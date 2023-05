﻿Der Schonzeit sei Dank: Der Elch ist zurück in Deutschland

Serie „Wildes Deutschland“

Wie wild ist Deutschland? Diese Frage stellen wir uns ab sofort in loser Folge: Den Auftakt machen die Elche, denn vor allem in Brandenburg wird die größte Hirschart seit einiger Zeit wieder häufiger gesichtet. Seit 2015 gab es knapp 150 Sichtungen. Expertinnen und Experten sehen das als ein gutes Zeichen an. Es gäbe auch ausreichend Lebensraum für die Tiere – wäre da nicht der Mensch.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket