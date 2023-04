﻿Was machen wir, wenn der Strom ausfällt, Marc Elsberg?

Kostenfrei bis 15:00 Uhr lesen

Einschränkungen ab 11. April

Bauarbeiten an der B 76 und der B 404 in Kiel schränken ab Dienstag, 11. April, den Verkehr ein: Am Barkauer Kreuz muss eine Stützwand erneuert werden. Auf- und Abfahrt zum Waldwiesenkreisel in Richtung Plön bekommen eine neue Asphaltdecke. So wird der Verkehr geleitet.