Blackout oder Brownout: Was ist der Unterschied?

Ein landesweiter Stromausfall gilt weiterhin als unwahrscheinlich. Dennoch üben einige Städte für den Ernstfall, Deutschlands Nachbar Frankreich simuliert sogar einen solchen Blackout. Genauso möglich wäre in diesem Winter ein Brownout. Wir erklären, was das ist und wie wahrscheinlich ein solches Ereignis hierzulande ist.

Plötzlich ist es dunkel. Der Lichtschalter lässt sich bewegen, doch hell wird es im Raum trotzdem nicht. Der Strom ist weg – von einer Sekunde auf die andere. Es wäre das Worst-Case-Szenario für diesen Winter: ein großflächiger, unvorhergesehener Stromausfall. Warnungen vor einem solchen Blackout gab es in den vergangenen Monaten zur Genüge. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hält eine Unterbrechung der Stromversorgung dennoch weiterhin für „äußerst unwahrscheinlich“, wie die Behörde auf ihrer Internetseite schreibt.

Die Lage im deutschen Stromnetz bleibt angespannt. Trotz der Entwarnungen von Expertinnen und Experten bereiten sich Kommunen, Städte und Gemeinden zum Teil auf mehrtägige Notsituationen vor. Frankreich übt derweil sogar für den Ernstfall und simuliert am Freitag einen landesweiten Stromausfall. Diskutiert wurde zuletzt auch immer wieder, ob es in diesem Winter zu einem „Brownout“ kommen könnte. Doch was ist das? Und was unterscheidet ihn vom Blackout? Ein Überblick.

Was ist ein Blackout?

Ein Blackout ist vereinfacht gesagt nichts anderes als ein unkontrollierter, unvorhersehbarer Stromausfall. Er ist jedoch nicht zu vergleichen mit einem Stromausfall im Haushalt, bei dem plötzlich eine Sicherung im Stromkasten herausspringt. Stattdessen führe ein Blackout dazu, dass größere Teile des europäischen Verbundnetzes oder das gesamte Netz ausfallen, so beschreibt es die Bundesnetzagentur. Er hat also weitaus größere Dimensionen.

Auslöser für einen Blackout sind Störungen im Netzbetrieb. Das meint zum Beispiel, dass bestimmte Netzelemente durch Naturkatastrophen, Terroranschläge oder menschliche Fehler beschädigt und damit funktionsunfähig werden. Es handelt sich also nicht um ein Ereignis, dass durch eine Unterversorgung mit Energie verursacht wird.

Was ist ein Brownout?

Ein Brownout ist genau das Gegenteil vom Blackout, nämlich ein kontrollierter Stromausfall. Er ist zeitlich und räumlich begrenzt. Das heißt: Eine bestimmte Menge an Endkundinnen und Endkunden wird für eine festgelegte Dauer bewusst und kontrolliert von der Stromversorgung getrennt – wohlgemerkt nicht ohne, dass sie vorher darüber informiert werden.

Wann könnte ein Brownout notwendig werden?

Tatsächlich stellt sich die Frage: Warum sollte man Menschen absichtlich den Strom abstellen? Doch es gibt durchaus Situationen, in denen das notwendig sein kann. Etwa dann, wenn die Nachfrage nach Strom größer ist als das Angebot, führt die Bundesnetzagentur als Beispiel an. Also wenn zu wenig Strom produziert wird – sei es durch einen Brennstoffmangel für Kraftwerke oder Nichtverfügbarkeiten von Erzeugungsanlagen.

Solange der Strommangel besteht, würden Endkundinnen und Endkunden reihum von der Versorgung getrennt. Man spricht dann von einer „rollierenden Abschaltung“. Das heißt: Zunächst würde ein Stadtteil für bestimmte Zeit keinen Strom haben, dann ein anderer. So sollen die Auswirkungen auf einzelne Regionen so gering wie möglich gehalten werden, erklärt die Bundesnetzagentur.

Die Nachfrage wird bei einem Brownout soweit reduziert, bis das Angebot die Nachfrage wieder vollständig decken kann. „Nur so kann die Versorgung mit Strom weiterhin stabil und zuverlässig gewährleistet werden“, so die Behörde.

Wie lange kann ein Brownout dauern?

Das regelt die Elektrizitätssicherungsverordnung, kurz EltSV. Darin heißt es: „Die Abschaltung darf jeweils vier Stunden nicht überschreiten und ist unverzüglich in geeigneter Weise öffentlich bekanntzugeben.“ Die Betriebszeit zwischen zwei Sperrzeiten dürfe zudem nicht kürzer sein als die jeweils vorangegangene Sperrzeit. Muss mehrmals der Strom abgeschaltet werden, müssen die Netzbetreiber einen Zeitplan erstellen und öffentlich bekanntgeben.

Wie wahrscheinlich ist ein Brownout in Deutschland?

„Wir rechnen eher mit kurzfristigen, sogenannten Brownouts, als mit lang anhaltenden, großflächigen Blackouts“, hatte Ralph Tiesler, Leiter des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Mitte November in einem Interview mit der „Welt“ gesagt.

Wenig später hatte seine Behörde eine Klarstellung herausgegeben. Demnach werde die Wahrscheinlichkeit von regional und zeitlich begrenzten, erzwungenen Abschaltungen als „gering“ angesehen. „Das elektrische Energieversorgungssystem ist mehrfach redundant ausgelegt und verfügt über zahlreiche Sicherungsmechanismen, um das Stromnetz bei Störungen zu stabilisieren.“