langzeitgedächtnis miteinander verbindet. Hier werden neue Informationen abgespeichert, aber auch Erinnerungen abgerufen. Zu viel Cortisol kann jedoch dort die Zellen irreparabel schädigen. „Man kann sich das vorstellen wie ein Feuerwerk. Das würde dann richtig hochgehen“, sagt der Neurowissenschaftler. „Aber unser Gehirn ist so ausgelegt, dass es immer versucht, irreparable Schädigungen zu vermeiden.“

Die Folge: Der Hippocampus schaltet sich ab. „Er hört einfach auf zu arbeiten, um sich selbst zu schützen“, sagt Kohberg. In diesem Moment reagieren die Nervenzellen nicht mehr und es können weder alte Informationen abgerufen noch neue abgespeichert werden. „Die Verbindung ist dann gekappt. Und dann haben wir plötzlich den Eindruck ‚Ich soll jetzt diesen Vortrag halten, aber ich weiß nichts mehr‘.“

Was hilft?

Das, was das Gehirn in diesem Moment also verliert, ist die Fähigkeit der Assoziation, sagt Kohberg. „Wir schauen etwas an, aber kriegen die Verbindung dazu nicht mehr.“ Kohberg vergleicht die Situation mit einer Verkehrsinsel in einer Großstadt. Überall fahren etliche Autos an einem vorbei und man weiß nicht mehr, wo man hinlaufen sollte, sagt er. Dann kann es helfen, sich in diesem Moment auf eine bestimmte Sache zu konzentrieren – in dem Fall beispielsweise auf eine Ampel. Während einer Prüfung oder eines Vortrags können das auch Gegenstände im Raum sein. „Nehmen wir an, im Raum ist ein Heizkörper und ich würde mich ganz bewusst darauf konzentrieren. Dann hört diese Verwirrung relativ schnell auf, weil ich die Reizüberflutung stoppe“, sagt der Neurowissenschaftler.

Was ebenfalls in der Neurologie oft angewendet werde, wenn jemand etwas vergessen hat: gedanklich zu dem Moment zurückzugehen, an den man sich noch erinnern kann. Auch das helfe der Erinnerung auf die Sprünge und bringe einen neuen Fokus. Um das Cortisollevel wieder herunterzufahren, sind außerdem Entspannungs­­techniken ratsam. Atemübungen, mit tiefen und langsamen Atemzügen, oder auch ein Yogatrick, bei dem die Zungenspitze gegen den Zahndamm vorne leicht und entspannt gedrückt wird. Letzteres stammt aus der traditionellen chinesischen Medizin und helfe dabei, sich zu sammeln und Stress zu reduzieren, erklärt Kohberg.

So kann ich vorbeugen

Wer regelmäßig Probleme mit Blackouts hat, dem empfiehlt Kohberg, Entspannungs­übungen in den Alltag einzubauen. Zehn Minuten pro Tag reichten dabei bereits. Hier gebe es auch zahlreiche Apps, die dabei helfen würden: Sie erinnern täglich an die Übung und geben Vorschläge und Tipps. Generell sind hierbei neben Atemübungen auch Meditationen oder Musikhören eine Möglichkeit. Dass Klänge entspannend wirken können, zeige das Mantra – eine alte Tradition aus dem Hinduismus und Buddhismus, bei der selbst Klänge wie das bekannte „OM“ erzeugt werden.

Wer es weniger spirituell halten möchte, kann auch zu klassischer Musik mit 60 Schlägen pro Minute greifen. „Da passt sich der Herzrhythmus an die Musikgeschwindigkeit an“, sagt der Experte. Aber auch 30 Minuten Fahrrad fahren oder ein Spaziergang im Wald können sinnvoll sein. Denn wichtig sei vor allem, die eigene Achtsamkeit zu trainieren, um Stresssituation künftig besser regulieren zu können.

