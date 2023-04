Was Eltern tun können, wenn das Kind kifft

Eine Reise der Extreme

Juice-Mission: Warum die ESA zum Jupiter fliegt

Die Raumsonde Juice hat einen langen Flug vor sich: 2031 soll sie am Jupiter ankommen und ihn und seine Eismonde erkunden. An diesem Donnerstag soll die Sonde ins All starten. Für die Europäische Raumfahrtbehörde ist es eine Mission mit vielen Herausforderungen.