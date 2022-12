﻿Chips im Gehirn: Was Elon Musk mit Neuralink plant

Elon Musk will noch im kommenden Jahr elektronische Chips in die Gehirne von Menschen einpflanzen lassen. Die Gehirnchips sollen es möglich machen, Smartphone oder Computer allein durch unsere Gedanken zu steuern. Entwickelt wurden sie von Neuralink, einem der Unternehmen des Techmilliardärs. Vor einigen Tagen hatte Musk seine aktuellen Pläne auf einer Konferenz bekanntgegeben. Demnach hat er die Genehmigung für Menschenversuche bei der zuständigen US-Gesundheitsbehörde FDA beantragt.

Bisher wurden die Chips von Neuralink nur in Tierversuchen getestet. Musk zeigte auf der Konferenz das Video eines Affen, der durch seine Gedanken ein einfaches Videospiel steuerte. In einer Simulation zeigte er außerdem, wie das Einsetzen der Chips ablaufen soll: Ein Roboter bohrt Löcher in die Schädeldecke und setzt in diese Löcher einen Chip mit Bluetoothempfänger ein, von dem aus feine Elektroden direkt ins Gehirn reichen. Die Signale, die die Elektroden empfangen, sollen mithilfe einer Software zum Beispiel in Bewegungen umgerechnet werden. Immer dann, wenn der Träger des Chips an eine Bewegung denkt und sich diese vorstellt, kann das die Technik erfassen. Auf diese Weise sollen sich technische Geräte steuern lassen, die mit der Software verbunden werden. Man spricht hierbei auch von einem „Interface“, einer Schnittstelle, die Mensch und Computer aufs engste vernetzt.

Musk: Menschen müssen mit KI mithalten

Musk will die Technik zum einen zu medizinischen Zwecken nutzbar machen. Er sei zuversichtlich, dass jemand, der blind geboren wurde, eines Tages durch seine Gehirnchips wieder sehen könne, so Musk. Menschen, deren ganzer Körper gelähmt sei, könnten die Chips dabei helfen, elektronische Geräte zu bedienen.

Dies ist aber offenbar nicht die Hauptmotivation für Musk, die Hirnchips zu entwickeln. Der Unternehmer sagte, er halte die Vernetzung von Gehirn und Technik für wichtig, um als „Spezies“ mit den Fähigkeiten künstlicher Intelligenz Schritt zu halten. Er sehe sonst das Risiko, dass diese uns zu sehr überlegen sei. Der limitierende Faktor bei der Nutzung von Technologie sei derzeit noch die Kommunikation zwischen Mensch und Computer. Diese Beschränkung gelte es aufzuheben.

Auch andere Unternehmen arbeiten an der Technologie

Das US-Startup Blackrock Neurotech, bei dem im vergangenen Jahr der Paypal-Gründer Peter Thiel eingestiegen war, ist schon weiter als Musk. Blackrock Neurotech hat seit 2004 schon insgesamt 32 Personen mit körperlichen Einschränkungen Computerchips mit Elektroden ins Hirn eingesetzt. Mit offenbar guten Ergebnissen.

Nathan Copeland, ein querschnittsgelähmten Amerikaner, war nach der Implantation von vier Elektroden im Gehirn in der Lage, einen Roboterarm mit seiner Gedankenkraft zu steuern. In einem Film von Blackrock Neurotech ist zu sehen, wie Copeland per Roboterarm dem US-Präsidenten Obama einen Fistbump gibt. Umgekehrt nimmt Copeland Empfindungen war, wenn der Roboterarm berührt oder bewegt wird.

Einen anderen Ansatz als Neuralink und Blackrock Neurotech verfolgt das Unternehmen Synchron. Auch Synchron hat in diesem Jahr erstmals Elektroden in ein menschliches Gehirn eingesetzt, die die Steuerung elektronischer Geräte durch die Gedanken ermöglichen sollen. Synchron hat dabei ein Verfahren entwickelt, bei dem kein offener Eingriff am Gehirn nötig wird. Stattdessen werden die Elektroden in Form eines Stents (die Synchron deshalb Stentrode nennt) über die Gefäßbahn in die großen Hirnarterien geschoben. Dort können sie die Hirnströme erfassen und Signale kabellos an externe Geräte übertragen.

Langzeitrisiken nicht erforscht

Jede der Methoden birgt auch Risiken: Bei einem offenen Eingriff am Gehirn kann es immer auch zu Verletzungen und später zu Infektionen kommen. Und bei Stents im Gehirn könnten die Gefäße beschädigt werden. Keine der Techniken wurde bisher an einer ausreichend großen Gruppe von Menschen erforscht, um weitere, langfristige Gefahren für die Gesundheit und das Wohlbefinden ausschließen zu können.

Auch ist nicht sicher, ob Elon Musks Technik überhaupt schon ausgereift genug ist, um sie bei Menschen anwenden zu können. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters soll es bei den Experimenten mit Affen bei mehreren Tieren zu Komplikationen gekommen sein. Mitarbeitende werfen Musk laut Reuters vor, sie zu sehr unter Druck zu setzen: Weil schnelle Ergebnisse verlangt würden, komme es häufig zu Fehlern bei der Forschung. Die ersten Neuralink-Versuche mit Menschen waren schon zweimal verschoben worden. Ursprünglich waren sie für 2021, dann für 2022 angekündigt gewesen.

In jedem Fall dürfte die Anwendung von Gehirnchips vorerst auf den medizinischen Bereich beschränkt bleiben. Für gesunde Menschen wären die Risiken zu hoch – bei für sie fraglichem Nutzen. Eine Anwendung die nicht dazu dient, Krankheiten zu heilen, wirft auch ethische Fragen auf: Was bedeutet es, wenn sich Menschen tatsächlich allmählich zu „Cyborgs“ entwickeln, zu Mensch-Maschine Mischwesen, wie man sie bisher nur aus Science Fiction Filmen kennt? Elon Musk sieht darin offenbar kein Problem: „Wir sind alle bereits Cyborgs“, sagt Musk. Unser Telefon und unser Computer seien „Erweiterungen von uns selbst“.