Das missverstandene Gefühl: Warum Scham lebenswichtig ist und wie wir sie für uns nutzen können

Der Bauchansatz unter dem T-Shirt am ersten milden Frühlingstag, die wichtige Präsentation vor der gesamten Belegschaft mit offenem Hosenstall oder die Lüge, die gerade aufgeflogen ist: Es gibt unzählige unterschiedliche Situationen, in denen uns das meist unangenehme Gefühl der Scham überkommt. Doch genau wie die Angst, die uns einst vor dem Säbelzahntiger schützte, erfüllt auch die Scham noch heute einen wichtigen Zweck: Sie zeigt uns Situationen auf, in denen wir uns nicht gesellschaftskonform verhalten haben und sichert so unsere Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe und damit auch unser Überleben.

Die Psychologin und Psychotherapeutin Annette Kämmerer hat viele Jahre im Psychologischen Institut der Universität Heidelberg gelehrt und sich in Forschungen auch intensiv mit dem Schamgefühl beschäftigt.

Warum empfinden wir Scham, Frau Kämmerer?

Beim Schamgefühl geht es immer um die Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Scham wird immer dann ausgelöst, wenn ich etwas von mir zeige, das nicht meinen eigenen Vorstellungen von mir selbst entspricht und – viel giftiger – was nicht den Vorstellungen einer für mich relevanten, moralischen Anforderung innerhalb einer Gruppe entspricht. Das Interessante bei Scham ist, dass es zwei Komponenten gibt: das körperbezogene und das soziale Schamgefühl. In körperbezogenen Situationen geht die Scham auf den Schutz der eigenen Intimität zurück. Und das ist etwas, das sich oft im achten oder neunten Lebensjahr entwickelt. Bis dahin gehen Kinder mit ihrem Körper und mit Nacktheit in aller Regel unbedarft um.

Schämen wir uns heute für andere Dinge?

Ja, das Schamgefühl ist zwar über die Jahrtausende gleich geblieben, aber die Auslösesituationen haben sich sehr stark verändert – vor allem in Bezug auf die Körperlichkeit. Für meine Großeltern oder Urgroßeltern wäre es beispielsweise undenkbar gewesen, in sozialen Situationen wie einem Einkaufsbummel im Sommer in der Fußgängerzone so viel vom Körper zu zeigen, wie es heute üblich ist.

Zur Person: Prof. Dr. Annette Kämmerer arbeitet als psychologische Psychotherapeutin in ihrer eigenen psychotherapeutischen Praxis sowie als Supervisorin und Dozentin in Aus- und Weiterbildung. Sie hat viele Jahre im Lehrstuhl Klinische Psychologie im Psychologischen Institut der Universität Heidelberg gelehrt. Einer ihrer Schwerpunkte liegt im Bereich Emotionspsychologie, vor allem bei der Erforschung von Scham- und Schuldgefühl. © Quelle: Privat

Schamgefühl ist wichtiger Teil des menschlichen Lebens

Studien zeigen auch, dass sich Frauen häufiger und intensiver schämen als Männer. Haben Sie eine Erklärung dafür?

Das ist evolutionsbiologisch nachvollziehbar: Es verweist auf den körperlichen Aspekt des Schamgefühls und den Schutz der Intimität. Durch das Gebären der Kinder mussten Frauen ihren eigenen Körper deutlich mehr vor Verletzungen schützen. Das hat sich über die Jahrtausende in unserer Genetik verankert.

Ähnlich wie die Angst fühlt sich Scham oftmals nicht besonders angenehm an. Wofür ist das Schamgefühl dennoch nützlich?

Scham befähigt Menschen dazu, ein Gespür dafür zu entwickeln, welche Verhaltensweisen dazu beitragen, zu einer Gruppe dazuzugehören. Das Interessante ist: In dem Moment, in dem ich mich schäme und meine Mitmenschen das mitbekommen, repariere ich das Zugehörigkeitsgefühl. Denn ich signalisiere, dass ich verstanden habe, dass mein Verhalten in diesem Kontext nicht in Ordnung ist.

Wenn das Schamgefühl geächtet wird, führt das zu der Ruppigkeit, die wir in unserer gegenwärtigen Gesellschaft erleben.

Also dürfen wir uns trauen, uns öfter offen zu schämen?

Unbedingt! Das Schamgefühl ist ein wichtiger Teil unseres menschlichen Lebens, auch wenn es in dem Moment, in dem es auftritt, unangenehm ist. Wir müssen im Laufe unseres Lebens lernen, wie wir uns in bestimmten sozialen Situationen zu verhalten haben. Menschen, die das nicht können, ecken pausenlos an, sie werden ausgestoßen und entwickeln innerhalb kürzester Zeit eine psychische Störung. Deshalb sollten wir das Schamgefühl in meinen Augen wertschätzen.

Scham hat etwas mit Sensibilität zu tun

Stattdessen wird in unserer heutigen Gesellschaft eher dazu aufgerufen, dass wir uns für nichts mehr schämen müssten.

Das halte ich für Unsinn. Wenn das Schamgefühl geächtet wird, führt das zu der Ruppigkeit, die wir in unserer gegenwärtigen Gesellschaft erleben. Denn Scham hat etwas mit Sensibilität zu tun, es bedeutet, die Andersartigkeit von anderen zu achten. Etwas mehr Empathie und Achtsamkeit unseren Mitmenschen gegenüber, ein Zurücknehmen von Direktheit und eine Sensibilität gegenüber Schwäche würde unserer Gesellschaft nicht schaden. Und sie würde auch davon profitieren, wenn das Gefühl für die Scham wieder etwas wachsen würde.

Das negativ behaftete Gefühl Scham ist also eigentlich etwas Positives?

Ja, ich bin eine starke Befürworterin der Erfahrung von Beschämung. Natürlich fühlt es sich erst mal nicht schön an, aber auf lange Sicht ist es als Prägung der eigenen Persönlichkeit unheimlich wichtig. Aber wir dürfen die Normen, die das Schamgefühl auslösen, in meinen Augen sehr gerne infrage stellen.