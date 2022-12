Das beste nachhaltige Weihnachtsgeschenk? Zeit!

Feuer in leerstehendem Haus in Neumünster: Brandursache unklar

In einem leerstehenden Haus in Neumünster ist in der Nacht zu Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Bei den eisigen Temperaturen in der Nacht gefror jedoch das Löschwasser auf der Färberstraße.