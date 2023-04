﻿Volkskrankheit Demenz: Warum ein offener Umgang so wichtig ist

Rund 1,8 Millionen Menschen in Deutschland sind an Demenz erkrankt. Die Erkrankung wird heutzutage weniger tabuisiert als noch vor einigen Jahren. Auch deshalb, weil Prominente offen mit ihrer Diagnose umgehen. Warum das für Betroffene von Vorteil ist.

Es fing schleichend an: Immer öfter fiel es Bruce Willis bei Dreharbeiten schwer, sich an seinen Text zu erinnern. Die Filmcrews ließen sich Lösungen einfallen. Seine Dialoge wurden zusammengekürzt, durch einen kleinen Empfänger im Ohr flüsterte jemand dem Hollywoodstar die wichtigsten Zeilen ein. Doch es wurde immer schlimmer. Willis soll sich schließlich in unverständlichen Lauten geäußert haben und Waffen beim Dreh in die falsche Richtung abgefeuert haben – auch wenn diese zum Glück nur mit Platzpatronen geladen waren.

Festgestellt worden war bei Willis zunächst nur eine Aphasie, ein beginnender Verlust der Sprache. Wie inzwischen bekannt wurde, war dies aber nur das erste Symptom einer frontotemporalen Demenz (FTD). Die FTD ist eine vergleichsweise seltene Form der Demenz, nach Schätzungen der Deutschen Alzheimer Gesellschaft macht sie etwa 3 bis 9 Prozent der demenziellen Erkrankungen aus. Wie bei der Alzheimerdemenz kommt es zum Untergang von Nervenzellen im Gehirn.

Eine Besonderheit der FTD ist, dass vor allem die vorderen Bereiche des Gehirns betroffen sind, die das Sozial­verhalten und die Emotions­kontrolle steuern. Typische frühe Symptome sind daher nicht nur Sprachstörungen, sondern oft auch Wesensveränderungen. Erkrankte wirken auf ihr Umfeld teilnahmslos und gleichgültig oder gereizt und aggressiv. Weil die Kontrolle des Sozialverhaltens in den betroffenen Hirnregionen beeinträchtigt ist, verlieren Menschen mit FTD Hemmungen und benehmen sich in den Augen anderer oft scham- und taktlos. In einem Forum berichten Angehörige, dass Betroffene zum Beispiel große Mengen Süßes verschlingen oder sich sexuell enthemmt verhalten. Erst im weiteren Krankheitsverlauf geht zunehmend das Gedächtnis verloren. Wie auch bei anderen Formen der Demenz kann es im Endstadium zur Bett­lägerigkeit und völliger Pflege­bedürftigkeit kommen.

Offener Umgang wirkt Stigma entgegen

Eine weitere Besonderheit der FTD: Sie tritt schon früher auf als andere Formen der Demenz, die meisten Betroffenen sind zwischen 50 und 60 Jahre alt, wenn die Krankheit ausbricht. Bruce Willis war vor kurzem 68 Jahre alt geworden. Ein Video zeigt ihn bei der Feier mit seiner Familie, Willis wirkt darin glücklich und zufrieden und bläst die Kerzen auf seinem Kuchen aus. Von einem direkten Kontakt mit der Öffentlichkeit schirmen seine Angehörigen den Star inzwischen ab: Gleichzeitig kommunizieren sie offen über den Zustand von Willis und dessen Krankheit. Und schweigen auch nicht dazu, vor welche Schwierigkeiten eine Demenzerkrankung Verwandte und Freunde stellt.

„Heute ist der Geburtstag meines Mannes und ich habe den Tag mit Weinen begonnen“, sagte Willis‘ Ehefrau Emma Heming Willis in einer Videobotschaft und weiter: „Ich denke nur, dass es wichtig ist, dass ihr alle Seiten hiervon seht.“ Sie habe aber „keine andere Wahl“, als stark zu sein. „Ich wünschte, ich hätte sie, aber ich ziehe auch zwei Kinder groß“, so Heming Willis. Das Paar hat zwei gemeinsame Töchter im Alter von zehn und acht Jahren.

Der amerikanische Demenzexperte Brad Dickerson hatte das Verhalten von Willis Familie in den amerikanischen Medien gelobt: Offenheit im Umgang mit der Erkrankung sei wichtig: „Es ist von entscheidender Bedeutung, dass jemand wie Bruce Willis und seine Familie das Thema ansprechen, weil jede Art von Demenz immer noch mit einem großen Stigma behaftet ist“, so Dickerson.

Betroffene suchen eher Hilfe

Nach Schätzungen der Deutschen Alzheimer Gesellschaft sind derzeit etwa 1,8 Millionen Menschen in Deutschland an Demenz erkrankt. Bis zum Jahr 2050 könnte ihre Zahl auf 2,4 oder 2,8 Millionen steigen. „Es sind nur Prognosen, aber in jedem Fall wird die Zahl zunehmen, schon allein wegen des demographischen Wandels“, sagt René Thyrian. Der Professor für interventionelle Versorgungsforschung ist Vorstandsmitglied der deutschen Alzheimer Gesellschaft und am Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen in Rostock und Greifswald tätig. Bis Betroffene jedoch eine Diagnose erhalten, kann es dauern. „Es ist immer noch so, dass dementielle Erkrankungen sehr stark stigmatisiert werden. Das ist ein Problem, denn aus diesem Grund kann es lange, lange dauern, bis jemand zum Arzt geht oder sich seinem Umfeld anvertraut.“

In den letzten zehn Jahren habe sich aber auch etwas zum positiven gewandelt, sagt Thyrian. Und dazu habe der offene Umgang von Prominenten mit ihren Erkrankungen beigetragen. „Das hilft, der Stigmatisierung entgegenzuwirken.“ Die FTD von Bruce Willis oder die Alzheimerdemenz des inzwischen verstorbenen Fußballmanagers Rudi Assauer hätten das Thema in die Öffentlichkeit gebracht: „Die Leute merken dann: Es kann einen von uns treffen.“ Auch der Til-Schweiger-Film „Honig im Kopf“, der das Thema Demenz behandelt, habe bei vielen Menschen das Bewusstsein verändert. Tabus im Umgang mit der Krankheit würden zum Beispiel auch dadurch gebrochen, wenn Prominente in Büchern über die Erkrankung ihrer Eltern schreiben.

Je offener eine Gesellschaft mit dem Thema umgeht, desto besser sei das für Angehörige – und die Betroffenen, glaubt Thyrian. „Menschen verlieren nun etwas mehr die Scheu und suchen bei kognitiven Gedächtnisstörungen vermehrt Hilfe. Inzwischen kommen die Leute etwas früher“, so der Versorgungsforscher. Vor allem Erkrankte unter 65 Jahren, die noch im Arbeitsleben stehen, hätten ihre Beeinträchtigung früher oft so lange wie möglich verheimlicht. Das sei nun anders.

Eine gute Diagnostik ist wichtig, um zu erkennen, ob bei Gedächtnisverlusten eine „neurodegenerative“ Form der Demenz vorliegt, die durch den Untergang von Nervenzellen im Gehirn verursacht wird. Das ist bei 80 Prozent aller Demenzerkrankungen der Fall. Die häufigste Form der neurogenerativen Demenz ist die Alzheimererkrankung, die wiederum rund 70 Prozent dieser Erkrankungen ausmacht, aber auch die FDT gehört dazu. Gedächtnisstörungen können jedoch auch andere Ursachen haben: Sie können durch einen Vitaminmangel verursacht werden, durch Entzündungen und Durchblutungsstörungen im Gehirn, können die Folge von Schlafstörungen sein oder als Nebenwirkung von Medikamenten auftreten. In diesen Fällen lassen sie sich oft schnell und wirksam behandeln.

Zur Diagnose werden mehrere Verfahren kombiniert: neuropsychologische Tests, Gehirnscans, Blutuntersuchungen und eine Untersuchung des Nervenwassers. So sind etwa bei der Alzheimerdemenz und der FTD Veränderungen an bestimmten Eiweißen, den Tauproteinen, im Nervenwasser zu beobachten. Grade die bildgebenden Verfahren seien in den vergangenen Jahren viel besser geworden, sagt Versorgungsforscher Thyrian. Beides, die Fortschritte in der Medizin und dass sich Betroffene eher Hilfe suchen, führten dazu, dass Demenz immer früher erkannt wird. „Das ist wichtig, denn es ist erwiesen, dass eine frühe Diagnose bewirkt, dass die Betroffenen besser versorgt werden können“, sagt Thyrian. Viele von ihnen seien multimorbide, litten also an mehreren Krankheiten gleichzeitig. „Bei der Behandlung kann dann besser darauf eingegangen werden, dass sie kognitiv beeinträchtigt sind. Bei Krankenhausaufenthalten zum Beispiel weiß man, dass sie eine viel größere Belastung für Menschen mit Demenz bedeuten. Ist die Diagnose bekannt, kann man eher versuchen, sie zu Hause zu behandeln.“ Auch eine Vollnarkose sei bei dementiell Erkankten ein besonderes Risiko, das es gut abzuwägen gilt. „Dadurch kann bei den Betroffenen ein Schub ausgelöst werden“, sagt Thyrian.

Frühe Diagnose liefert Klarheit

Ein weiterer wichtiger Vorteil: Wer frühzeitig erfährt, dass er an Alzheimer oder eine anderen Form von neurodegenerativer Demenz leidet, kann sich rechtzeitig um alle wichtigen Angelegenheiten kümmern. Je eher jemand weiß, dass er dementiell erkrankt ist, desto mehr Zeit habe er auch, sich Hilfen für den Pflegefall zu organisieren, eine Betreuungsvollmacht, Patientenverfügung und das Testament vorzubereiten. „Es ist besser, sich gleich um diese Dinge zu kümmern, als später in einer Krisensituation“, sagt Thyrian. Nicht zuletzt könne bei einer rechtzeitigen Diagnose versucht werden, den Verlauf mit Medikamenten positiv zu beeinflussen. Neurodegenerative Formen der Demenz gelten bis heute als nicht heilbar. Thyrian glaubt auch nicht, dass es in den nächsten Jahren ein Medikament geben wird, dass bei allen Demenzformen gut wirksam ist. Schon jetzt ist es aber zumindest möglich, den Verlauf etwas aufzuhalten, wenn in einem frühen Stadium mit einer Therapie begonnen wird.

Die Journalistin und Autorin Peggy Elfmann berichtet in ihrem Blog „Alzheimer und wir“ über die Alzheimerdemenz ihrer Mutter und hat einen Ratgeber für Angehörige von Menschen mit Demenz geschrieben. Auch Sie hält es für wichtig, einen Verdacht frühzeitig abklären zu lassen. Eine frühe Diagnose liefere zum einen Klarheit, sagt Elfmann: „In der Zeit davor ist man ja meist nicht wirklich unbeschwert, sondern man merkt ja schon, dass einiges nicht mehr so funktioniert wie vorher. Sie macht es einem außerdem möglich, die Dinge noch aktiv in die Hand zu nehmen und wichtige Fragen zu klären, wie: Wie möchte ich alt werden? Wie möchte ich gepflegt werden?“

Nicht jedes Heim ist gleich

Die Pflege können Angehörige in den meisten Fällen auf Dauer nicht leisten, schon weil sie oft im selbem Alter sind. Kinder hingegen seien oft nicht vor Ort und die Pflege immer noch schlecht mit einer Berufstätigkeit vereinbar. Das bedeutet, dass viele dementiell Erkrankte früher oder später in Heimen betreut werden. Genau das macht vielen Menschen Angst und ist vielleicht einer der Gründe, warum einige die Diagnose Demenz immer noch lieber hinauszögern möchten.

Es sei auch richtig, dass in vielen Heimen nicht angemessen betreut und vor allem mit Medikamenten „ruhiggestellt würde“, schon weil es am Personal mangelt, so Versorgungsforscher Thyrian. Es gebe aber auch andere Beispiele und Heime, in denen gut ausgebildete Pflegekräfte bei gutem Betreuerschlüssel besser auf die Bedürfnisse dementiell Erkrankter eingehen können. Und alternative Angebote wie Demenz-WGs, bei denen Betroffene auch bei Pflegebedarf betreut werden können. „Es gibt vielleicht noch nicht genug solcher Angebote und die Wartelisten sind oft lang, ich gehe aber davon aus, dass Angebote für altersgerechtes Wohnen zunehmen werden“, sagt Thyrian.

Auch Autorin Elfmann kritisiert, dass es in der Pflege zu wenig Personal gibt. Hier müsse die Politik handeln. „Es gibt bei den Heimen natürlich auch Unterschiede. Gerade deshalb sollte man den Gedanken an eine Unterbringung im Heim nicht wegschieben, sondern frühzeitig anfangen, sich zu informieren und Einrichtungen anzuschauen oder sich über Alternativen wie Demenz-WGs zu informieren.“ Im Idealfall können Betroffene selbst mit einbezogen werden. Man habe bei Demenz immer sofort das Bild vom Endstadium im Kopf, sagt Elfmann. „Nach der Diagnose leben die Menschen ja aber oft noch viele Jahre, in denen sie aktiv mitentscheiden möchten und dies natürlich auch sollen.“